عمليات التكامل
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عمليات تكامل الذكاء الاصطناعي روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

توفير إجابات في الوقت الفعلي للأسئلة الشائعة باستخدام IBM watsonx™ Assistant. تمكَّن من تحليل وثائق المستخدمين واستخراج الأسئلة الشائعة لتزويد جميع المستخدمين بمعارف حول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC).

 تصنيف المخاطر وربطها

يمكن التكامل مع IBM Watson® Natural Language Understanding لاختيار وتصنيف قائمة معدة مسبقًا من تصنيفات المخاطر إلى عناصر التحكم المحددة، تشمل فئات حوادث تكنولوجيا المعلومات أو أحداث Basel.

 الحوكمة الشاملة

يمكن التكامل مع Knowledge Catalog لتحقيق القيمة الكاملة للبيانات الوصفية. والحفاظ على قائمة من الأصول والبيانات والمشاريع التي تحتوي على معلومات خاصة أو معلومات حساسة.

 نماذج الذكاء الاصطناعي الموثوق بها

يمكن التكامل مع IBM Watson® OpenScale لتحليل الترابط المتبادل بين النماذج والأداء، من خلال النظر في المقاييس الرئيسية، مثل انحرافات النموذج، ونزاهة النماذج، وقابلية تفسيره.

 تكامل نماذج الذكاء الاصطناعي

الاتصال بالنماذج التي تعمل على IBM Watson® Discovery وتمكين حالات الاستخدام مثل التعرُّف التلقائي على العلامات، وتلخيص النصوص، والكشف عن معلومات التعريف الشخصية (PII)، وتحليل تعريفات التحكم وتصنيف المشكلات. 

 منصة الذكاء الاصطناعي المصممة للأعمال

استفِد من الذكاء الاصطناعي لتحفيز الإنتاجية والابتكار باستخدام IBM watsonx، حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تسرِّع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية.
اتخِذ الخطوة التالية

احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيفية أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) بسهولة.

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مزيد من الطرق للاستكشاف شاهد OpenPages أثناء العمل الموارد التوثيق مجتمع IBM GRC