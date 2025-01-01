قم بأتمتة إعداد تقارير البيانات الخاصة لتحسين دقة الامتثال وتقليل وقت التدقيق وتسريع المبادرات عبر مجموعتك IBM ®OpenPages خصوصية إدارة البيانات.
من خلال IBM ®OpenPages ®OpenPages خصوصية إدارة البيانات، يمكنك أن تفهم تمامًا كيفية استخدام البيانات الخاصة في جميع أنحاء مجموعة البيانات الخاصة بك. توفر هذه الوحدة عرضاً كاملاً وفي الوقت الحقيقي لكيفية استخدام البيانات الحساسة وتخزينها والوصول إليها في جميع أنحاء مجموعتك مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمان المدمجين. تعرّف على البيانات التي يتم الوصول إليها ومتى يتم الوصول إليها لتسريع عملية رصد المخاطر. أتمتة إعداد تقارير البيانات الخاصة لتحسين الدقة وتقليل وقت التدقيق وتسريع المبادرات عبر مجموعة البيانات الخاصة.
جرّب جولة تفاعلية في المنتج ®OpenPages لمعرفة مدى سهولة تحديد المخاطر في تكنولوجيا المعلومات المراجعات أحدث المتطلبات التنظيمية وإدارة سير العمل.
تقدم لوحة المعلومات جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الأصلية، بما في ذلك تفصيل الأصل حسب الاختصاص القضائي وحالة التقييم الخاص بالخصوصية. يتم أيضاً تعيين روابط مفيدة ومهام متعلقة بالخصوصية للمستخدم.
تأكد من أن البيانات الأصل في مجموعتك متوافقة باستخدام وظيفة التقييم المضمنة في الاستبيان والتي تمكّن فرق الخصوصية من إنشاء استبيانات الخصوصية ذات الصلة ونشرها لمالكي البيانات لإكمالها.
يمكن التحقيق في مشكلات الخصوصية التي تم تحديدها أثناء عملية التقييم ومعالجتها باستخدام القدرات المدمجة لإدارة المشكلات، مما يتيح التعاون بين مسؤولي الخصوصية ومالكي البيانات لحل المشكلات.
IBM ®توفر لك ®OpenPages القدرة على نشر وحدات المنتج المستهدفة للمجال لتلبية تحديات الحوكمة والمخاطر والامتثال المحددة. اختر وحدات المنتج التي تحتاجها في بيئة واحدة متكاملة.