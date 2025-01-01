IBM OpenPages Business Continuity Management
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رسم توضيحي متساوي القياس للمشهد القائم على الأتمتة للبيانات بالذكاء الاصطناعي
استعد للاضطرابات

قم بإعداد مؤسستك لاستمرارية الأعمال وحماية الموظفين من الأحداث التخريبية باستخدام وحدة إدارة استمرارية الأعمال IBM OpenPages.

تجميع بيانات استمرارية الأعمال في مكان مركزي لتسهيل تطبيق منهجية موحدة عبر شركتك. باستخدام وحدة OpenPages Business Continuity Management، يمكن للمستخدمين تصور علاقات البيانات لتحديد التبعيات والوصول إلى المعلومات بسرعة.
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ما الذي ستحصل عليه
بيانات استمرارية الأعمال الموحدة مع وجود موقع مركزي لبيانات استمرارية الأعمال، يتمتع المديرون برؤية للبيانات الحالية لإجراء تحليلات تأثير الأعمال وصياغة الخطط. استخدم نموذج كائن OpenPages للتكامل مع وحدات المنتج الأخرى. تمنح الأذونات المستندة إلى الأدوار المستخدمين إمكانية الوصول إلى السجلات التي يحتاجون إليها لتنفيذ استمرارية الأعمال بشكل فعال.
التطوير الآلي لخطة العمل استخدم وجهات النظر وسير العمل لاعتماد نهج متسق لاستمرارية الأعمال. وجِّه المهام إلى مستخدمين محددين لإكمال تحليلات تأثير الأعمال وخطط استمرارية الأعمال. حسّن الكفاءة من خلال المجموعة الآلية للحقول ضمن سير العمل والتوجيه لمساعدة المستخدمين على تنفيذ المهام.
الاختبار المستمر يسمح بالاختبار وفقًا لجدول محدد وإجراء تحسينات متكررة على الخطط وتحليلات تأثير الأعمال. تتبَّع الدروس المستفادة من الاختبار مع القدرة على إدارة المشكلات لتحسين تنفيذ خطة استمرارية الأعمال.
المزايا تخطيط العلاقات

اكتشف علاقات البيانات باستخدام تصور تخطيط العلاقات الذي يمكّن المستخدمين من عرض التبعيات والوصول إلى المعلومات الأساسية من شاشة واحدة.

 مهام سير العمل المبتكرة

إنشاء عمليات سير العمل وتعديلها لإخطار المستخدمين بمراحل سير العمل وتتبع المشكلات وجدولة التذكيرات لمراجعة العناصر في الوقت المناسب، مثل تحليلات تأثير الأعمال وخطط استمرارية الأعمال.

 حسابات GRC

يحدد عمليات الأعمال الحساسة. يُعرّف هذا الحساب أقصى مدة انقطاع مقبولة لوظيفة عمل محددة من خلال تقييم الخيارات ضمن تحليل تأثير الأعمال.
أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages IT Governance حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance IBM OpenPages Risk Management for ESG IBM OpenPages Data Privacy Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management
اتخِذ الخطوة التالية

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