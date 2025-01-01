تقليل تكلفة وتعقيدات الامتثال للوائح ساربانز-أوكسلي ولوائح إعداد التقارير المالية باستخدام IBM OpenPages Financial Controls Management.
تجعل الوحدة OpenPages Financial Controls Management إجراءات الامتثال أكثر فعالية وكفاءة. توفر هذه الأدوات لصانعي القرار الشفافية في حالة الضوابط المالية والثقة في تلبية متطلبات الامتثال المالي.
جرّب جولة تفاعلية في المنتج ®OpenPages لمعرفة مدى سهولة تحديد المخاطر في تكنولوجيا المعلومات المراجعات أحدث المتطلبات التنظيمية وإدارة سير العمل.
تصميم مهام سير العمل وتكوينها وإدارتها لتزويد المستخدمين بالمعلومات ذات الصلة. استخدم سير العمل لإدارة أنشطة إعداد التقارير المالية والامتثال وتعيين المهام وإخطار طرف معني.
يوفر محرك الحساب القدرات اللازمة لأتمتة وتخصيص متطلبات الأعمال والعمليات وأنشطة تحديد النطاق.
تعمل واجهة المستخدم (UI) التي تركز على المهام على تعزيز دقة البيانات. يمكن تخصيص طرق العرض لتتماشى مع بنية مستند المجموعة وتصور البيانات في المخططات والتنسيقات المنظمة.
IBM ®توفر لك ®OpenPages القدرة على نشر وحدات المنتج المستهدفة للمجال لتلبية تحديات الحوكمة والمخاطر والامتثال المحددة. اختر وحدات المنتج التي تحتاجها في بيئة واحدة متكاملة.