IBM OpenPages Financial Controls Management
احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا احسب عائد الاستثمار
رسم توضيحي متساوي القياس لمشهد يحركه الذكاء الاصطناعي-الداتا-الأتمتة
إدارة الضوابط المالية

تقليل تكلفة وتعقيدات الامتثال للوائح ساربانز-أوكسلي ولوائح إعداد التقارير المالية باستخدام IBM OpenPages Financial Controls Management.

تجعل الوحدة OpenPages Financial Controls Management إجراءات الامتثال أكثر فعالية وكفاءة. توفر هذه الأدوات لصانعي القرار الشفافية في حالة الضوابط المالية والثقة في تلبية متطلبات الامتثال المالي.
اقرأ موجز الحلول
®جولة OpenPages التجريبية

جرّب جولة تفاعلية في المنتج ®OpenPages لمعرفة مدى سهولة تحديد المخاطر في تكنولوجيا المعلومات المراجعات أحدث المتطلبات التنظيمية وإدارة سير العمل.

جارتنر® دليل السوق لأدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال لقادة الضمان
ما تحصل عليه
المصدر المركزي لبيانات الضوابط المالية يوفر مصدراً مركزياً لجميع الضوابط المالية وبيانات الامتثال بما في ذلك الكيانات والعمليات والحسابات والمخاطر والضوابط والاختبارات واختبارات الاختبار. تقديم رؤية شاملة للبيانات المالية وأنشطة الامتثال من خلال الاستفادة من تخطيط التبعية ومشاركة وثائق العمليات، بالإضافة إلى المخاطر والضوابط المرتبطة بها.
ذكاء الأعمال ودعم اتخاذ القرار يزود الإدارة التنفيذية بالشفافية في حالة الامتثال من خلال تقارير غنية وتفاعلية على لوحة المعلومات وتقارير ما قبل البناء، خارج الصندوق. من السهل تكوين لوحة المعلومات وتزويد المستخدم بمرئيات ثاقبة لعلاقات البيانات وأنشطة التخطيط والمهام اليومية. 
عملية الامتثال الموحدة يعمل على أتمتة عملية تحديد النطاق والاختبار والمراجعات والاعتماد والمصادقة والإصدار المستمر لمساعدة مجموعة من الشركات على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالامتثال المالي. تدعم تكنولوجيا المعلومات أيضًا تحليلات الثغرات لتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين.
ميزة عمليات سير العمل الجاهزة

تصميم مهام سير العمل وتكوينها وإدارتها لتزويد المستخدمين بالمعلومات ذات الصلة. استخدم سير العمل لإدارة أنشطة إعداد التقارير المالية والامتثال وتعيين المهام وإخطار طرف معني.

 محرك الحساب

يوفر محرك الحساب القدرات اللازمة لأتمتة وتخصيص متطلبات الأعمال والعمليات وأنشطة تحديد النطاق.

 الأسلوب الرشيق واجهة المستخدم (ui)

تعمل واجهة المستخدم (UI) التي تركز على المهام على تعزيز دقة البيانات. يمكن تخصيص طرق العرض لتتماشى مع بنية مستند المجموعة وتصور البيانات في المخططات والتنسيقات المنظمة.
قم بأتمتة عمليات الحوكمة والحوكمة والشفافية والمساءلة بسهولة

IBM ®توفر لك ®OpenPages القدرة على نشر وحدات المنتج المستهدفة للمجال لتلبية تحديات الحوكمة والمخاطر والامتثال المحددة. اختر وحدات المنتج التي تحتاجها في بيئة واحدة متكاملة.

اقرأ ملخص الحل ®OpenPages على الرابط التالي:
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages IT Governance IBM ®OpenPages إدارة مخاطر الطرف الثالث IBM OpenPages Model Risk Governance IBM ®OpenPages إدارة المخاطر في التطبيقات الإلكترونية وحوكمة الشركات IBM ®إدارة الصفحات المفتوحة الأعمال التجارية المستمرة IBM ®OpenPages خصوصية إدارة البيانات IBM ®إدارة سياسة الصفحات المفتوحة
اتخذ الخطوة التالية

احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أتمتة عمليات الحوكمة والحوكمة والشفافية والمساءلة الخاصة بك بسهولة.

 احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا
المزيد من الطرق للاستكشاف شاهد ®OpenPages قيد التشغيل التوثيق مجتمع IBM GRC Community