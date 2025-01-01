ما الذي ستحصل عليه

دعم الامتثال التنظيمي لمخاطر النماذج يساعد المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال وتقليل تكاليف الصيانة من خلال مجموعة متنوعة من اللوائح المتعلقة بالنماذج حسب مختلف المناطق والاختصاصات القضائية. يمكن لمؤسستك ربط السياسات والمقاييس والنماذج بالعديد من المتطلبات التنظيمية لدعم التقييمات عبر اللوائح المتكاملة.

عرض لحوكمة المخاطر المالية إتاحة النماذج المستخدمة من قِبَل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى بشكل مركزي لقياس وإدارة المخاطر المالية. حيث يُتيح هذا لمؤسستك الحفاظ على قائمة شاملة للنماذج والمستندات في كل أنحاء المؤسسة، علاوة على تتبُّع المشكلات المتعلقة بالنماذج. يمكنك تعيين الأدوار المناسبة لملكية النماذج، وإعداد تقارير عن مخزون النماذج والمشكلات المتعلقة بها.