اعتمِد على عملية امتثال أكثر كفاءة من خلال وحدة OpenPages Regulatory Compliance Management.
يمكنك دمج كل من البرامج، وأتمتة العمليات، وموجزات البيانات، والخبرات المتخصصة. تُتيح وحدة OpenPages Regulatory Compliance Management لمؤسستك الحصول على رؤية أدق لمخاطر الامتثال التنظيمي بشكل أوسع وكامل وفي الوقت الصحيح. ولأنها وحدة مدعومة بنموذج بيانات مركزي، فقد تم تصميمها لإحداث التحول المنشود في عملية الامتثال وتعزيز الثقة ورفع الكفاءة.
يمكنك تحميل موجزات المحتوى من كل من Thomson Reuters Regulatory Intelligence وWolters Kluwer وAscent وReg-Track إلى OpenPages. إذ إن هذا الإعداد القائم على القواعد ينجح في معالجة البيانات التنظيمية الواردة تلقائيًا.
تساعد مهام سير العمل الجاهزة المستخدمين على توثيق الاستجابة المنظمة للتفاعلات مع الجهات التنظيمية وإدارتها، مثل الاستفسارات، وطلبات الاجتماعات، والفحوصات.
يمكن تنظيم المتطلبات التنظيمية وتقسيمها إلى مجموعات منطقية وتعيينها إلى المالكين المناسبين داخل مؤسستك فيما يتعلق بأحداث التغييرات التنظيمية، مما يؤدي إلى شفافية عملية اتخاذ القرار.
يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
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