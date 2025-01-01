قم بإعداد مؤسستك لاستمرارية الأعمال وحماية الموظفين من الأحداث التخريبية باستخدام وحدة إدارة استمرارية الأعمال IBM OpenPages.
تجميع بيانات استمرارية الأعمال في مكان مركزي لتسهيل تطبيق منهجية موحدة عبر شركتك. باستخدام وحدة OpenPages Business Continuity Management، يمكن للمستخدمين تصور علاقات البيانات لتحديد التبعيات والوصول إلى المعلومات بسرعة.
اكتشف علاقات البيانات باستخدام تصور تخطيط العلاقات الذي يمكّن المستخدمين من عرض التبعيات والوصول إلى المعلومات الأساسية من شاشة واحدة.
إنشاء عمليات سير العمل وتعديلها لإخطار المستخدمين بمراحل سير العمل وتتبع المشكلات وجدولة التذكيرات لمراجعة العناصر في الوقت المناسب، مثل تحليلات تأثير الأعمال وخطط استمرارية الأعمال.
يحدد عمليات الأعمال الحساسة. يُعرّف هذا الحساب أقصى مدة انقطاع مقبولة لوظيفة عمل محددة من خلال تقييم الخيارات ضمن تحليل تأثير الأعمال.
يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
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