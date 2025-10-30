الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث تغيير تحويلي

التعقيدات والتحديات التي تصاحب تعزيز نمو الأعمال ليست بغريبة عن قادة القطاع المالي. بدءًا من التعامل مع تعقيدات الرقمنة على مستوى المؤسسة إلى التكيف مع عادات إنفاق العملاء المتغيرة، لم تكن مسؤوليات المدير المالي متعددة الأوجه هكذا في أي وقت مضى.
لكن وسط هذا التعقيد تكمن فرصة. يمكن للمديرين الماليين تسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث تغيير جذري في العمليات المالية واستكشاف مستويات جديدة من الكفاءة والدقة والمعارف.
يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تحويلية تعد بتطوير القطاع المالي من جذوره. باستخدام النماذج اللغوية المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أتمتة مجموعة كبيرة من العمليات المالية وتبسيطها، بدءًا من التحليل المالي وإعداد التقارير المالية إلى المشتريات والحسابات الدائنة.
وفقًا للبحث الذي أجرته IBM®، فإن المؤسسات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في العمليات المالية لمست المزايا التالية:
ومع ذلك، لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات المالية بنجاح، من الضروري اتباع نهج إستراتيجي ومخطط له جيدًا. لا يمكن أن تكون مبادرات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ناجحة إلا بقدر ما تسمح به البيانات الأساسية. لذلك تنفذ الشركات غالبًا مبادرات بيانات مختلفة لدعم إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تتبعها، بدءًا من عملية التعدين إلى إدارة البيانات.
بعد تنفيذ مبادرات البيانات الصحيحة، ستحتاج إلى بناء الهيكل الصحيح لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي بنجاح في العمليات المالية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد حالة عمل واضحة توضح المزايا والمخاطر، وتأمين التمويل اللازم، ووضع مقاييس قابلة للتقييم لتتبع عائد الاستثمار.
بعد ذلك، أتمت المهام التي تتطلب عمالة كثيفة من خلال تحديد واستهداف المهام الجاهزة لأتمتة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدءًا من حالات الاستخدام في تخفيف المخاطر وتشجيع الموظفين على تبنيها بما يتماشى مع المسؤوليات الواقعية.
ستحتاج أيضًا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لضبط العمليات المالية ضبطًا دقيقًا من خلال تنفيذ أُطر عمل لتقدير التكاليف وتتبعها، ومحاكاة البيانات والسيناريوهات المالية، وتحسين دقة النماذج المالية، وإدارة المخاطر، وصناعة القرارات الإستراتيجية.
بينما يستكشف قادة القطاع المالي عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، من الضروري إعطاء الأولوية لممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والأخلاقية. تُعد دورة حياة البيانات والأمان والخصوصية من الاهتمامات القصوى التي يجب على المديرين الماليين معالجتها بشكل استباقي.
من خلال الشراكة مع مؤسسات جديرة بالثقة مثل IBM، التي تلتزم بمبادئ صارمة للثقة والشفافية وأركان الثقة، يمكن للفرق المالية ضمان أن تكون مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مبنية على أساس من النزاهة والشفافية والمساءلة.
تخطَّ الحواجز وانطلق إلى الأمام بشجاعة وثقة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
