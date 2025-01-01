من خلال IBM ®OpenPages ®OpenPages خصوصية إدارة البيانات، يمكنك أن تفهم تمامًا كيفية استخدام البيانات الخاصة في جميع أنحاء مجموعة البيانات الخاصة بك. توفر هذه الوحدة عرضاً كاملاً وفي الوقت الحقيقي لكيفية استخدام البيانات الحساسة وتخزينها والوصول إليها في جميع أنحاء مجموعتك مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمان المدمجين. تعرّف على البيانات التي يتم الوصول إليها ومتى يتم الوصول إليها لتسريع عملية رصد المخاطر. أتمتة إعداد تقارير البيانات الخاصة لتحسين الدقة وتقليل وقت التدقيق وتسريع المبادرات عبر مجموعة البيانات الخاصة.