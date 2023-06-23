كيفية تحسين كفاءة عملياتك المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

على الرغم من أنك ربما تعلمت عن الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، إلا أنك قد لا تعرف ما يعنيه لمستقبل التمويل والمحاسبة (F&A). وكما يوحي الاسم، فهو يولد صورًا أو موسيقى أو كلامًا أو رمزًا أو فيديو أو نصًا، بينما يقوم بتفسير البيانات الموجودة مسبقًا ومعالجتها. وبالنسبة إلى قادة F&A، هذا يعني أنه قد يكون لديه القدرة على تحويل البيانات المالية، مثل تقارير أداء الأعمال والتعليقات والسرد. وعلى الرغم من أن اعتماد الذكاء الاصطناعي قد يبدو أمرًا شاقًا، إلا أن مرونة النماذج التأسيسية الناشئة وقابليتها للتوسع ستسرع بالتأكيد من توظيف الذكاء الاصطناعي حيث يتم تمكين المؤسسات من توظيف الذكاء الاصطناعي في صميم الجوهر الإستراتيجي لعمليات F&A.
عندما تواجه حلولاً جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج أساس فريدة من نوعها للذكاء الاصطناعي لـ F&A، قد تجد نفسك غارقًا في جميع الخيارات. وسيكون من المهم بالنسبة إليك أن تكون انتقائيًا وواثقًا من أن النموذج الذي تختاره يمكنه تسريع عملية التبني بفعالية وتقليل الوقت المناسب للقيمة لحالة استخدام F&A الخاصة بك بشكل عام.
تؤدي سرديات التقارير المالية (بالإضافة إلى التعليقات) دورًا محوريًا في تقديم رؤى ذات مغزى وفهم سياقي للأداء المالي للشركة. ويصوغ المحللون الماليون هذه السرديات حاليًا، لكن هذا النهج يستغرق وقتًا طويلاً. ويجب أن نتحول من العمليات اليدوية (التي تتطلب تحليلاً دقيقًا وتفكيرًا حساسًا ومهارات تواصل فعالة) إلى عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط الكفاءة التشغيلية وتحسينها.
نحن ندرك أن الشركات غالبًا ما تواجه العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بإنشاء التقارير والسرديات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
على الرغم من هذه التحديات، نحن واثقون من أن التطبيق الإستراتيجي للذكاء الاصطناعي التوليدي في F&A سيؤدي إلى تحسينات في الإنتاجية وتبسيط عمليات F&A.
على سبيل المثال، قمنا بتوضيح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين أوقات الدورات عند إنشاء سرد التقارير المالية والتعليق عليها. ويوضح الشكل 1 العمليات المالية التي ربما كانت تستغرق ما يقرب من أسبوعين لإكمالها، ويوضح الشكل 2 كيف يتم الآن تسريع هذه العمليات من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع الأنحاء، ما يؤدي إلى توليد التعليقات والسرديات في الوقت الفعلي.
بدلاً من البحث يدويًا في مجموعة من أصول F&A، يمكنك تسخير الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت الذي قد يستغرقه جمع الرؤى المطلوبة أو البحث عنها (مثل الأداء في ما يتعلق بالمنافسين، والإجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها، وأسئلة المحللين المحتملين واستجابة الشركة). ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات المالية والملاحظات والإفصاحات وغيرها من البيانات الأخرى القابلة للتطبيق، ثم يقوم بترجمة البيانات وتفسيرها لتقديم إجابات غنية بالسياق عن أسئلتك. يوضح الشكل 3 الفوائد الإضافية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي الحواري.
هناك العديد من المزايا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة التعليقات والسرديات للمساعدة على إعداد التقارير المالية، مثل
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي والقدرات الأخرى قد تكون جاهزة الآن، إلا أننا نوصيك بالتعامل معها بشكل شامل وإستراتيجي عندما يكون ذلك ممكنًا، وتقييم مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المناسبة واستكشافها لنشر أكثر الأساليب الواعدة في مجال F&A مع أقرانك (أي تكنولوجيا المعلومات). ويوضح الشكل 4 مجموعة أولية (أو بنية) للذكاء الاصطناعي التوليدي التي تمثل التطبيقات والنماذج والبنية التحتية التي يجب أن تأخذها في الحسبان لنشر هذه القدرات الجديدة بفعالية في مجموعة F&A.
بينما تفكر في تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظيفتك F&A عبر عملياتك الأساسية، من المهم أن تفهم أن هذه التقنية ليست حلاً سحريًا. ولن يحل هذا كل مشكلاتك، ولن يلغي احتياجك إلى وجود خبرات بشرية. بدلاً من ذلك، اعتبرها أداة يمكن أن تزيد من قدرات فريق F&A وتعززها، ما يؤدي إلى عمل أكثر كفاءة ودقة وبصيرة يركز على المبادرات الإستراتيجية التي تحقق قيمة للأعمال.
لزيادة قيمة الأعمال، يجب على ممارسي F&A التعامل مع تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي بفهم واضح لأهدافهم وخارطة طريق محددة جيدًا. وفي ما يأتي بعض الاعتبارات المهمة التي قدمها خبراء F&A:
عندما تقرر تقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتنفيذه على نطاق واسع، فإن مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة IBM سيساعدك على اختيار مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لنشر الذكاء الاصطناعي الموثوق به بشكل آمن والاستفادة من الذكاء الاصطناعي المؤسسي مثل IBM® watsonx، وهي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي، أو النماذج الخاصة أو التابعة لجهات خارجية (أو حتى مزيج بينهما) بناءً على تحديات عملك وأهدافه الفريدة. ويمكننا مساعدتك على إنشاء خارطة طريق إستراتيجية للتحوّل، بحيث يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحقق قيمة هائلة للأعمال ويحسّن الكفاءة التشغيلية.
