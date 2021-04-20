التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) يجعل سلسلة التوريد منطقية

لقد كان "التحول" هو الشعار لعام 2020. وتأتي معه آثار التحول 180 درجة - التحرك في اتجاه مختلف تمامًا وترك المألوف الذي خدمنا جيدًا وراءنا. على ما يبدو بين عشية وضحاها:
كما تأثرت سلاسل التوريد أيضًا. وقد شهدت بعض الشركات ارتفاعًا هائلاً في الطلب، بينما شهدت شركات أخرى ركودًا حادًا. كان على البنية التحتية بين الشركات التي تعمل خلف الكواليس التكيف مع أحمال التشغيل المتغيرة بسرعة، وأصبحت المرونة هي العنصر الأساسي. في حين أن 85% من معاملات سلسلة التوريد لا تزال تدار من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، وهي تقنية بالغة الأهمية، تحتاج الشركات إلى أساليب تداول أكثر مرونة مع الشركاء للمساعدة في مرونة سلسلة التوريد.
للاستمرار في تمكين المعاملات بين الشركات التي تتمتع بالسلاسة والتكامل مع الشركاء والعملاء للمحافظة على استمرار تقدم سلسلة التوريد، من الواضح أن التحول ليس الحل، بل التعزيز هو الحل. أشير إلى تعزيز قوة تكامل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) من خلال قدرات واجهة برمجة التطبيقات (API) لتقليل المخاطر واغتنام الفرص الجديدة. على مدى عقود، سهل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) تجارة خالية من الانقطاع، وساعدت في القضاء على العمليات الورقية اليدوية، وقدمت كفاءات واسعة وكبيرة في سلسلة التوريد من خلال الأتمتة. ظهرت واجهات برمجة التطبيقات كطريقة أخرى لتمكين المعاملات بين الشركات، وكان النهج مناسبًا بشكل مثالي لمواقف معينة.
تسهل واجهات برمجة التطبيقات الاتصال مباشرة بالتطبيقات بدلاً من خادم نقل الملفات. إن استخدام واجهات برمجة التطبيقات للاتصال مباشرة بنظام معاملات، مثل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يجعل مسار نقل البيانات أبسط حيث يتم التخلص من خادم نقل الملفات الوسيط والعمليات المرتبطة به. تتطلب المعاملات المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات أيضاً موارد أقل (تخزين، ذاكرة، حوسبة) لإدارة تبادل البيانات، ويمكن تأمينها باستخدام مجموعة متنوعة من آليات التشفير والمصادقة، كما أنها أسرع في التنفيذ وأقرب ما تكون للوقت الفعلي. أخيراً، تلعب واجهات برمجة التطبيقات دوراً بارزا في كل مشروعات تحديث تقنية المعلومات تقريباً، وهي رحلة دائمة لكل مؤسسة.
إليك ثلاثة أمور يجب معرفتها أثناء مراجعة استراتيجية التكامل لتحقيق مرونة سلسلة التوريد باستخدام واجهات برمجة التطبيقات:
تُقدِّر مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2023، ستكون 50% من المعاملات من خلال واجهات برمجة التطبيقات. وهذا يعني أن 50% من جميع المعاملات ستظل مدعومة من التبادل الإلكتروني للبيانات. عبر العديد من الصناعات وشبكات سلسلة التوريد، تم اعتماد مجموعة أساسية من أنواع معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات على نطاق واسع لدعم عمليات أعمال المهام الحساسة. تحتاج الشركات إلى دعم كليهما أو المخاطرة بفقدان فرص مهمة لزيادة الإيرادات والنمو والتمايز التنافسي.
لحسن الحظ، من الممكن تطوير استراتيجية التكامل بين الشركات من خلال إضافة القدرات إلى تكامل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) الحالي، لذا لا تحتاج إلى اختيار أو الاستثمار في بنية تحتية منفصلة لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات. يسمح لك الحل المدمج بالاستفادة من الموارد الموجودة بالفعل والتي تعمل بشكل جيد والبناء على ما لديك لتلبية جميع متطلبات عملك والاستفادة من توافر مصادر البيانات الناشئة. يوفر العمود الفقري للتكامل بين الشركات الذي يتعامل مع التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) بشكل أصلي ويمكن أن يمتد ليشمل اتصال واجهة برمجة التطبيقات (API) نهجاً شاملاً يتسم بالكفاءة والفعالية ويحسن التعاون مع جميع شركائك التجاريين.
