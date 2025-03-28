يُستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل لاتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي توكيل مهمة إلى شخص ما. وما إذا كان ينبغي منحه مالاً أو توفير مسكن له. ستكون تأثيرات الذكاء الاصطناعي هائلة ومغيرة للحياة، ما يجعل من المهم للغاية أن نتعامل معه بمسؤولية.

ومع ذلك، فإن تطبيق الإدارة المسؤولة ليس سهلاً مثل الحديث عنها. وكريستينا مونتغمري، كبيرة مسؤولي قسم الخصوصية والثقة في IBM، شخص يحرص على أن يظل الذكاء الاصطناعي قوة إيجابية للتغيير.

تقول مونتغمري: "لقد أنشأنا في شركة IBM مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي - والذي أشارك في رئاسته حاليًا - لمواجهة هذا التحدي." "لقد أوضحنا مبادئ متعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي – وأنه ينبغي أن يكون استخدامًا شفافًا وقابلاً للتفسير. وأنه ينبغي أن يكون محافظًا على الخصوصية، وآمنًا، وشاملاً ونزيهًا. وبينما ساعد المجلس على تضمين هذه المبادئ في ثقافتنا، فإننا بحاجة إلى أكثر من الإيمان بها للتأكد من أننا نتحمل مسؤولية تنفيذها كشركة".

لحسن الحظ، تبنت شركة IBM مجموعة كبيرة من اللوائح مثل هذه من قبل.

يضيف لي كوكس، نائب رئيس قسم الحوكمة المتكاملة والخدمات والأبحاث في مكتب IBM للخصوصية والتقنيات المسؤولة: "ربما يكون امتثالنا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) يشبه كثيرًا ما علينا فعله مع الذكاء الاصطناعي. "قبل ذلك، كانت طريقة تعاملنا مع تحديات الامتثال المتعلقة بحماية البيانات أكثر محلية – ثم أُضيف الطابع الإقليمي إلى العديد من برامجنا. لقد نجحت المهمة، لكننا كنا بحاجة إلى بذل قدر لا بأس به من الجهد لتوسيع نطاقهم لتلبية الطلبات الجديدة".

وتابع قائلاً: "لكن مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وغيرها من لوائح الخصوصية، كنا بحاجة إلى بدء تنظيمها على مستوى عالمي. كنا بحاجة إلى التكيف بسرعة في مواجهة المعايير المتزايدة، والالتزامات المتزايدة، والتعقيدات المتزايدة، والحساسية المتزايدة حول "ماذا يحدث لبياناتي وكيف تُستخدم؟

ولتحقيق هذه الرقابة العالمية، أنشأت شركة IBM نظام إدارة الخصوصية والذكاء الاصطناعي (PIMS) على مستوى المؤسسة. وبعد نجاحها، شعرت مونتغمري وفريقها أنه بإمكان شركة IBM تعزيز هذه الأداة لتوثيق الامتثال وتتبعه بشكل أفضل في عمليات الذكاء الاصطناعي لديها أيضًا.

كما هو الحال مع الخصوصية، خضع الذكاء الاصطناعي إلى سيل من اللوائح التنظيمية الجديدة - على المستويين الوطني والإقليمي - على مدى السنوات القليلة الماضية. وبالمثل، وضعت العديد من التحالفات والجمعيات العالمية المختلفة أيضًا إرشادات تهدف إلى المساعدة على إبقاء الذكاء الاصطناعي يعمل بشكل أخلاقي ومسؤول. لكن قد يكون من الصعب تلبية قائمة التوقعات المتزايدة هذه على نطاق واسع.

وأضافت مونتغمري قائلة: "إننا شركة كبرى". "نعمل في أكثر من 170 دولة حول العالم. ولدينا أكثر من 400 كيان قانوني مستقل يتعامل مع 13000 مورد و150000 شريك في الأعمال. وبهذا الحجم، قد يكون من الصعب من منظور الحوكمة أن نجعل جميع موظفينا الذين يزيد عددهم عن 250000 موظف على المستوى نفسه".