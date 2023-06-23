كيفية تحسين كفاءة عملياتك المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

على الرغم من أنك ربما تعلمت عن الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، إلا أنك قد لا تعرف ما يعنيه لمستقبل التمويل والمحاسبة (F&A). وكما يوحي الاسم، فهو يولد صورًا أو موسيقى أو كلامًا أو رمزًا أو فيديو أو نصًا، بينما يقوم بتفسير البيانات الموجودة مسبقًا ومعالجتها. وبالنسبة إلى قادة F&A، هذا يعني أنه قد يكون لديه القدرة على تحويل البيانات المالية، مثل تقارير أداء الأعمال والتعليقات والسرد. وعلى الرغم من أن اعتماد الذكاء الاصطناعي قد يبدو أمرًا شاقًا، إلا أن مرونة النماذج التأسيسية الناشئة وقابليتها للتوسع ستسرع بالتأكيد من توظيف الذكاء الاصطناعي حيث يتم تمكين المؤسسات من توظيف الذكاء الاصطناعي في صميم الجوهر الإستراتيجي لعمليات F&A.

عندما تواجه حلولاً جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج أساس فريدة من نوعها للذكاء الاصطناعي لـ F&A، قد تجد نفسك غارقًا في جميع الخيارات. وسيكون من المهم بالنسبة إليك أن تكون انتقائيًا وواثقًا من أن النموذج الذي تختاره يمكنه تسريع عملية التبني بفعالية وتقليل الوقت المناسب للقيمة لحالة استخدام F&A الخاصة بك بشكل عام.

تؤدي سرديات التقارير المالية (بالإضافة إلى التعليقات) دورًا محوريًا في تقديم رؤى ذات مغزى وفهم سياقي للأداء المالي للشركة. ويصوغ المحللون الماليون هذه السرديات حاليًا، لكن هذا النهج يستغرق وقتًا طويلاً. ويجب أن نتحول من العمليات اليدوية (التي تتطلب تحليلاً دقيقًا وتفكيرًا حساسًا ومهارات تواصل فعالة) إلى عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط الكفاءة التشغيلية وتحسينها.