ما الذي ستحصل عليه

قابلية التشغيل البيني والتكامل توفر إمكانية التشغيل البيني مع تقنيات الجهات الخارجية وتطبيقات إدارة البنية التحتية للشركات مباشرةً باستخدام واجهة برمجة تطبيقات OpenPages REST API (معيار OpenAI) أو الاستفادة من تطبيق IBM App Connect. القدرة على القيام تلقائيًا بما يلي: تحديث جرد أنظمة المؤسسة بشكل مستمر وإعداد تقارير عن الوضع الأمني وتحديد الثغرات (إدارة الأصول) واستيراد الحوادث الأمنية والاحتفاظ بمكتبة للمتطلبات الأمنية/التنظيمية (NIST وUCF وISO 27001 إلخ) ودمج أساليب تحديد المخاطر (RiskLens).

تحليل حوادث تكنولوجيا المعلومات تحسين قياس المخاطر وتقليل الخسائر وإدارة المخاطر المتعلقة بحوادث تكنولوجيا المعلومات ما يسمح لفرق الاستجابة للحوادث وعمليات التأمين والمخاطر بالتعاون من خلال عمليات التكامل بين الأنظمة المختلفة.