كيفية تحسين وتبسيط الوظائف الحيوية في التمويل والمحاسبة (F&A) باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

العلامات

الذكاء الاصطناعي

23 يونيو 2023

القراءة لمدة 3 دقائق

مؤلف

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

تخيل مستقبل التمويل والمحاسبة (F&A). في هذا المستقبل، ستكون وظيفة التمويل والمحاسبة لديك في طليعة الابتكار. قد تستخدم نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من الجيل التالي ومنصة تخطيط للتمويل والمحاسبة لا مثيل لها، توفّر تحليلات تنبؤية متقدّمة. وربما تكون قد اعتمدت أحدث الابتكارات السحابية الأصلية، وحققت من خلالها تحسينًا في النفقات التشغيلية. يقود المدير المالي الاستراتيجي (CFO) لديك، برؤية استراتيجية مستقبلية، جهود الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسة من استخلاص رؤى استباقية وتبسيط العمليات وتحسين الأداء المالي. لديك بيانات شاملة وموضوعية تمنح فريق التمويل والمحاسبة رؤية شاملة لسلسلة القيمة الكاملة للمؤسسة (العملاء، والمورّدين، والمنافسين، وعمليات خدمة العملاء والدعم).أنت في موقع الريادة داخل مؤسستك وتُعدّ محركًا للتغيير. لكن مهمتك الآن هي قيادة النمو على مستوى المؤسسة بأكملها، وتسريع التحوّل الرقمي لضمان الوصول إلى التميّز التشغيلي.

تقدّم IBM Consulting خبرتها في هذا المجال لمساعدتك على فهم كيفية استثمار القيمة في مهام سير العمل المحددة (مثل من التسجيل إلى إعداد التقارير (record-to-report)، ومن جذب العملاء إلى تحصيل الإيرادات (lead-to-cash)، ومن الشراء إلى الدفع (procure-to-pay)، وغيرها)، من خلال تعزيز هذه العمليات بقدرات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي. يمكننا تحقيق أثر ملموس على المهام المالية الأساسية من خلال تبسيط الإجراءات وإحداث نقلة نوعية في طريقة عمل المتخصصين في التمويل والمحاسبة. تشير دراسة حديثة من معهد IBM (IBV) حول تحديث العمليات من التسجيل إلى إعداد التقارير باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى أن "المنظمات التي تُدخل الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات التسجيل إلى التقارير تحقق دورة معالجة أسرع بنسبة 66٪ لإدخالات اليومية".

علاوة على ذلك، يمكن لبعض النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بالفعل البحث والتلخيص، والترجمة والتفسير، والتوليد والإبداع، والفهم والإبلاغ، والحوار والتفاعل، وكل ذلك بالاعتماد على ما اكتسبته من معرفة من مجموعات البيانات الضخمة المستخدمة في التمويل والمحاسبة. كما أن هناك الكثير مما يجب مراعاته عند طرح الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك القيود التنظيمية.

تعزيز الفوائد في حالات استخدام التمويل والمحاسبة

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يعزز وظائف "من التسجيل إلى إعداد التقارير" (record-to-report) والوظائف الفرعية "من التخطيط إلى التحليل" (plan-to-insights). فيما يلي بعض المهام التي نرى فيها فرصًا واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي (إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري) لتبسيط وتعزيز هذه الوظائف الحيوية في التمويل والمحاسبة:

  • البحث والتلخيص: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يبحث في مجموعات بيانات ضخمة، ويستخرج الرؤى الرئيسية، ويُلخّص النصوص المعقدة (مثل الأبحاث والمعايير المحاسبية، ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، والملاحظات التوجيهية، والملخّصات، والمنشورات). ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بتركيب المعلومات وتلخيص الرؤى المناسبة لمعالجة المعاملات المالية للشركة، وتقييم الأثر، والإجابة عن الأسئلة المحاسبية التقنية ومتطلبات الإفصاح.
  • الترجمة والتفسير: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي ترجمة البيانات وتفسيرها ضمن سردٍ يوفّر رؤى وتوصيات لتقارير داخلية أو خارجية. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي ترجمة السياسة المحاسبية وتفسيرها على شكل سلسلة من قيود اليومية المحاسبية، مصحوبة بشرح تفصيلي لمساعدة المتخصصين في المحاسبة.
  • التوليد والإبداع: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُنتج تقارير مصحوبة بتعليقات تحليلية دقيقة، ويُنشئ مسودات رسائل إلكترونية ويبتكر محتوى جديدًا. كما يمكن تدريبه على البيانات المالية التاريخية، وقوالب التقارير، والمتطلبات التنظيمية لتوليد تقارير مالية معيارية، أو إنشاء تقارير مخصصة لتلبية احتياجات الأطراف المعنية المختلفة.
  • الفهم والإبلاغ: يستطيع الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يفهم البيانات المالية ويُعدّ تقارير مدعومة برؤى قيّمة تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار. فعلى سبيل المثال، يمكنه تحليل البيانات المالية مثل الإيرادات، والمصروفات، والربحية، والتدفقات النقدية، ورأس المال العامل، وغيرها من المؤشرات المالية، ثم تقديم اتجاهات رئيسية ورؤى تحليلية مصحوبة بتعليقات وسردٍ مبسط وسهل الفهم.
  • الحوار والتفاعل: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي المشاركة في حوار تفاعلي فوري لتقديم ردود فورية وشروحات دقيقة، ما يتيح اتخاذ قرارات في الوقت المناسب. فعند دمجه مع قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري، يمكنه تقديم تعليقات مالية ديناميكية وتفاعلية وغنية بالرؤى، مما يعزّز السرعة والدقة ومستوى التفاعل اللازم لمتخذي القرار من المهنيين.

يقوم مركز التميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة IBM بتحويل العمليات التجارية الأساسية، وتجارب العملاء، وعمليات تكنولوجيا المعلومات، مستفيدًا من الدروس المستخلصة من تفاعلاتنا مع العملاء في مشاريع الذكاء الاصطناعي. ويقدم نهجنا المتكامل مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي لبناء قدرات التعلم الآلي التقليدي، وتوسيع نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المستند إلى نماذج الأساس.

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