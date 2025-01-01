قم بأتمتة عمليات التدقيق الداخلي وإدارتها وإجراء أنشطة إدارة المخاطر والامتثال الأوسع نطاقًا باستخدام الوحدة النمطية IBM OpenPages Internal Audit Management .
تزويد المدققين الداخليين برؤية مشتركة بين الإدارات في مجال الحوكمة والحوكمة والمخاطر المؤسسية. تساعد الوحدة IBM OpenPages Internal Audit Management الوحدة النمطية في تخطيط عالم التدقيق وتنفيذه وإعداد التقارير والمراجعات الخاصة به بكفاءة. مقارنة بيئة الرقابة على أفضل الممارسات بالبيئة التي تم توثيقها وإجراء تحليلات للثغرات لتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين.
جرّب جولة تفاعلية في المنتج ®OpenPages لمعرفة مدى سهولة تحديد المخاطر في تكنولوجيا المعلومات المراجعات أحدث المتطلبات التنظيمية وإدارة سير العمل.
يدير سير العمل المدمج في سير العمل ميزة إدارة مثيلات سير العمل لأتمتة العمليات، ®بدء الأنشطة، وتعيين المهام، وتعيين المهام، وإخطار طرف معني، والتخطيط والوفاء بالمواعيد النهائية، وتحقيق الاتساق.
يقوم تقرير التدقيق بنقرة واحدة بسحب جميع البيانات المناسبة من المستودع المركزي. توفر مخططات جانت وغيرها من الصور المرئية للمستخدم طرقًا سريعة لرؤية البيانات للمساعدة في التخطيط.
يعمل مساعد إغلاق التدقيق على تيسير عملية إغلاق التدقيق من خلال توفير ملخص التدقيق بالإضافة إلى تفاصيل الاستعداد لحالة الإغلاق وجميع العناصر المتعلقة بالتدقيق.
IBM ®توفر لك ®OpenPages القدرة على نشر وحدات المنتج المستهدفة للمجال لتلبية تحديات الحوكمة والمخاطر والامتثال المحددة. اختر وحدات المنتج التي تحتاجها في بيئة واحدة متكاملة.
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