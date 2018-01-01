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رسم توضيحي يُظهر لوحة معلومات OpenPages وسير العمل
الموارد المميزة
جولة OpenPages التجريبية

جرِّب جولة تفاعلية في ®IBM® OpenPages لتتعرَّف على مدى سهولة تحديد المخاطر، ومراجعة المتطلبات التنظيمية، وإدارة سير العمل.

تعرَّف على كيفية تسريع الاستجابة للمشكلات وغير ذلك. وتمكَّن من إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي في كل أنحاء مؤسستك بأكملها.
التأثير الاقتصادي الكلي لبرنامج IBM OpenPages لعام 2023 وفقًا لتقرير Forrester.

يوفر IBM OpenPages للعملاء عائد استثمار بنسبة 249%. تعرَّف على الطريقة.
حوكمة وإدارة مخاطر وامتثال موحدة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مع IBM OpenPages.

استكشِف كيف يدعم OpenPages تحديد المخاطر، وإدارتها، ومراقبة الامتثال والتقارير، مما يساعدك على تحقيق أهداف عملك بكل ثقة في عالم مليء بالمخاطر دائمة التغير.

دليل ®Gartner للسوق حول أدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) لقادة الضمان

تم إدراج IBM في تقرير "دليل سوق أدوات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC)" الصادر عن ®Gartner في أغسطس 2023، والمتعلق بالشركات الرائدة في ضمان الجودة.

انضم إلى IBM وضيفها Gartner لتتعرَّف على كيفية مساهمة استراتيجيات الأعمال الرقمية في تحويل إدارة المخاطر.

دراسات حالة
Citi

اكتشِف كيف نجحت IBM في تسريع مسيرة الذكاء الاصطناعي لدى شركة Citi من خلال الشراكة في إحداث تحول في التدقيق داخل Citi والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
SCOR SE

انظر كيف نجح SCOR في استخدام IBM OpenPages لزيادة تفاعل المستخدمين، وتبسيط العمليات، وتحين تقييمات المخاطر في كل أنحاء المؤسسة أقل جهد ممكن.
Aviva

نجحت شركة Aviva، منذ انضمامها إلى برنامج تجربة المستخدم من IBM، في التمكن من تحديث حل إدارة المخاطر التشغيلية لديها بمساعدة التحسينات الجديدة لمنتج IBM OpenPages، مما أتاح فرصًا لتطوير قدرات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) لتحسين تجربة المستخدم إلى المستوى الأمثل.
Thought leadership كتاب IBM OpenPages الإلكتروني

تعزيز ثقافة الامتثال الشامل على مستوى المؤسسة، والتكيف مع التغيرات التنظيمية، وتمكين خطك الأول من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بالمخاطر.

 كيفية توسيع الذكاء الاصطناعي التوليدي الجاهز للأعمال بشكل مسؤول

موازنة الفرص لإحداث قيمة مع المخاطر المرتبطة بتوسيع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الحاجة الملحّة لحوكمة الذكاء الاصطناعي

تعرَّف على كيفية مساعدة حوكمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسة على استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتواءم مع قيمها واستراتيجياتها مع الحفاظ على الامتثال.

تقرير IDC MarketScape لحوكمة الذكاء الاصطناعي

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: منصة حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية لعام 2023.

 OpenPages: دمج الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال

يعمل هذا الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال على توحيد وظائف إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي المعزولة.

جولة عرض توضيحي تفاعلي

جرِّب هذه الجولة التفاعلية لمنتج IBM OpenPages واتَّبِع الفريق في أثناء تحديد المخاطر، ومراجعة أحدث المتطلبات التنظيمية، والبدء في إدارة تقييمات المخاطر، وإدارة مهام سير العمل.

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محلل مخاطر تشغيلية يعمل على مراقبة وتقييم المخاطر ابدأ الآن
اتخِذ الخطوة التالية

احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيفية أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) بكل سهولة.

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مزيد من الطرق للاستكشاف شاهد OpenPages أثناء العمل التوثيق مجتمع IBM GRC