تخيل مستقبل التمويل والمحاسبة (F&A). في هذا المستقبل، ستكون وظيفة التمويل والمحاسبة لديك في طليعة الابتكار. قد تستخدم نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من الجيل التالي ومنصة تخطيط للتمويل والمحاسبة لا مثيل لها، توفّر تحليلات تنبؤية متقدّمة. وربما تكون قد اعتمدت أحدث الابتكارات السحابية الأصلية، وحققت من خلالها تحسينًا في النفقات التشغيلية. يقود المدير المالي الاستراتيجي (CFO) لديك، برؤية استراتيجية مستقبلية، جهود الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسة من استخلاص رؤى استباقية وتبسيط العمليات وتحسين الأداء المالي. لديك بيانات شاملة وموضوعية تمنح فريق التمويل والمحاسبة رؤية شاملة لسلسلة القيمة الكاملة للمؤسسة (العملاء، والمورّدين، والمنافسين، وعمليات خدمة العملاء والدعم).أنت في موقع الريادة داخل مؤسستك وتُعدّ محركًا للتغيير. لكن مهمتك الآن هي قيادة النمو على مستوى المؤسسة بأكملها، وتسريع التحوّل الرقمي لضمان الوصول إلى التميّز التشغيلي.
تقدّم IBM Consulting خبرتها في هذا المجال لمساعدتك على فهم كيفية استثمار القيمة في مهام سير العمل المحددة (مثل من التسجيل إلى إعداد التقارير (record-to-report)، ومن جذب العملاء إلى تحصيل الإيرادات (lead-to-cash)، ومن الشراء إلى الدفع (procure-to-pay)، وغيرها)، من خلال تعزيز هذه العمليات بقدرات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي. يمكننا تحقيق أثر ملموس على المهام المالية الأساسية من خلال تبسيط الإجراءات وإحداث نقلة نوعية في طريقة عمل المتخصصين في التمويل والمحاسبة. تشير دراسة حديثة من معهد IBM (IBV) حول تحديث العمليات من التسجيل إلى إعداد التقارير باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى أن "المنظمات التي تُدخل الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات التسجيل إلى التقارير تحقق دورة معالجة أسرع بنسبة 66٪ لإدخالات اليومية".
علاوة على ذلك، يمكن لبعض النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بالفعل البحث والتلخيص، والترجمة والتفسير، والتوليد والإبداع، والفهم والإبلاغ، والحوار والتفاعل، وكل ذلك بالاعتماد على ما اكتسبته من معرفة من مجموعات البيانات الضخمة المستخدمة في التمويل والمحاسبة. كما أن هناك الكثير مما يجب مراعاته عند طرح الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك القيود التنظيمية.
يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يعزز وظائف "من التسجيل إلى إعداد التقارير" (record-to-report) والوظائف الفرعية "من التخطيط إلى التحليل" (plan-to-insights). فيما يلي بعض المهام التي نرى فيها فرصًا واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي (إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري) لتبسيط وتعزيز هذه الوظائف الحيوية في التمويل والمحاسبة:
يقوم مركز التميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة IBM بتحويل العمليات التجارية الأساسية، وتجارب العملاء، وعمليات تكنولوجيا المعلومات، مستفيدًا من الدروس المستخلصة من تفاعلاتنا مع العملاء في مشاريع الذكاء الاصطناعي. ويقدم نهجنا المتكامل مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي لبناء قدرات التعلم الآلي التقليدي، وتوسيع نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المستند إلى نماذج الأساس.
اكتشف المزيد من المقالات ضمن سلسلة مستقبل التمويل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي لتتعرف على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد المتخصصين في التمويل والمحاسبة، وكيف يمكن تحسين كفاءة عمليات التمويل باستخدام هذه التقنية.
تعلّم كيف يمكن للمديرين التنفيذيين تحقيق التوازن بين القيمة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي مقابل الاستثمار الذي يتطلبه والمخاطر التي يثيرها.
تعلّم المفاهيم الأساسية وطوّر مهاراتك من خلال المختبرات العملية والدورات التدريبية والمشاريع الموجهة والتجارب وغيرها.
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هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
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يُعَد IBM Granite مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي، وهي مصممة خصيصًا للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وضوابط الحماية.
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تعمّق في العناصر الثلاثة الهامة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية: إنشاء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.