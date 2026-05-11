IBM OpenPages 9.2 يدمج الذكاء الاصطناعي في طبقة تنفيذ الحوكمة والمخاطر والامتثال

يدمج هذا الإصدار الذكاء الاصطناعي على نحو أعمق في صميم العمليات الخاصة بالحوكمة والمخاطر والامتثال، بما يساعد المؤسسات على حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمزيد من التحكم.
يُدخل وكلاء الذكاء الاصطناعي مخاطر مستمرة ومتغيرة عبر البيانات والأنظمة ومهام سير العمل التي يتفاعلون معها. وتحتاج المؤسسات إلى إشراف مستمر لمراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتحقق منهم، وحوكمتهم عبر البيئات السحابية والمحلية والبيئات متعددة الأنظمة.
أما النهج التقليدية في الحوكمة والمخاطر والامتثال، عندما تكون يدوية ومجزأة ومحدودة بلحظة زمنية وتفاعلية، فإنها تزيد التعقيد بدلًا من تعزيز الثقة والضمان. إذ تراجع الفِرق الملفات يدويًا، وتحدد المشكلات بعد وقوعها، وتتنقل بين الأنظمة لإنجاز المهام الروتينية، وتقضي وقتًا أطول في إدارة أعباء العمليات بدلًا من التركيز على تحقيق النتائج.
وقد صُمِّم IBM OpenPages 9.2 لتغيير هذا الواقع.
يعكس OpenPages 9.2 نموذجًا يمكن من خلاله دمج الذكاء في المنصة وتهيئته لمساعدة المؤسسات على العمل بسرعة أكبر واتساق أعلى وتحكم أفضل. ويأخذ هذا الإصدار الذكاء الاصطناعي إلى عمق أكبر داخل الصميم التشغيلي للحوكمة والمخاطر والامتثال، بما يتيح للمؤسسات تقليل الجهد اليدوي، والتحقق في وقت أبكر وبصورة مستمرة، والعمل بسرعة وكفاءة أكبر عند تطبيق الذكاء الاصطناعي مباشرةً ضمن مهام سير العمل. كما يساعد المؤسسات على الانتقال نحو حوكمة مستمرة ومضمَّنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء، بدلًا من الاعتماد فقط على المراجعات الدورية أو فحوصات الامتثال بعد وقوع الأحداث.
بدلًا من إضافة الذكاء الاصطناعي على هامش العمليات، يتيح OpenPages 9.2 تهيئة الذكاء الاصطناعي داخل مهام سير العمل وعمليات التحقق وتجربة المستخدم نفسها. وبالنسبة إلى المؤسسات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، يعني ذلك أن الحوكمة تصبح أقرب إلى موضع تنفيذ الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. والنتيجة نهج أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام وتركيزًا على التنفيذ في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال الحديث.
يتضمن OpenPages 9.2 ميزات جديدة توسّع نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر مهام سير العمل، والتحقق قبل وقت التشغيل، وتفاعلات المستخدمين داخل المنصة. تشمل التحسينات ما يلي:
يحسّن OpenPages 9.2 سهولة الاستخدام المرتبطة بالمهام، مع دعم الفِرق العالمية التي تعمل عبر مناطق ولغات محلية متعددة.
يوسّع OpenPages 9.2 قدرات GRC Canvas لتصميم مهام سير العمل وعرضها بصريًا.
يقدّم OpenPages 9.2 تحديثات للاستبيانات تمنح مرونة أكبر في تهيئة التقييمات وعمليات جمع البيانات وإدارتها. وتدعم الاستبيانات الآن ما يلي:
وتساعد هذه التحديثات على تحسين طريقة جمع المعلومات، وتبسيط جزء مهم من التنفيذ اليومي للحوكمة والمخاطر والامتثال.
يقدّم OpenPages 9.2 دعمًا لأنواع الكائنات المخصصة عبر جميع خطط الخدمة، بما في ذلك خطتَا SaaS Essentials وStandard، ما يوفّر مرونة أكبر في الطريقة التي تنمذج بها المؤسسات بيانات الحوكمة والمخاطر والامتثال وتديرها على SaaS. يمنح ذلك المؤسسات قدرًا أكبر من التحكم في طريقة تنظيم بياناتها، بحيث تعبّر بدقة عن بيئات المخاطر والامتثال الخاصة بها. ومع نضج برامج الحوكمة والمخاطر والامتثال وحوكمة الذكاء الاصطناعي، تساعد هذه المرونة المؤسسات على تمثيل المخاطر والضوابط والالتزامات والأدلة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بطريقة تنسجم مع نموذج التشغيل لديها.
ويتضمن OpenPages 9.2 أيضًا تحسينات على عناصر التحكم الإدارية وخيارات التهيئة التي تدعم إدارة النظام ونشره.
ومن هذه القدرات الجديدة "Configuration Packaging"، التي تمنح المؤسسات تحكمًا أكبر في تهيئات الاستيراد والتصدير الحالية. وتوفر هذه القدرة طريقة لتجميع تغييرات التهيئة المحددة وإدارة دورة حياتها من بيئة المصدر، ثم نقلها ونشرها في بيئة مستهدفة.
ويتميّز OpenPages 9.2 بأنه يدمج الذكاء وسهولة الاستخدام وقابلية التهيئة داخل مهام سير العمل التي تُنفَّذ فيها أعمال الحوكمة والمخاطر والامتثال فعليًا. وتساعد تحسينات الذكاء الاصطناعي الفِرق على مراجعة المستندات بسرعة أكبر، والتفاعل مع مهام سير العمل بطريقة أكثر طبيعية، والتحقق من النماذج في مرحلة أبكر. كما تقلل تحسينات واجهة المستخدم وتجربة تنفيذ المهام من أوجه الاحتكاك، بينما تمنح القدرات الموسّعة في GRC Canvas والاستبيانات وأنواع الكائنات المخصصة وحزم التهيئات المؤسسات مرونة أكبر في تصميم عمليات الحوكمة وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع احتياجاتها.
تساعد هذه التحديثات مجتمعةً فرق الحوكمة والحوكمة والحوكمة، على العمل بشكل أسرع، وتقليل الجهد اليدوي، وتكييف OpenPages مع الاحتياجات الفريدة لمؤسستهم. ومع OpenPages 9.2، يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا عمليًا أكثر من العمل اليومي في مجالات المخاطر والامتثال.
وعلاوة على ذلك، يعزّز OpenPages 9.2 استراتيجية IBM للبرمجيات المفتوحة والهجينة والموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي. وتتجلى صفة الانفتاح في OpenPages MCP Server مفتوح المصدر، الذي يتيح تكاملًا معياريًا وقابلًا للتوسُّع مع الوكلاء. وتتجلى الصفة الهجينة في المساعدة على حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات عبر البيئات السحابية والمحلية والبيئات متعددة الأنظمة. وتتجلى الثقة من خلال التحقق المستمر، وإمكانية التدقيق، وفرض السياسات مباشرةً داخل مهام سير العمل.
يتوفر IBM OpenPages 9.2 على النحو التالي:
شاهد تسجيل ندوة الإنترنت الخاصة بإصدار OpenPages 9.2