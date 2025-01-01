إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي أمر حساس لضمان استمرار العمليات والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة والوفاء بالالتزامات المجتمعية والتنظيمية. تُمكِّن وحدة OpenPages Risk Management for ESG المؤسسات من إدارة برامج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بها وتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات والحفاظ على الامتثال للاستدامة ووضع الإستراتيجية لتعزيز نمو الأعمال المستدامة.