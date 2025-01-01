إدارة ضوابط تكنولوجيا المعلومات الداخلية والمخاطر باستخدام IBM OpenPages for IT Governance، وهي وحدة تعمل على مواءمة العمليات التجارية والإستراتيجية والمتطلبات التنظيمية.
احصل على رؤية شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات واربطها بعمليات الأعمال. تُمكّن وحدة حوكمة تكنولوجيا المعلومات OpenPages IT Governance المؤسسات من الحفاظ على الامتثال عبر أطر عمل متعددة لأفضل الممارسات، بما في ذلك لجنة المنظمات الراعية ومكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومنظمة المعايير الدولية.
عرض جميع المشكلات والحوادث ونقاط الضعف وتطبيقات الأعمال التي تتطلب اهتمام المستخدمين في صفحة رئيسية واحدة قابلة للتكوين. التنقل التفصيلي عبر التقارير الفرعية لتحليل الأسباب الجذرية.
الإخطار والتوجيه التلقائي للأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. تتبع جميع الحوادث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتوثيقها. يبدأ سير العمل التحقيقي بناءً على التخطيط من أعلى إلى أسفل ومخاطر الأعمال.
استخدام واجهة مستخدم تقييم الاستبيانات -وهي مصدر مركزي لجميع تطبيقات الأعمال- للتفاعل مع مالكي الأصول أو تطبيقات الأعمال لإجراء تقييم التصنيف وتقييم الامتثال.
يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
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