في صميم الذكاء الاصطناعي التوليدي توجد قواعد بيانات ضخمة ومكتبات هائلة من النصوص والصور والتعليمات البرمجية وأنواع أخرى من البيانات. ومثل الطلاب المجتهدين، تمتص النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المعلومات وتُحدّد الأنماط والبُنى والعلاقات بين نقاط البيانات. وهي تتعلّم قواعد نظم الشعر، وتفاصيل ضربات الفرشاة الفنية، وأنغام الألحان الموسيقية.

يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة والشبكات العصبية لتحليل هذه الأنماط وبناء نماذج إحصائية. تخيّل أن كل نقطة بيانات هي كرة مضيئة موضوعة في مشهد طبيعي متعدد الأبعاد. يرسم النموذج خريطة دقيقة لهذه الكرات، ويحسب التلال والوديان والمنحدرات الناعمة والحواف الوعرة بينها، ليُنتج خريطة احتماليةـ أشبه بدليل إرشادي للتنبؤ بأين يجب أن تهبط الكرة التالية (أي المحتوى المُولَّد) على الأرجح.

والآن، عندما يقدم المستخدم موجهًا—كلمة أو رسمًا أو مقتطفًا موسيقيًا أو سطرًا من التعليمات البرمجية—يعمل الموجه كمنارة تجذب النموذج نحو منطقة معينة على خريطة الاحتمالات تلك؛ ثم يتنقل النموذج في هذا المشهد، ويختار عنصرًا تلو الآخر بشكل احتمالي، مسترشدًا بالأنماط التي تعلمها وتنبيهات موجهات المستخدمين.

كل مخرَج فريد من نوعه ولكنه مرتبط إحصائيًا بالبيانات التي تعلم منها النموذج. انها ليست مجرد نسخ ولصق. إنه يبني بشكل خلاق على أساس من المعرفة التي تغذيها الاحتمالات والموجه التوجيهي.

وبينما تستطيع النماذج المتقدمة التعامل مع أنواع متعددة من البيانات، فإن بعضها يتميّز في مهام محددة مثل توليد النصوص أو تلخيص المعلومات أو إنشاء الصور. إضافة إلى ذلك، فإن جودة النتائج تعتمد بدرجة كبيرة على بيانات التدريب، وضبط مَعلمات النموذج، وهندسة الموجِّهات؛ لذا، فإن الحصول على بيانات موثوقة وتخفيف التحيّز يُعدّان أمرًا بالغ الأهمية.

تخيل تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على مجموعة بيانات تحتوي على روايات رومانسية فقط. في هذه الحالة، سيكون من غير المجدي استخدامه لإنتاج مقال إخباري موضوعي. لكن من خلال إدماج مصادر بيانات متنوعة ودقيقة، يمكن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لتكون أكثر إفادة وحيادية.