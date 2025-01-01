اكتسب الثقة التي تمكنك من تحقيق أهداف أعمالك في عالم مليء بالمخاطر المتغيرة مع نموذج IBM OpenPages Operational Risk Management.
يمكنك أتمتة عملية تحديد المخاطر التشغيلية وقياسها ومراقبتها وتحليلها وإدارتها. تُمكِّن وحدة OpenPages Operational Risk Management الشركات من دمج جميع بيانات المخاطر — مثل التقييمات الداخلية والخارجية وأحداث الخسارة الداخلية والخارجية ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإدارة المشكلات أو خطة العمل —ضمن بيئة واحدة.
توفر لوحات المعلومات والرسوم البيانية رؤى حول حالة المخاطر في جميع أنحاء المؤسسة. تعمق في التقارير الفرعية لتحليل الأسباب الجذرية. قدّم تصميم تقارير مخصصًا وسريعًا يعتمد على المتصفح بتقنية السحب والإفلات.
يُبين التصور على شكل شجرة كيفية اتصال أنشطة الحوكمة والمخاطر والالتزام.
يُيسر تبني أسلوب مرن في إدارة المخاطر قادر على التكيف مع التغيرات والانسجام مع العمليات القائمة في مؤسستك.
توفر "مهامي" عرضًا سريعًا لجميع المهام المُسندة إلى المستخدم عبر الأنشطة الموجودة في مجال المخاطر التشغيلية، مثل "مراجعة أحداث الخسارة" و"الموافقة على المشكلات" و"مراجعة التقييمات" و"بنود العمل".
يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
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