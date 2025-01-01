تزويد المدققين الداخليين برؤية مشتركة بين الإدارات في مجال الحوكمة والحوكمة والمخاطر المؤسسية. تساعد الوحدة IBM OpenPages Internal Audit Management الوحدة النمطية في تخطيط عالم التدقيق وتنفيذه وإعداد التقارير والمراجعات الخاصة به بكفاءة. مقارنة بيئة الرقابة على أفضل الممارسات بالبيئة التي تم توثيقها وإجراء تحليلات للثغرات لتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين.