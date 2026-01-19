ما المقصود بإعداد التقارير المالية؟

وتتغير متطلبات إعداد التقارير المالية باستمرار، كما تختلف بحسب الشركة وما إذا كانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص. ومن أبرز الجهات التي تضع هذه المعايير: مجلس معايير المحاسبة المالية، ومجلس معايير المحاسبة الدولية، ومجلس معايير المحاسبة الحكومية. وهذه المعايير في تطور مستمر، إذ تُراجع وتُحدَّث باستمرار لتعزيز دقتها وفائدتها.

وكثيرًا ما تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) بتحديث قواعدهما بما ينسجم مع التعديلات التي تجريها مجالس وضع المعايير، وبما يعكس المناخ الاقتصادي الراهن. أما خارج الولايات المتحدة، فتلتزم الشركات بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) التي يضعها مجلس معايير المحاسبة الدولية.

وتخضع الشركات المملوكة ملكية خاصة لمتطلبات خارجية أقل في إعداد التقارير المالية، لكنها تظل مطالبة بتقديم تقديراتها الضريبية وإقراراتها الضريبية السنوية إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS). كما تواجه الشركات الخاصة الأصغر حجمًا متطلبات محددة في إعداد التقارير المالية تبعًا للجهات المقرضة التي تتعامل معها، غير أنه ينبغي لها دائمًا أن تحافظ على وجود عمليات قوية للإدارة المالية.

وتُعد الشفافية عنصرًا أساسيًا بالنسبة إلى الشركات الخاصة، وقد يشكل الإفصاح الطوعي عن التقارير المالية أو الأنشطة الاستثمارية أسلوبًا تسويقيًا يُستخدم لإثارة الاهتمام.

وعلى النقيض من ذلك، لا تفرض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الشركات المدرجة متطلبات صارمة في إعداد التقارير المالية فحسب، بل تتولى أيضًا مراقبة التزامها بها. تتسم متطلبات إعداد التقارير المالية التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالتفصيل والتعدد، لكن أكثرها شيوعًا يشمل النموذج الربعي 10-Q، والنموذج السنوي 10-K، والنموذج 8-K المخصص للإبلاغ عن الأحداث غير المجدولة. وهناك متطلبات أخرى كثيرة تختلف بحسب الأحكام التنظيمية والظروف.



