Los equipos financieros están presionados por trabajar de manera más inteligente, no más complicada. Las constantes ineficiencias en los procesos y los flujos de trabajo manuales, las crecientes exigencias del cumplimiento y la necesidad de escalar durante la expansión global dificultan cada vez más alcanzar las expectativas de los accionistas. Estos desafíos frenan la toma de decisiones, aumentan los costos y crean cuellos de botella operativos.

Es ahí donde entra en acción IBM® watsonx Orchestrate. Al utilizar agentes de IA personalizables para finanzas, sus equipos pueden automatizar tareas repetitivas, acelerar ciclos de planeación y obtener insights más rápido, lo cual libera su tiempo para que realicen trabajos de mayor valor. Ya sea para simplificar el proceso de "order to cash" (del pedido hasta el pago) o mejorar la precisión de los pronósticos, estos agentes llevan la IA a donde se hace el trabajo.