تجميع بيانات استمرارية الأعمال في مكان مركزي لتسهيل تطبيق منهجية موحدة عبر شركتك. باستخدام وحدة OpenPages Business Continuity Management، يمكن للمستخدمين تصور علاقات البيانات لتحديد التبعيات والوصول إلى المعلومات بسرعة.