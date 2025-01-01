IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
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رسم توضيحي متساوي القياس للمشهد القائم على الأتمتة للبيانات بالذكاء الاصطناعي
اكتساب الثقة والكفاءة

اعتمِد على عملية امتثال أكثر كفاءة من خلال وحدة OpenPages Regulatory Compliance Management.

يمكنك دمج كل من البرامج، وأتمتة العمليات، وموجزات البيانات، والخبرات المتخصصة. تُتيح وحدة OpenPages Regulatory Compliance Management لمؤسستك الحصول على رؤية أدق لمخاطر الامتثال التنظيمي بشكل أوسع وكامل وفي الوقت الصحيح. ولأنها وحدة مدعومة بنموذج بيانات مركزي، فقد تم تصميمها لإحداث التحول المنشود في عملية الامتثال وتعزيز الثقة ورفع الكفاءة. 
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ما الذي ستحصل عليه
المتطلبات التنظيمية الموحدة مستودع واحد لإدارة المحتوى التنظيمي وتمكين الأطراف المعنية في مؤسستك من معالجة وتصنيف كميات كبيرة من البيانات التنظيمية بكفاءة أكبر. تساعد هذه الرؤية المركزية على أتمتة تحديد التغيرات التنظيمية في المتطلبات السارية وتقليل كميات التنبيهات التنظيمية غير القابلة للإدارة.
ربط المتطلبات التنظيمية بالتصنيفات يوفر القدرة على ربط المتطلبات التنظيمية ببيانات المخاطر الداخلية، مما يربط البيانات التنظيمية بالمخاطر الرئيسية، والسياسات وعناصر التحكم، ويربط تلك البيانات بالاستراتيجية العامة للأعمال. أصبحت اللوائح المعقدة الآن مرتبة وسهلة الرؤية وقابلة للقياس بفضل استخدام مصطلحات تلائم الشركات، مع إمكانية تخصيص مالك لكل جزء منها في كل أنحاء مؤسستك.
تقليل المخاطر التنظيمية يساعد هذا الحل مؤسستك على فهم المتطلبات التنظيمية وتقليل المخاطر مثل العقوبات والغرامات، وسرعة الاستجابة للتغييرات التنظيمية بشكل استباقي. يدعم تقسيم اللوائح التنظيمية إلى فهرس يضم المتطلبات، مع تقييم تأثيرها على الأعمال، وإنشاء مهام قابلة للتنفيذ.
المزايا الموجزات التنظيمية

يمكنك تحميل موجزات المحتوى من كل من Thomson Reuters Regulatory Intelligence وWolters Kluwer وAscent وReg-Track إلى OpenPages. إذ إن هذا الإعداد القائم على القواعد ينجح في معالجة البيانات التنظيمية الواردة تلقائيًا.

 التفاعلات مع الجهات التنظيمية

تساعد مهام سير العمل الجاهزة المستخدمين على توثيق الاستجابة المنظمة للتفاعلات مع الجهات التنظيمية وإدارتها، مثل الاستفسارات، وطلبات الاجتماعات، والفحوصات.

 توزيع البيانات

يمكن تنظيم المتطلبات التنظيمية وتقسيمها إلى مجموعات منطقية وتعيينها إلى المالكين المناسبين داخل مؤسستك فيما يتعلق بأحداث التغييرات التنظيمية، مما يؤدي إلى شفافية عملية اتخاذ القرار.
أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.

اقرأ ملخص حل IBM OpenPages
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Internal Audit Management حوكمة تكنولوجيا المعلومات IBM OpenPages حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Data Privacy Management IBM OpenPages Policy Management
اتخِذ الخطوة التالية

احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيفية أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) بكل سهولة.

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