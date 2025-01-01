IBM OpenPages Model Risk Governance
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رسم توضيحي متساوي القياس للمشهد القائم على الأتمتة للبيانات بالذكاء الاصطناعي
إدارة مخاطر النموذج بشكل أكثر فعالية

تمكَّن من إظهار حوكمة قوية للنماذج والتقارير والامتثال باستخدام وحدة IBM OpenPages Model Risk Governance، عبر نهج متكامل وواضح.

اجمع كل الأطراف المعنية الرئيسية التي تعمل بشكل مستقل على بيانات معزولة غالبًا. تجمع وحدة OpenPages Model Risk Governance بين نموذج بيانات مرن، وإدارة المستندات، وقدرات سير العمل الفعَّالة، وذكاء الأعمال. وتساعد على ضمان أعلى مستوى من المشاركة والشفافية في عمليات إدارة مخاطر النماذج وحوكمتها.
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ما الذي ستحصل عليه
دعم الامتثال التنظيمي لمخاطر النماذج يساعد المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال وتقليل تكاليف الصيانة من خلال مجموعة متنوعة من اللوائح المتعلقة بالنماذج حسب مختلف المناطق والاختصاصات القضائية. يمكن لمؤسستك ربط السياسات والمقاييس والنماذج بالعديد من المتطلبات التنظيمية لدعم التقييمات عبر اللوائح المتكاملة.
عرض لحوكمة المخاطر المالية إتاحة النماذج المستخدمة من قِبَل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى بشكل مركزي لقياس وإدارة المخاطر المالية. حيث يُتيح هذا لمؤسستك الحفاظ على قائمة شاملة للنماذج والمستندات في كل أنحاء المؤسسة، علاوة على تتبُّع المشكلات المتعلقة بالنماذج. يمكنك تعيين الأدوار المناسبة لملكية النماذج، وإعداد تقارير عن مخزون النماذج والمشكلات المتعلقة بها.
إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي يساعد Watson OpenScale الشركات على التحقق من صحة نماذج الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الإنتاج ومراقبتها في مرحلة الإنتاج لضمان قدرتها على الأداء على النحو المتوقع. كما أن التكامل المدمج لمستخدمي OpenPages يُتيح تلقي المقاييس والتقارير من Watson OpenScale تلقائيًا، بالإضافة إلى تخزين وثائق نتائج اختبار التحقق من صحة النماذج من Watson OpenScale. 
المزايا لوحة معلومات مدير النموذج

توفر لوحة المعلومات جميع المعلومات المتعلقة بالنماذج، بما في ذلك توزيع حالات الاستخدام والنماذج حسب الحالة، وطلبات التغيير قيد التنفيذ، والتحديات والمشكلات والمهام التي يتم تعيينها إلى مختلف الأطراف المعنية.

 المقاييس وطرق عرض النموذج

مراقبة فاعلية النماذج باستخدام المقاييس. يتم تسجيل قيم المقاييس لكل مقياس ويتم حساب أي حالة مخالفة تلقائيًا من خلال الإشارة بلون أحمر أو أصفر أو أخضر للمقياس.

 مراجعة النموذج والتحقق من صحته

مدير النموذج جاهز للموافقة على تقرير مراجعة النموذج الذي يتم إجراؤه بواسطة مدقق النموذج. إذا ظهرت أي مشكلات، يمكن إعادة إرسال النموذج مرة أخرى إلى المدقق لمزيد من التحضير.
أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.

اقرأ ملخص حل IBM OpenPages
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management حوكمة تكنولوجيا المعلومات IBM OpenPages حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages IBM OpenPages Data Privacy Management حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management
اتخِذ الخطوة التالية

احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيفية أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) بكل سهولة.

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مزيد من الطرق للاستكشاف شاهد OpenPages أثناء العمل التوثيق مجتمع IBM GRC