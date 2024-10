¿Qué es la IA en la banca?

La introducción de la IA en la banca no está exenta de riesgos y complicaciones. El estudio del IBM Institute for Business Value Perspectivas Globales para la Banca y los Mercados Financieros 2024 encontró que más del 60% de los directores ejecutivos de banca estaban preocupados por las nuevas vulnerabilidades introducidas por la IA. Estas incluyen:

Ciberseguridad: La tecnología de IA generativa puede emplearse para la prevención del fraude y la gestión del cumplimiento, pero también genera riesgos. La integración de herramientas y tecnologías abiertas de IA en los sistemas informáticos bancarios plantea algunos problemas de seguridad, ya que los modelos de IA son objetivos especialmente valiosos para los agentes maliciosos. Por eso los bancos necesitan un enfoque holístico de gobernanza de la IA que equilibre eficazmente la innovación y la gestión de riesgos.

Los modelos de IA generativa necesitan entrenamiento en conjuntos de datos existentes para ser eficaces. Todavía hay algunas cuestiones sin resolver sobre si el análisis de datos disponibles públicamente, como noticias y videos explicativos, constituye una infracción de derechos de autor (enlace externo a ibm.com). Una forma de evitar este problema es emplear modelos de IA que se hayan entrenado con datos que posee el banco, como las interacciones de atención al cliente o su propia investigación. Dificultades para controlar la precisión de los resultados: Actualmente, los modelos de IA no razonan ni “entienden” sus resultados. En cambio, los modelos de IA detectan patrones 5 (enlace externo a ibm.com) en los datos que reciben y generan resultados. Por lo tanto, el modelo no puede decirle al empleado humano si los datos son incorrectos o inexactos.

