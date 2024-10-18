الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات

يواصل قطاع الاتصالات الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم خدمة أفضل للعملاء وتحسين الربحية.

على غرار الشركات في الصناعات الأخرى، تدرك شركات الاتصالات أن مستقبلها مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويساعد تبني خدمات الذكاء الاصطناعي تلك الشركات على توفير خدمة أفضل لعملائها وزيادة الكفاءة ومن ثم تحسين أرباحها النهائية.

أظهر استطلاع جديد لمعهد IBM لقيمة الأعمال شمل 300 من قادة الاتصالات العالميين أن معظم مزودي خدمات الاتصالات يقيّمون حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وينشرونها في العديد من مجالات الأعمال.

أظهرت دراسة أجرتها Nvidia في عام 2023 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)1 أن ما يقرب من 90% من شركات الاتصالات تستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث إن 48% منها في مرحلة التجربة و41% منها تنشر الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ووفقًا لدراسة Nvidia، يوافق معظم مزودي خدمات الاتصالات (53%) أو يوافقون بشدة على أن تبني الذكاء الاصطناعي سيوفر ميزة تنافسية.

ينبغي أن يستثمر قطاع الاتصالات في خدمات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المناسبة، وبهذه الطريقة، يُهيئون المؤسسة للاستفادة من القدرات الكاملة للذكاء الاصطناعي.