ما هي دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API)؟

واجهات برمجة التطبيقات هي مجموعات من القواعد أو البروتوكولات التي تمكّن تطبيقات البرمجيات من التواصل مع بعضها البعض لتبادل البيانات والميزات والوظائف. هناك دورة حياة لمنتج واجهة برمجة التطبيقات (API)—تركز على إنشاء وتوزيع واجهات برمجة التطبيقات—ودورة حياة لمستهلك واجهة برمجة التطبيقات، تتمحور حول استخدامها من وجهة نظر المستهلك، ويركز هذا المقال على دورة حياة منتج واجهة برمجة التطبيقات.

لا توجد دورة حياة واحدة عالمية لمنتج واجهة برمجة التطبيقات (API). قد تلاحظ وجود بعض الاختلافات في المصطلحات باختلاف المصادر، إلا أن دورة الحياة تشمل بشكل عام المراحل التالية: التخطيط، التصميم، التطوير، الاختبار، النشر، المراقبة، والإحالة إلى التقاعد.

غالباً ما تُستخدم منصات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) للمساعدة في تنظيم الجهود عبر دورة حياة API، ولتركيز استراتيجية API، والحوكمة، والتوثيق، والأدلة عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات. تتضمن العديد من المنصات قدرات تحليلية متقدمة وأدوات لاكتشاف واجهات برمجة التطبيقات (API) واستثمارها، مما يساعد المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من هذه الواجهات.

إن الأخذ بعين الاعتبار وفهم دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بالكامل يساعد فرق التطوير على تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، ووضع جداول زمنية واقعية للتسليم، وإبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع طوال العملية، وضمان تلبية واجهات برمجة التطبيقات لمتطلبات العمل. بشكل جوهري، تساعد دورة حياة مدروسة ومنفذة بعناية في تقديم واجهات برمجة تطبيقات (APIs) عالية الأداء وآمنة، وتوفر تجربة مستخدم أقوى.