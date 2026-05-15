ومن الأمثلة الأساسية الشائعة التي يُستشهد بها على ذلك مشاركة الخدمات بين التطبيقات. لنفترض أن أحد مطوري الويب يريد تضمين خرائط تفاعلية على موقع شركة ما لعرض موقعها. تتيح واجهة برمجة تطبيق Google Maps ذلك من خلال عرض وظيفة الخرائط تلك لاستهلاك الجهات الخارجية. وذلك يتيح للمطور إمكانية دمج خريطة متكاملة الوظائف من دون الحاجة إلى إنشاء خريطة من البداية.

تُستخدم واجهات برمجة التطبيقات لربط الأنظمة بطرق متعددة: بدءًا من التبادل الأساسي بين التطبيقات، وصولاً إلى مزامنة قواعد البيانات ومنصات الأعمال في الوقت الفعلي، وأتمتة سير العمل متعددة الخطوات، وتمديد العمر الافتراضي للأنظمة القديمة.

تستخدم واجهات برمجة التطبيقات تنسيقات مثل JSON وXML وتُمكِّن تطبيقات العميل من طلب وتبادل بيانات محددة عند الطلب. وهذه المرونة تجعل واجهات برمجة التطبيقات مثالية لعمليات التكامل المخصصة وتبادل الرسائل الصغيرة في الوقت الفعلي بين العديد من الأطراف المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تكون واجهات برمجة التطبيقات عادةً أسرع في التنفيذ والنشر، مع دعم البُنى السحابية الحديثة وبُنى الخدمات المصغرة . كما أن واجهات برمجة التطبيقات مناسبة جدًا لعمليات التكامل الديناميكية التي تتطلب استجابات فورية، مثل الرسائل، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وخدمات الويب، ومشاركة البيانات في الوقت الفعلي.



وعلى الرغم من أوجه الاختلاف هذه، إلا أن تقنية تبادل البيانات الإلكتروني وواجهات برمجة التطبيقات لا يلغي أحدهما الآخر. فالعديد من المؤسسات تستخدمهما معًا لدعم احتياجات التكامل بين الشركات المختلفة، ما يجمع بين توحيد وموثوقية تقنية تبادل البيانات الإلكتروني مع مرونة واستجابة واجهات برمجة التطبيقات.