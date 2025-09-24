ما المقصود بالنمذجة المالية؟

تُستخدم النمذجة المالية على نطاق واسع في الشؤون المالية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة وأبحاث الأسهم والشؤون الاستشارية. وقد تستخدمها الشركات لتقييم جدوى طرح منتج جديد أو التوسع في سوق جديد. وقد يستخدمها المستثمرون لتقدير قيمة شركة ما قبل الاستحواذ عليها أو الاستثمار فيها. ويستخدمها المقرضون لتقييم مدى قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات الديون. تؤدي النماذج أيضًا دورًا مركزيًا في عمليات الدمج والاستحواذ (M&A).

غالبًا ما تُستخدم النماذج لتنفيذ السيناريوهات وتحليلات الحساسية حتى يتمكن القادة من معرفة مدى تأثير تغييرات المتغيرات الرئيسية في النتائج. ويتمثل الهدف في إنشاء أداة تساعد على صناعة القرار من خلال توقع أداء الأعمال أو الاستثمارات في ظل سيناريوهات مختلفة. يمنح هذا النهج الشركات والمستثمرين والمقرضين طريقة لتوقع المخاطر الواقعية وتقييم العوائد المحتملة.

يُنشئ المحللون الماليون النماذج المالية داخل قسم الشؤون المالية أو التخطيط والتحليل المالي (FP&A) بالمؤسسة. تبدأ عملية النمذجة المالية ببيانات قديمة دقيقة. تساعد هذه المعلومات على توضيح كيفية عمل الشركة، والدوافع الرئيسية وكيفية ارتباط أجزاء الشركة المختلفة.

ومن هذا المنطلق، توضع افتراضات حول العوامل الداخلية المستقبلية مثل المبيعات ونمو العملاء وهيكل التكلفة وخطط الاستثمار، بالإضافة إلى العوامل الخارجية مثل الظروف الاقتصادية وأسعار الفائدة واللوائح. تُدرج هذه الإدخالات في البيانات والجداول الزمنية المتوقعة.

تُستخدم جداول البيانات مثل Microsoft Excel لربط البيانات المالية القديمة بالافتراضات المستقبلية. وتكون النتيجة مجموعة من التوقعات التي تُقدّر الإيرادات المستقبلية والتكاليف والأرباح والتدفقات النقدية وغيرها من المقاييس الرئيسية، اعتمادًا على وظيفة النموذج وأهداف مصممه.

النوع الأكثر شهرةً من النماذج المالية هو نموذج البيانات الثلاثة، والذي يربط بين بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية. وتعتمد النماذج الأكثر تقدمًا على هذا الأساس لتشمل التقييم أو تحليل السيناريوهات أو التوقع في ظل افتراضات مختلفة.

تعتمد النمذجة المالية الفائقة على أكثر من مجرد المهارات التقنية في استخدام جداول البيانات. فهي تتطلب معرفة جيدة بالمحاسبة والشؤون المالية والأعمال نفسها، بالإضافة إلى التحليل السليم والقرار الجيد. يتسم النموذج الجيد بالدقة والمرونة وسهولة المتابعة. إنه يعرض النتائج ولكنه يوفر أيضًا معارف حول الدوافع وراء تلك النتائج.

يعمل العديد من موظفي الشؤون المالية على تطوير هذه المهارات من خلال الالتحاق بدورة تدريبية في النمذجة المالية تجمع بين المعلومات النظرية والتطبيق العملي. مع دخول الذكاء الاصطناعي في النمذجة المالية، أصبحت كليات إدارة الأعمال والبرامج التدريبية تركز بشكل أكبر على علم البيانات و التعلم الآلي و الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتهدف هذه الجهود إلى إعداد محللين مستقبليين للعمل مع الأنظمة المتقدمة.3