يوفر النهج الهجين فائدة استخدام أفضل تقنيات ما بين الشركات للظرف الراهن. بالنسبة إلى الشركاء الذين لم يقوموا بالاشتراك في التبادل الإلكتروني للبيانات بسبب التكاليف أو التعقيد، توفر واجهات برمجة التطبيقات طريقة بديلة للمعاملات. وبينما التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) مناسب بشكل مثالي للمعالجة المجمّعة لمعاملات المهام الحساسة مثل الوثائق المالية، تعمل واجهات برمجة التطبيقات بشكل جيد عندما تحتاج إلى الاتصال المباشر بأنظمة المعاملات أو تمكين تبادل البيانات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، تتطلب شركات الشحن حالة الشحن في الوقت الفعلي واستجابة عطاء التحميل لتكون قادرة على المنافسة. يمكن للثواني أن تحدث فرقًا، لا سيما في السوق حيث تفوز أسرع نقرة بالفرصة التجارية.
وفي الوقت نفسه، ومع ظهور تفويضات حكومية جديدة ومبادرات صناعية، تطورت صيغ التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) بالتزامن لدعم معايير جديدة لمعاملات المهام الحساسة. في هذه الحالات، لا يمكن معالجة تبادل البيانات الآمن والموثوق به بين الشركات إلا من خلال أنواع معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات بين الشركات وبروتوكولات وتنسيقات التبادل الإلكتروني الأخرى بين الشركات. يعد التكامل في أنظمة الواجهة الخلفية مثالاً على سيناريو المزج والمطابقة. أنظمة الواجهة الخلفية المختلفة لها متطلبات تكامل مختلفة، لذا تحتاج الشركات إلى خيارات دمج لكل من التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وواجهة برمج التطبيقات.
في العام الماضي، شهدنا المزيد من الشركات التي تربح وتخسر أكثر من أي وقت مضى بناءً على قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الأعمال والسوق والشركاء المتغيرة على الفور. منصة موحّدة لمعاملات واجهة برمجة التطبيقات ومعاملات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) تفتح لك المجال أمام المرونة التي تحتاج إليها.
اكتسب المرونة اللازمة للانضمام إلى شركاء جدد أو الاستجابة بسرعة لمتطلبات جديدة من شريك تجاري حالي. وفقًا لموارد شريكك واحتياجاته، توفر واجهات برمجة التطبيقات طريقة أبسط وأسرع للشركاء الجدد للاتصال. ومع ذلك، فإن عمليات الانضمام ذاتية الخدمة تجعل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) أسهل وأسرع في الإعداد. وللتقليل من تعقيدات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) التي تتطلب مهارات متخصصة نادرة لإتقانها، يمكن لعروض الخدمات المُدارة المدعومة بعقود من الخبرة في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) أن تُنقل البيانات إلى التنسيق المناسب لك، إلى جانب تلبية جميع احتياجاتك من واجهة برمجة التطبيقات.
من خلال توحيد واجهة برمجة التطبيقات (API) والتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) في منصة واحدة، يمكنك عرض جميع معاملات العملاء أو الشركاء أو الموردين من خلال لوحة معلومات موحدة. يمكنك فلترة الفئات مثل المستندات الفاشلة والتعمق في التفاصيل التقنية. تسمح إضافة البحث باللغة الطبيعية وقدرات المحادثة للمستخدمين بطرح أسئلة، مثل أرني حالة رقم أمر الشراء والحصول على جميع المستندات ذات الصلة. يمكن لأي مستخدم العثور على حالة المعاملة والرد على استفسارات العملاء بسرعة - دون إشراك تكنولوجيا المعلومات.
استراتيجيات التكامل بين الشركات قد تكون معقدة، وزيادة الاستثمارات أو تعريض الأداء للخطر قد يسبب مخاطر غير ضرورية. المنصة الموحدة التي تجمع بين قوة واجهة برمجة التطبيقات والتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) تزيل التعقيد وتجعل سلسلة التوريد منطقية – لك ولشركائك التجاريين.
