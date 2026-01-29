ما المقصود بأتمتة إعداد التقارير المالية؟

أتمتة إعداد التقارير المالية هي استخدام الذكاء الاصطناعي والبرامج المدعومة بالأتمتة ضمن وظائف التخطيط والتحليل المالي (FP&A) لتبسيط عمليات إعداد التقارير المالية.
ومن خلال أتمتة إعداد التقارير المالية، تستطيع فرق التخطيط والتحليل المالي أتمتة مهام إعداد التقارير الروتينية المرهقة، وإعداد القوائم والتقارير المالية في الوقت الفعلي. كما يمكنها أتمتة مهام سير العمل، وإنشاء مسارات تدقيق تلقائية، وإدارة عمليات التوحيد والتحقق. ويتيح ذلك لأعضاء الفريق التفرغ لمبادرات أكثر استراتيجية، مثل التحليل وبناء العلاقات.
وبدأ التنفيذيون يدركون قوة الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ويتجهون إلى تبني الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتهم المالية، مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين للمهام المالية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتحليل المالي.
وكشف بحث حديث أجراه معهد IBM Institute for Business Value أن 68% من التنفيذيين، بمن فيهم المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs)، أفادوا بأنهم يجرّبون الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تطور المساعدين الرقميين إلى وكلاء مستقلين يدعمون العمليات المالية القائمة على الخدمة الذاتية.
وفي المقابل، يتوقع 37% من التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع تطبيق الأتمتة دون تدخل بشري في مجال الرؤى التنبؤية، و29% في التحليل المالي وإعداد التقارير.
ويغيّر توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي آلية عمل فرق التخطيط والتحليل المالي. وتحقق هذه التقنية مكاسب كبيرة على مستوى الدقة، وسهولة الاستخدام، والكفاءة، واستراتيجية الأعمال. وهذا التحول الجذري ينقل الوظيفة المالية من دور استجابي إلى دور يقود التغيير الاستباقي وصنع القرار في مجالات التخطيط، وإعداد الميزانيات، والتنبؤ.
وتنجز الفرق أتمتة إعداد التقارير المالية من خلال برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها التكامل مع الأنظمة المالية الحالية لدى المؤسسة. ومن بين هذه الأنظمة: برامج المحاسبة، وجداول بيانات Excel، وبرامج التخطيط والتحليل المالي، وأدوات إدارة البيانات المالية، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP).
توضح الخطوات التالية المسار العام لكيفية عمل أتمتة إعداد التقارير المالية:
ولا تقتصر أتمتة إعداد التقارير المالية على المهام المتكررة البسيطة ومهام سير العمل، بل يمكنها إحداث تحول في العديد من الجوانب الأساسية ضمن عملية إعداد التقارير.
وتساعد برامج الأتمتة فرق التخطيط والتحليل المالي على إعداد القوائم المالية الرئيسية بسهولة، مما يقلل من مخاطر الخطأ البشري ويختصر الوقت اللازم لجمع البيانات.
ويمكن لأنظمة إعداد التقارير المؤتمتة سحب المعلومات المالية من الأنظمة المتكاملة، مما يعزز الدقة وقابلية التوسع. ومن خلال إعداد القوائم المالية بسرعة ودقة، يدعم هذا النظام اتخاذ قرارات أكثر اعتمادًا على البيانات.
تمكّن أتمتة إعداد التقارير المالية فرق التخطيط والتحليل المالي من إنشاء تقارير إدارية، وتقارير حقوق المساهمين، وتقارير المصروفات باستخدام بيانات في الوقت الفعلي. وتقضي هذه الاستراتيجية على عملية جمع البيانات اليدوية وتعقيد إدارة مصادر البيانات المتعددة. ويقلل برنامج الأتمتة من الأخطاء، ويمكّن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
كما يطبق برنامج إعداد التقارير المؤتمت قواعد تنسيق ومحاسبة متسقة، ويُنشئ تقارير مخصصة لمختلف الأطراف المعنية. ومن خلال جمع البيانات كلها في مكان واحد، يستطيع المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs) ومديرو الأعمال إجراء مناقشات استراتيجية حول الأداء المالي، لأنهم جميعًا يستندون إلى المقاييس والأرقام نفسها.
وتساعد الأتمتة على تسوية المعاملات ومقارنة آلاف المعاملات الواردة من مصادر متعددة. وتُعد تسوية الحسابات مهمة يدوية عرضة للأخطاء، وقد تؤخر إجراءات الإقفال في نهاية الشهر.
ويمكن لأدوات الأتمتة التي تستخدم التعلم الآلي (ML) أن تتعلم من المعاملات التاريخية وتتكيف للحد من أنشطة الاحتيال مستقبلًا.
