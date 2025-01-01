IBM OpenPages Policy Management
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رسم توضيحي متساوي القياس للمشهد القائم على الأتمتة للبيانات بالذكاء الاصطناعي
تقليل التعقيد

نفِّذ إطار عمل للحوكمة والمخاطر والامتثال على مستوى المؤسسة باستخدام وحدة IBM OpenPages Policy Management.

لمساعدتك على تقليل تعقيد وصعوبة الامتثال مع العديد من اللوائح التنظيمية الصناعية والأخلاقية والخصوصية والحكومية، نجحت وحدة IBM OpenPages Policy Management في أتمتة تأثيرات إدارة تغييرات السياسات وعمليات دورة حياتها.
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ما الذي ستحصل عليه
إدارة دورة الحياة الكاملة للسياسات تبسيط وإدارة عمليات الإنشاء والمراجعة والموافقة والتصديق وإدارة الاستثناءات. ربط السياسات بالمكتبة التنظيمية. يساعد الحل OpenPages Policy Management مؤسستك على تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها والحفاظ على تحديث السياسات والإجراءات المؤسسية.
مستودع مستند واحد مستودع مستندات واحد يوفر رؤية شاملة لإدارة السياسات وأنشطة الامتثال التنظيمي. حيث تُتيح هذه الميزة للمؤسسة إدارة محتوى السياسة في الوقت الصحيح وبنهج فعَّال ومتسق.
ربط السياسات بالمتطلبات التنظيمية اكتشاف العلاقات من خلال ربط السياسات بالمتطلبات التنظيمية. يمكن لمؤسستك فهم التغييرات المطلوبة على السياسات والإجراءات بشكل أفضل مع تغيُّر اللوائح والمتطلبات. الحفاظ على تحديث سياساتك وإجراءاتك وفق متطلباتك الداخلية والخارجية.
المزايا العرض الكلي للامتثال

يمكن للمستخدمين والمسؤولين الحصول على ملخص سريع للامتثال التنظيمي من عدة جوانب، كمجال تخصص كل قسم مثلًا، أو وحدات الأعمال، أو المناطق أو المتطلبات الفردية عبر لوحات المعلومات والمخططات.

 مهام سير عمل السياسة

يمكنك استخدام عمليات سير العمل لإدارة أنشطة تخطيط السياسات، وتعيين المهام، وإخطار الأطراف المعنية. حيث تساعد مهام سير العمل المؤسسات على الوفاء بالمواعيد النهائية والبقاء في اطِّلاع دائم على المتطلبات التنظيمية المتغيرة.

 طريقة عرض واحدة للسياسات

توفير مصدر واحد لتخطيط العلاقات، مثل اللوائح وعناصر التحكم والاختبارات والمخاطر. يمكن تكوين السياسات وتقسيمها إلى مجموعات والبحث فيها وفق تصنيفات مؤسستك.
أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.

اقرأ ملخص حل IBM OpenPages
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management حوكمة تكنولوجيا المعلومات IBM OpenPages حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Data Privacy Management IBM OpenPages Financial Controls Management
اتخِذ الخطوة التالية

احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيفية أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) بكل سهولة.

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مزيد من الطرق للاستكشاف شاهد OpenPages أثناء العمل التوثيق مجتمع IBM GRC