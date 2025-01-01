IBM OpenPages Internal Audit Management
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رسم توضيحي متساوي القياس لمشهد يحركه الذكاء الاصطناعي-الداتا-الأتمتة
تبسيط المراجعة الداخلية للحسابات

قم بأتمتة عمليات التدقيق الداخلي وإدارتها وإجراء أنشطة إدارة المخاطر والامتثال الأوسع نطاقًا باستخدام الوحدة النمطية IBM OpenPages Internal Audit Management .

 

تزويد المدققين الداخليين برؤية مشتركة بين الإدارات في مجال الحوكمة والحوكمة والمخاطر المؤسسية. تساعد الوحدة IBM OpenPages Internal Audit Management الوحدة النمطية في تخطيط عالم التدقيق وتنفيذه وإعداد التقارير والمراجعات الخاصة به بكفاءة. مقارنة بيئة الرقابة على أفضل الممارسات بالبيئة التي تم توثيقها وإجراء تحليلات للثغرات لتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين.

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®جولة OpenPages التجريبية

جرّب جولة تفاعلية في المنتج ®OpenPages لمعرفة مدى سهولة تحديد المخاطر في تكنولوجيا المعلومات المراجعات أحدث المتطلبات التنظيمية وإدارة سير العمل.

جارتنر® دليل السوق لأدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال لقادة الضمان
ما تحصل عليه
التخطيط السنوي يدعم النهجين التنازلي والتصاعدي لإنشاء وتقييم المخاطر في عالم التدقيق ووضع خطط تدقيق متعددة السنوات. تبسيط المراجعات وعمليات الموافقة للمساعدة في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة والسماح للمدققين بالتركيز على محتوى التدقيق.
تنفيذ ورقة العمل يسهل عملية تأليف أوراق العمل التعاونية وإدارتها، مما يؤدي إلى زيادة الجودة والاتساق. يحتفظ بمكتبة مركزية لأوراق العمل الإلكترونية ويوفر القدرة على مراجعة أوراق العمل والموافقة عليها آلياً.
‎ تخطيط المشاركة يسهل إنشاء نطاق وأهداف التدقيق والحفاظ عليها وإعداد أوراق العمل التي سيتم تنفيذها. يوفر المعلومات التي تغذي التحسين المستمر للتدقيق.
ميزة عمليات سير العمل الجاهزة

يدير سير العمل المدمج في سير العمل ميزة إدارة مثيلات سير العمل لأتمتة العمليات، ®بدء الأنشطة، وتعيين المهام، وتعيين المهام، وإخطار طرف معني، والتخطيط والوفاء بالمواعيد النهائية، وتحقيق الاتساق.

 تقارير مراجعة الحسابات

يقوم تقرير التدقيق بنقرة واحدة بسحب جميع البيانات المناسبة من المستودع المركزي. توفر مخططات جانت وغيرها من الصور المرئية للمستخدم طرقًا سريعة لرؤية البيانات للمساعدة في التخطيط.

 عملية إغلاق التدقيق

يعمل مساعد إغلاق التدقيق على تيسير عملية إغلاق التدقيق من خلال توفير ملخص التدقيق بالإضافة إلى تفاصيل الاستعداد لحالة الإغلاق وجميع العناصر المتعلقة بالتدقيق.
قم بأتمتة عمليات الحوكمة والحوكمة والشفافية والمساءلة بسهولة

IBM ®توفر لك ®OpenPages القدرة على نشر وحدات المنتج المستهدفة للمجال لتلبية تحديات الحوكمة والمخاطر والامتثال المحددة. اختر وحدات المنتج التي تحتاجها في بيئة واحدة متكاملة.

اقرأ ملخص الحل ®OpenPages على الرابط التالي:

IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM ®OpenPages خصوصية إدارة البيانات IBM OpenPages IT Governance IBM ®OpenPages إدارة مخاطر الطرف الثالث IBM OpenPages Model Risk Governance IBM ®OpenPages إدارة المخاطر في التطبيقات الإلكترونية وحوكمة الشركات IBM ®إدارة الصفحات المفتوحة الأعمال التجارية المستمرة IBM OpenPages Financial Controls Management IBM ®إدارة سياسة الصفحات المفتوحة
اتخذ الخطوة التالية

احجز استشارة خبير IBM لمناقشة كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أتمتة عمليات الحوكمة والحوكمة والشفافية والمساءلة الخاصة بك بسهولة.

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