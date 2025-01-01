يمكن للمستخدمين والمسؤولين الحصول على ملخص سريع للامتثال التنظيمي من عدة جوانب، كمجال تخصص كل قسم مثلًا، أو وحدات الأعمال، أو المناطق أو المتطلبات الفردية عبر لوحات المعلومات والمخططات.