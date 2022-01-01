قم بتحسين تجربة العملاء مع زيادة القيمة للموظفين والعملاء وأعمالك. استغرق دقيقة واحدة فقط لملء أداة تقدير عائد الاستثمار أدناه وشاهد بنفسك كيف يمكن لشركتك للاتصالات أن تقود عائد الاستثمار في جميع أنحاء العالم من خلال الشراكة مع IBM watsonx Assistant.
* يتم حساب النتائج الموضحة بناءً على بيانات وافتراضات معينة فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لموقع watsonx Assistant ، بما في ذلك إدخال المستخدم، معيار بيانات الطرف الثالث, بيانات خدمة العملاء من IBM ، دراسة فورستر أبريل 2023 TEI، برعاية IBM ، وتقرير معيار 2022 لمراكز الاتصال في الاتصالات السلكية واللاسلكية من فايف9. يتم احتساب الفوائد المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. يتم تقديم النتائج لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو الفوائد المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نمذجة إحصائية ،وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.
تعرّف على كيفية تلبية تطلعات الخدمة التي ربما كانت تبدو غير واردة من قبل من خلال الجمع بين قدرات التوليدي التقليدية والتوليدي الاصطناعي.