يجب على المتخصصين في القطاع المالي إدارة معايير الامتثال التنظيمي المعقدة والالتزامات الضريبية. ويمكن للأتمتة تبسيط عملية تلبية متطلبات إعداد التقارير والمعايير المحاسبية، بما يوفّر مصدرًا واحدًا للحقيقة عبر الأنظمة.
كما ينشئ برنامج الأتمتة تلقائيًا تقارير تتوافق مع المعايير التي تضعها الهيئات التنظيمية، بما في ذلك مجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASB).
باستخدام تقنية التعرّف الضوئي على الحروف (OCR)، تلتقط الأنظمة البيانات من مصادر متنوعة، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا. ويمكن للبرنامج سحب البيانات من مصادر مثل خلاصات الحسابات البنكية، والفواتير، والإيصالات.
ومن أمثلة استخدام تقنية التعرّف الضوئي على الحروف (OCR) إدارة المصروفات. فقد يقضي فريق الشؤون المالية ساعات في مراجعة كل تقرير والتحقق من مطابقة الإيصال للمصروف المطالب به. وباستخدام OCR، يمكن للموظفين ببساطة التقاط صورة للإيصال بهواتفهم لاستخراج المعلومات وتصنيفها.
وتُعد أتمتة العمليات المالية استثمارًا مجديًا للشركات التي تسعى إلى إحداث تحول في عمليات الإدارة المالية وعملياتها اليومية. وفيما يلي بعض الفوائد الرئيسية:
توفّر أتمتة العمليات المالية فوائد كبيرة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تستحق الذكر. ومن المهم أن تفهم الشركة المشكلات المحتملة التي قد تظهر، وأن تهيئ القيادات للتعامل معها عند حدوثها:
وتختلف فوائد أتمتة إعداد التقارير المالية باختلاف نوع برامج الأتمتة المستخدمة. ومع ذلك، توجد قدرات أساسية ينبغي أن توفرها جميع الحلول لتبسيط عمليات القطاع المالي ودعم اتخاذ قرارات أكثر استراتيجية.
تتصل أدوات أتمتة إعداد التقارير المالية بالأنظمة المصدرية وتبث البيانات فور تغيّرها. وبذلك تتمكن فرق الشؤون المالية من الاطلاع على المعاملات، والأرصدة، ومقاييس الأداء في الوقت الفعلي، لا بعد المعالجة على دفعات. وتسهم هذه الفورية التي توفرها برامج الأتمتة في تحسين الدقة وتقليل التسويات اليدوية.
ومن خلال دمج البيانات عبر أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، والمنصات الخارجية، تحافظ المؤسسات على رؤية موحدة وموثوقة لعملياتها المالية.
كما تتيح لوحات المعلومات والقوالب القابلة للتخصيص لفرق الشؤون المالية الاطلاع على المقاييس الأكثر أهمية لكل دور.
ويمكن لفرق الشؤون المالية تخصيص طرق العرض لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والاتجاهات، والاستثناءات بلمحة سريعة. كذلك يمكن للمستخدمين تصفية البيانات والتعمق فيها عبر واجهة سهلة الاستخدام، من دون الحاجة إلى قدر كبير من الخبرة التقنية. وتعزز هذه المرونة جودة الرؤى وتوحد الفرق حول أهداف مشتركة.
يمكن لأتمتة إعداد التقارير المالية أن تتوسع مع نمو الأعمال. فبإمكان المنصة التعامل مع أحجام المعاملات المتزايدة، والكيانات الجديدة، والتوسع الجغرافي، من دون فقدان الأداء.
كما تستطيع المؤسسات إضافة مستخدمين ومصادر بيانات مع الحفاظ على الحوكمة والرقابة. وتحمي قابلية التوسع هذه الاستثمارات طويلة الأجل، وتدعم الابتكار من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة النظام بالكامل.
وتتكامل أدوات إعداد التقارير المالية المؤتمتة بسهولة مع الأنظمة الحالية من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والموصلات المُعاد بناؤها. ويمكن للمؤسسات ربط أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، والرواتب، والمشتريات، والمنصات المصرفية بأقل قدر من الاضطراب.
ويساعد التكامل السريع على معالجة التحديات وتقليص وقت التنفيذ، بما يخفف أعباء تكنولوجيا المعلومات ويُسرّع الوقت اللازم لتحقيق القيمة.
يحتاج قادة القطاع المالي إلى مواكبة أحدث التطورات واعتماد نهج استباقي عند تطبيق أدوات الأتمتة المناسبة لشركاتهم. وتُعد العناصر التالية أمثلة على أفضل الممارسات التي يمكن أن تسترشد بها المؤسسات عند تطبيق أتمتة إعداد التقارير المالية.
