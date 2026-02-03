Potencie a los equipos de finanzas con agentes de IA que mejoren la rapidez, precisión y toma de decisiones sin código
Los equipos financieros están presionados por trabajar de manera más inteligente, no más complicada. Las constantes ineficiencias en los procesos y los flujos de trabajo manuales, las crecientes exigencias del cumplimiento y la necesidad de escalar durante la expansión global dificultan cada vez más alcanzar las expectativas de los accionistas. Estos desafíos frenan la toma de decisiones, aumentan los costos y crean cuellos de botella operativos.
Es ahí donde entra en acción IBM® watsonx Orchestrate. Al utilizar agentes de IA personalizables para finanzas, sus equipos pueden automatizar tareas repetitivas, acelerar ciclos de planeación y obtener insights más rápido, lo cual libera su tiempo para que realicen trabajos de mayor valor. Ya sea para simplificar el proceso de "order to cash" (del pedido hasta el pago) o mejorar la precisión de los pronósticos, estos agentes llevan la IA a donde se hace el trabajo.
Construya agentes de IA en nuestra interfaz intuitiva, sin necesidad de conocimientos de programación. Obtenga una vista previa, optimice para sus flujos de trabajo de ventas específicos y despliegue rápidamente.
Cierre la brecha entre los agentes y las aplicaciones empresariales comunes mediante herramientas prediseñadas que se conectan con más de 80 aplicaciones empresariales líderes.
Gestione la autenticación de forma centralizada en varias APIs y sistemas con controles de seguridad de nivel empresarial.
Descubra cómo los agentes de IA pueden optimizar procesos clave y desbloquear la excelencia operativa.
Los agentes de IA proporcionan insights en tiempo real para ayudar a los líderes financieros a responder con confianza ante las disrupciones.
Al automatizar tareas rutinarias, los equipos de finanzas pueden reducir los costos operativos y reasignar hasta un 30 % de su fuerza laboral a iniciativas estratégicas.
Conecte fácilmente los agentes de IA con sistemas ERP y aplicaciones financieras para una adopción y escalabilidad fluidas.
Pruebe IBM watsonx Orchestrate sin costo o agende una consulta con un experto de IBM.