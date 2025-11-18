أراد بنك Citi، وهو واحد من أكبر المؤسسات المالية في العالم، إحداث ثورة في كيفية قيام مدققي الحسابات البالغ عددهم 2,500 مدقق حسابات بإجراء التقييمات للوثائق والتقييم. وعلى الرغم من عملها على نطاق واسع، فقد اعتمدت وظيفة التدقيق الداخلي على العمليات اليدوية التي حدَّت من كفاءة الفريق ورؤى. حدّد رئيس الابتكار في قسم التدقيق الداخلي فرصة لبناء تدقيق مستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتحليلات المتقدمة. حيث كان الهدف هو تحويل البيانات الهائلة إلى رؤى تنبؤية وتعزيز اختبار التحكم وتحسين كشف الحالات الشاذة، كل ذلك مع تلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة والحفاظ على الشفافية مع الأطراف المعنية.