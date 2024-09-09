ما المقصود بفقدان العملاء؟

يُعد القضاء على فقدان العملاء مهمة هامة نظراً لارتفاع تكاليف اكتساب العملاء. وفقا لـ McKinsey (الرابط موجود خارج IBM.com)1، فإن استبدال قيمة عميل واحد مفقود يمكن أن يتطلب اكتساب ثلاثة عملاء جدد. لذا يجب على الشركات أن تفعل ما في وسعها للحد من فقدان العملاء والاحتفاظ بهم.

يؤثر فقدان العملاء في الأعمال بين الشركات (B2B) والأعمال بين الشركات والمستهلكين (B2C) بشكل مختلف قليلاً. يميل معدل فقدان العملاء إلى الارتفاع في الأعمال بين الشركات والمستهلكين مقارنة بالأعمال بين الشركات لعدة أسباب.

أولاً، لا يحتاج العملاء الذين يشترون من الشركة مباشرة إلى الحصول على موافقة من رئيس لبدء الاشتراك أو إنهائه، لذلك من المرجح أن يكونوا أكثر عرضة للشراء والإقلاع عن الشراء بشكل مفاجئ. ثانيًا، من المرجح أيضًا أن تكون الاشتراكات أرخص، ما يعني أنه من الأسهل ترك خدمة وبدء خدمة أخرى.

من ناحية أخرى، غالبًا ما يكون فقدان العملاء بين الشركات أكثر تأثيرًا على تلك الأعمال التجارية.

تبيع الشركات الحديثة التي تتعامل مع الشركات إما منتجات أو خدمات. وعادة ما تكون المبيعات الأولى عبارة عن رسوم لمرة واحدة لمنتج فردي. أما بالنسبة إلى أولئك الذين يبيعون حلول البرمجيات كخدمة، أي شركات البرمجيات كخدمة، فيمكنهم فرض رسوم على العملاء عدة مرات خلال العام مقابل الوصول إلى الخدمة. وتعتمد هذه الأخيرة على عملائها (المشتركين) الذين يدفعون إيرادات شهرية متكررة.

من المحتمل أن يكون لدى الشركات التي تتعامل مع شركات عدد أقل من العملاء المحتملين، أو خط مبيعات أكثر صرامة. ويرجع ذلك إلى أن هذه الشركات تخدم مجموعة محددة من العملاء، في حين أن معظم المستهلكين يحتاجون إلى منتجات معينة مقدمة من الشركة إلى المستهلك بانتظام (على سبيل المثال، البقالة، والسلع المنزلية، والخدمات المصرفية).

على هذا النحو، فإن فقدان العملاء له تأثير أكبر على شركات B2B، خاصة إذا كانت تقدم منتجات أو خدمات بسعر مرتفع لمجموعة منتقاة من العملاء.

يمكن أن تؤدي زيادة فقدان العملاء إلى تثبيط معنويات المديرين التنفيذيين والموظفين، مما يخلق قلقًا بشأن وظائفهم وحيوية الشركة. ونظرًا لأن اكتساب عملاء جدد غالبًا ما يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا، فقد يصرف الشركات عن التركيز على خدمة عملائها الحاليين، مما يخلق تأثيرًا دوريًا.

هذا أحد الأمثلة على كيف يمكن أن يؤدي فقدان العملاء إلى حدوث فقدان أسي أو دوري. والأمر الآخر هو عن طريق الكلام الشفهي. إذا تحدث أحد العملاء إلى عملاء آخرين حول مدى عدم رضاهم عن منتجات الشركة، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من عمليات الإلغاء مما يؤدي إلى مزيد من فقدان العملاء.