IBM OpenPages Operational Risk Management
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رسم توضيحي متساوي القياس للمشهد القائم على الأتمتة للبيانات بالذكاء الاصطناعي
دمج جميع بيانات المخاطر في بيئة واحدة

اكتسب الثقة التي تمكنك من تحقيق أهداف أعمالك في عالم مليء بالمخاطر المتغيرة مع نموذج IBM OpenPages Operational Risk Management.

يمكنك أتمتة عملية تحديد المخاطر التشغيلية وقياسها ومراقبتها وتحليلها وإدارتها. تُمكِّن وحدة OpenPages Operational Risk Management الشركات من دمج جميع بيانات المخاطر — مثل التقييمات الداخلية والخارجية وأحداث الخسارة الداخلية والخارجية ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإدارة المشكلات أو خطة العمل —ضمن بيئة واحدة.
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ما الذي ستحصل عليه
تقييمات المخاطر والسيطرة الذاتية (RCSA) إنها مصدر مركزي لجميع وثائق المخاطر بما في ذلك الكيانات والعمليات والمخاطر والضوابط والاختبارات ونتائج الاختبارات. توفر الإدارة الكاملة للمستندات إمكانية الإيداع/السحب والتحكم في الإصدار وقدرات متابعة التدقيق.
إدارة حدث الخسارة تتبع حوادث الخسارة والأخطاء الوشيكة وسجل المبالغ وحدد الأسباب الجذرية والملكية. تُمكِّن قدرات التحليل الإحصائي والاتجاهات المستخدمين من تتبع العلاجات وخطط العمل.
تحليل السيناريو حدد السيناريوهات الرئيسية التي تتطلب معالجة إضافية للمخاطر وقيم مدى تأثيرها على الأعمال. قدّم مدخلات لنمذجة رأس المال ومكّن خطوط الأعمال من تقييم مجالات المخاطر ذات التأثير الكبير والمخاطر الناشئة.
المزايا دليل ®Gartner للسوق حول أدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) لقادة الضمان لوحات معلومات تركز على المستخدم

توفر لوحات المعلومات والرسوم البيانية رؤى حول حالة المخاطر في جميع أنحاء المؤسسة. تعمق في التقارير الفرعية لتحليل الأسباب الجذرية. قدّم تصميم تقارير مخصصًا وسريعًا يعتمد على المتصفح بتقنية السحب والإفلات.

 مهام سير العمل التفاعلية

يُبين التصور على شكل شجرة كيفية اتصال أنشطة الحوكمة والمخاطر والالتزام.
يُيسر تبني أسلوب مرن في إدارة المخاطر قادر على التكيف مع التغيرات والانسجام مع العمليات القائمة في مؤسستك.

 إدارة المشكلات

توفر "مهامي" عرضًا سريعًا لجميع المهام المُسندة إلى المستخدم عبر الأنشطة الموجودة في مجال المخاطر التشغيلية، مثل "مراجعة أحداث الخسارة" و"الموافقة على المشكلات" و"مراجعة التقييمات" و"بنود العمل".
أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.

قراءة ملخص حل OpenPages 
IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages IT Governance حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance IBM OpenPages Risk Management for ESG IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Data Privacy Management IBM OpenPages Policy Management

خدمات إدارة المخاطر

إدارة المخاطر الناجمة عن ظروف السوق المتغيرة أو اللوائح المتطورة أو العمليات المرهونة مع زيادة الفعالية والكفاءة.

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