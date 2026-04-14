ما المقصود بالامتثال التشغيلي؟

بدلًا من التعامل مع الامتثال باعتباره مراجعة تُجرى على فترات، فإن الامتثال التشغيلي عملية مستمرة مدمجة في طريقة عمل المؤسسة. وهو يحكم آليات صناعة القرار والضوابط والإجراءات التي تحدد ما إذا كانت المؤسسة تفي بالتزامات الامتثال يومًا بعد يوم.

يُعد الامتثال التشغيلي جزءًا حيويًا من استراتيجية إدارة مخاطر المؤسسة، إذ يساعد المؤسسات على تجنب العقوبات، والحماية من التهديدات الأمنية، والحفاظ على نزاهة الأعمال ومستوى المساءلة الذي يتوقعه العملاء والأطراف المعنية والجهات التنظيمية.

وفي الصناعات شديدة التنظيم، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية، يُعد الامتثال جزءًا إلزاميًا من العمليات اليومية. فعلى سبيل المثال، يجب على المؤسسات في هذه القطاعات الالتزام بلوائح صارمة مثل قانون Gramm-Leach-Bliley (GLBA) أو قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA).

لا يقتصر الامتثال التشغيلي على القطاعات الخاضعة لتدقيق شديد. ففي الواقع، يجب على معظم القطاعات استيفاء متطلبات الامتثال التشغيلي كجزء من أعمالها اليومية. يجب على تجار التجزئة تأمين بيانات مدفوعات العملاء، كما يجب على الشركات المصنّعة الالتزام بمعايير السلامة، ويتعين على شركات التكنولوجيا إدارة خصوصية المستخدمين.

ومع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) عبر المؤسسات، يتزايد دور الامتثال التشغيلي. وتحتاج الشركات إلى التأكد من أن نماذج الذكاء الاصطناعي وأنظمتهـا تتوافق مع اللوائح وسياسات الحوكمة الداخلية المتغيرة باستمرار.

وفي تقرير صادر عن Stratistics، تتوقع MRC أن يصل حجم السوق العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال إلى 2.54 مليار دولار أمريكي في عام 2026. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو هذا السوق ليصل إلى 8.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مسجلًا معدل نمو سنويًا مركبًا قدره 15.8% خلال فترة التوقعات.1