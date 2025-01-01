IBM ®OpenPages خصوصية إدارة البيانات
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رسم توضيحي متساوي القياس لمشهد يحركه الذكاء الاصطناعي-الداتا-الأتمتة
مواجهة تحديات خصوصية البيانات بشكل مباشر

قم بأتمتة إعداد تقارير البيانات الخاصة لتحسين دقة الامتثال وتقليل وقت التدقيق وتسريع المبادرات عبر مجموعتك IBM ®OpenPages خصوصية إدارة البيانات.

من خلال IBM ®OpenPages ®OpenPages خصوصية إدارة البيانات، يمكنك أن تفهم تمامًا كيفية استخدام البيانات الخاصة في جميع أنحاء مجموعة البيانات الخاصة بك. توفر هذه الوحدة عرضاً كاملاً وفي الوقت الحقيقي لكيفية استخدام البيانات الحساسة وتخزينها والوصول إليها في جميع أنحاء مجموعتك مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمان المدمجين. تعرّف على البيانات التي يتم الوصول إليها ومتى يتم الوصول إليها لتسريع عملية رصد المخاطر. أتمتة إعداد تقارير البيانات الخاصة لتحسين الدقة وتقليل وقت التدقيق وتسريع المبادرات عبر مجموعة البيانات الخاصة.
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®جولة OpenPages التجريبية

جرّب جولة تفاعلية في المنتج ®OpenPages لمعرفة مدى سهولة تحديد المخاطر في تكنولوجيا المعلومات المراجعات أحدث المتطلبات التنظيمية وإدارة سير العمل.

جارتنر® دليل السوق لأدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال لقادة الضمان
ما تحصل عليه
عرض البيانات الخاصة في الوقت الفعلي الاحتفاظ بالأنترنت لجميع البيانات الخاصة عبر مجموعة البيانات. يتكامل مع مستودع الأصل IBM Knowledge Catalogللحفاظ على عرض محدث للبيانات الأصل باستخدام معلومات تحديد الهوية الشخصية أو البيانات الحساسة. البيانات الأصل مع علامة المعلومات السرية ستظهر الحالة في تقارير الامتثال ®OpenPages.
القيمة الكاملة من البيانات الوصفية تُعد البيانات مصدراً قيّماً، ويمكن أن تكون الاستفادة من المعلومات التكنولوجية بمثابة برنامج تشغيل برنامج التشغيل ميزة تنافسية لمجموعة بياناتك. منح مطوري البيانات العالمية ومطوري النماذج القدرة على الابتكار والثقة في إمكانية استخدام البيانات المطلوبة في مشاريعهم من خلال إثبات الامتثال للوائح ذات الصلة.
عمليات جاهزة للمراجعة إنشاء سجل تدقيق لعملية التقييم لحماية أعمالك في حالة التدقيق التنظيمي. تلبية مخاوف الخصوصية المتزايدة للمستهلكين والجهات التنظيمية من خلال بدء تشغيل تقييم الخصوصية تلقائيًا للبيانات المحملة حديثًا الأصل.
ميزة مسؤول الخصوصية لوحة المعلومات

تقدم لوحة المعلومات جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الأصلية، بما في ذلك تفصيل الأصل حسب الاختصاص القضائي وحالة التقييم الخاص بالخصوصية. يتم أيضاً تعيين روابط مفيدة ومهام متعلقة بالخصوصية للمستخدم.

 الخصوصية التقييم

تأكد من أن البيانات الأصل في مجموعتك متوافقة باستخدام وظيفة التقييم المضمنة في الاستبيان والتي تمكّن فرق الخصوصية من إنشاء استبيانات الخصوصية ذات الصلة ونشرها لمالكي البيانات لإكمالها.

 إدارة المشكلات

يمكن التحقيق في مشكلات الخصوصية التي تم تحديدها أثناء عملية التقييم ومعالجتها باستخدام القدرات المدمجة لإدارة المشكلات، مما يتيح التعاون بين مسؤولي الخصوصية ومالكي البيانات لحل المشكلات.
قم بأتمتة عمليات الحوكمة والحوكمة والشفافية والمساءلة بسهولة

IBM ®توفر لك ®OpenPages القدرة على نشر وحدات المنتج المستهدفة للمجال لتلبية تحديات الحوكمة والمخاطر والامتثال المحددة. اختر وحدات المنتج التي تحتاجها في بيئة واحدة متكاملة.
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages IT Governance IBM ®OpenPages إدارة مخاطر الطرف الثالث IBM OpenPages Model Risk Governance IBM ®OpenPages إدارة المخاطر في التطبيقات الإلكترونية وحوكمة الشركات IBM ®إدارة الصفحات المفتوحة الأعمال التجارية المستمرة IBM OpenPages Financial Controls Management IBM ®إدارة سياسة الصفحات المفتوحة
اتخذ الخطوة التالية

احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أتمتة عمليات الحوكمة والحوكمة والشفافية والمساءلة الخاصة بك بسهولة.

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