Agentes de IA para las finanzas

Potencie a los equipos de finanzas con agentes de IA que mejoren la rapidez, precisión y toma de decisiones sin código

Cómo lograr que las finanzas avancen hacia la automatización agéntica

Los equipos financieros están presionados por trabajar de manera más inteligente, no más complicada. Las constantes ineficiencias en los procesos y los flujos de trabajo manuales, las crecientes exigencias del cumplimiento y la necesidad de escalar durante la expansión global dificultan cada vez más alcanzar las expectativas de los accionistas. Estos desafíos frenan la toma de decisiones, aumentan los costos y crean cuellos de botella operativos.

Es ahí donde entra en acción IBM® watsonx Orchestrate. Al utilizar agentes de IA personalizables para finanzas, sus equipos pueden automatizar tareas repetitivas, acelerar ciclos de planeación y obtener insights más rápido, lo cual libera su tiempo para que realicen trabajos de mayor valor. Ya sea para simplificar el proceso de "order to cash" (del pedido hasta el pago) o mejorar la precisión de los pronósticos, estos agentes llevan la IA a donde se hace el trabajo.
Construya agentes de IA en nuestra interfaz intuitiva, sin necesidad de conocimientos de programación. Obtenga una vista previa, optimice para sus flujos de trabajo de ventas específicos y despliegue rápidamente.

 02 Conéctese a las aplicaciones

Cierre la brecha entre los agentes y las aplicaciones empresariales comunes mediante herramientas prediseñadas que se conectan con más de 80 aplicaciones empresariales líderes.

 03 Despliegue a sus canales preferidos

Gestione la autenticación de forma centralizada en varias APIs y sistemas con controles de seguridad de nivel empresarial.

Conozca a su equipo de finanzas con IA agéntica

Descubra cómo los agentes de IA pueden optimizar procesos clave y desbloquear la excelencia operativa.
Aumente la precisión de la planificación con pronósticos generados por IA, explicaciones de variaciones e insights de rendimiento que ayudan a los equipos financieros a cerrar brechas y tomar mejores decisiones. Las organizaciones que utilizan este enfoque han observado cómo los ciclos de los presupuestos se completan hasta un 33 %1 más rápido y los errores de pronósticos de ventas se reducen en un 57 %1, lo que ha generado mayor confianza en los resultados financieros.
Garantice el cumplimiento, disminuya los costos y reduzca el fraude mediante la validación de facturas, el cotejo de pedidos de compra y la automatización de las interacciones con los proveedores de principio a fin. Una vez que digitalizaron y optimizaron estos procesos, las empresas obtuvieron una reducción del 25 %1 en el costo por factura y acortaron los tiempos de ciclo de facturación en un 32 %1.
Para mejorar el flujo de caja y la experiencia del cliente, automatice la facturación, las comprobaciones de crédito y los recordatorios de pagos. Estas optimizaciones pueden reducir las cuentas incobrables en un 43 %1 y disminuir los días de ventas pendientes (DSO) en un 32 %1, lo cual libera capital circulante y fortalece el estado financiero.
Agilice el proceso del registro al informe para entregar estados financieros precisos más rápido. Con la automatización impulsada por IA, las organizaciones han logrado reducir los ciclos de cierre mensual en un 33 %1 mientras aumentan el porcentaje de asientos contables libres de errores en un 2 %1. Estas automatizaciones ayudan a lograr mayor precisión y cumplimiento.
Beneficios que los agentes de IA aportan a las finanzas
Una toma de decisiones basada en datos y más rápida

Los agentes de IA proporcionan insights en tiempo real para ayudar a los líderes financieros a responder con confianza ante las disrupciones.

Menores costos y capacidad liberada

Al automatizar tareas rutinarias, los equipos de finanzas pueden reducir los costos operativos y reasignar hasta un 30 % de su fuerza laboral a iniciativas estratégicas.

Integración fluida con sus sistemas existentes

Conecte fácilmente los agentes de IA con sistemas ERP y aplicaciones financieras para una adopción y escalabilidad fluidas.

Dé el siguiente paso

Pruebe IBM watsonx Orchestrate sin costo o agende una consulta con un experto de IBM.

Nota de pie de página

1 Put AI to work for finance in financial services IBM Institute for Business Value, 2024