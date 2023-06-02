La IA generativa, ejemplificada por la explosión de soluciones avanzadas de modelos de lenguaje de gran tamaño en el mercado y vista más recientemente a través del lanzamiento de IBM® watsonx, ofrece interesantes posibilidades en asesoramiento financiero y análisis de datos. Si bien el futuro inexplorado de la IA generativa plantea oportunidades en entornos financieros deterministas, configurar estos modelos correctamente puede simplificar conceptos financieros complejos y permitir una comprensión más fácil para los clientes. Las instituciones financieras deben aprovechar cuidadosamente la IA generativa para lograr el equilibrio adecuado entre la innovación y el uso ético. Es por eso que IBM somete todas sus tecnologías de IA a procesos y protocolos rigurosos para ofrecer soluciones confiables.

En una industria tan altamente regulada como la banca, es mucho más importante que los clientes tengan acceso al conjunto de herramientas, la tecnología, la infraestructura y la experiencia en consultoría para crear sus propios modelos de IA disponibles, o ajustarlos y adaptarlos. y desplegarlos a escala en un entorno más confiable y abierto para impulsar el éxito del negocio. La diferenciación competitiva y el valor comercial único se podrán obtener cada vez más a partir de la capacidad de adaptación de un modelo de IA a los datos y conocimientos específicos de una empresa.