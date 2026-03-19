ما المقصود بأتمتة واجهات برمجة التطبيقات؟

يمكن استخدام هذه العملية لتنسيق سير العمل من البداية إلى النهاية، و دمج البيانات بين الأنظمة، وإجراء المراقبة المستمرة، والاختبار، وغير ذلك الكثير.



تعمل أتمتة واجهات برمجة التطبيقات على تحسين اتساق وكفاءة التفاعلات بين الأنظمة البرمجية من خلال تبسيط وتنفيذ العمليات المحددة سابقًا. ومن خلال أتمتة هذه التفاعلات، يمكن للمؤسسات تقليل التباين في التنفيذ، ودعم عدد أكبر من العمليات، وتوفير زمن استجابة أكثر اتساقًا. كما يتيح هذا النهج معالجة أسرع لأحداث النظام الروتينية ويساعد على ضمان عمل التطبيقات المترابطة بطريقة أكثر استقرارًا وتنسيقًا.



يتوقع تقرير Fortune Business Insights أنه بحلول عام 2032، ستصل قيمة سوق إدارة واجهات برمجة التطبيقات إلى 32.8 مليار دولار أمريكي.1 فمع توسع منظومة واجهات برمجة التطبيقات، يزداد الطلب على تفاعلات واجهات برمجة التطبيقات الموثوقة وعالية الإنتاجية.



الموجة التالية من هذا النمو تدفعها أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات لاسترجاع البيانات، واستدعاء الخدمات، وتنسيق سير العمل. قبل عامين، توقعت شركة Gartner أنه بحلول عام 2026، سينتج أكثر من 30% من الزيادة في الطلب على واجهات برمجة التطبيقات عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم نماذج لغوية كبيرة.2



"لم تعد واجهات برمجة التطبيقات بمنزلة السباكة الخلفية. بل هي النسيج الرابط للأعمال الحديثة"، كتب Bryon Kataoka، CTO في iSOA Group، في إحدى مدونات IBM Community.3 وتؤكد ملاحظة Kataoka دور تزايد أهمية واجهات برمجة التطبيقات في تسريع الحاجة إلى أتمتة واجهات برمجة التطبيقات التي تدعم هذه الأحمال المترابطة والمتوسعة.