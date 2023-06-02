En el ámbito de los servicios financieros en rápida evolución, adoptar la IA y la innovación digital a escala se ha vuelto imprescindible para que los bancos sigan siendo competitivos. Con el poder de la IA y el machine learning, las instituciones financieras pueden aprovechar los análisis predictivos, la detección de anomalías y los modelos de aprendizaje compartido para mejorar la estabilidad del sistema, detectar fraudes y ofrecer Experiencias superiores centradas en el cliente. A medida que avanzamos en 2023, el enfoque se ha desplazado hacia los servicios financieros digitales, que abarcan las finanzas integradas, la IA generativa y la migración de las súper aplicaciones de China a un fenómeno global. Y todo ello mientras equilibra la adopción de una estrategia de multinube híbrida. Para que los bancos sigan siendo relevantes y competitivos en este nuevo mundo, es imprescindible que se ajusten a las nuevas tendencias, comprendan la importancia de las finanzas abiertas y transformen sus sistemas centrales. En última instancia, los bancos deben empezar por modernizar su núcleo a través de tecnologías como la multinube híbrida y la IA.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La IA generativa, ejemplificada por la explosión de soluciones avanzadas de modelos de lenguaje de gran tamaño en el mercado y vista más recientemente a través del lanzamiento de IBM® watsonx, ofrece interesantes posibilidades en asesoramiento financiero y análisis de datos. Si bien el futuro inexplorado de la IA generativa plantea oportunidades en entornos financieros deterministas, configurar estos modelos correctamente puede simplificar conceptos financieros complejos y permitir una comprensión más fácil para los clientes. Las instituciones financieras deben aprovechar cuidadosamente la IA generativa para lograr el equilibrio adecuado entre la innovación y el uso ético. Es por eso que IBM somete todas sus tecnologías de IA a procesos y protocolos rigurosos para ofrecer soluciones confiables.
En una industria tan altamente regulada como la banca, es mucho más importante que los clientes tengan acceso al conjunto de herramientas, la tecnología, la infraestructura y la experiencia en consultoría para crear sus propios modelos de IA disponibles, o ajustarlos y adaptarlos. y desplegarlos a escala en un entorno más confiable y abierto para impulsar el éxito del negocio. La diferenciación competitiva y el valor comercial único se podrán obtener cada vez más a partir de la capacidad de adaptación de un modelo de IA a los datos y conocimientos específicos de una empresa.
Las finanzas incorporadas se han convertido en una tendencia de rápido crecimiento, revolucionando la forma en que los clientes interactúan con los productos y servicios financieros. Los bancos ahora tienen la oportunidad de integrar perfectamente las capacidades financieras en diversos contextos, como el comercio online o la compra de carros y ecosistemas digitales emergentes, sin interrumpir los flujos de trabajo de los clientes. Al integrar los servicios financieros en las actividades cotidianas, los bancos pueden ofrecer experiencias hiperpersonalizadas y convenientes, mejorando la satisfacción y la lealtad del cliente.
Las super aplicaciones, populares en China, tienen el potencial de remodelar el escenario de los servicios financieros a nivel mundial. Al consolidar múltiples aplicaciones y servicios en una sola entidad, las superaplicaciones ofrecen a los clientes un ecosistema integral que integra perfectamente la identidad digital, el pago instantáneo y las capacidades basadas en datos. A medida que las finanzas embebidas ganan tracción y las APIs de banca abierta se vuelven más comunes, la visión de las superaplicaciones se está convirtiendo en realidad. Las instituciones financieras deben adaptarse a esta tendencia emergente y participar activamente en los ecosistemas digitales en evolución para ofrecer un mayor valor y satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes.
La banca abierta ha sido un tema de debate durante varios años, y las regulaciones de la PSD2 impulsaron el progreso inicial. Ahora, las finanzas abiertas, una extensión de PSD2, están configuradas para abrir aún más servicios y fomentar una economía impulsada por API. Con las finanzas abiertas, los bancos se ven obligados a abrir API adicionales más allá de las cuentas de pago, lo que permite una mayor innovación y competencia en el sector financiero. Este cambio hacia economías basadas en datos sitúa las finanzas integradas en el núcleo de los servicios financieros. Los bancos con visión de futuro no solo cumplen con los requisitos regulatorios, sino que también aprovechan proactivamente las finanzas abiertas para distribuir sus servicios de forma eficiente y llegar a los clientes dondequiera que estén.
En este nuevo paradigma de finanzas digitales impulsadas por IA, modernizar los sistemas centrales se vuelve imprescindible para que los bancos ofrezcan experiencias fluidas, aprovechen las tecnologías emergentes y sigan siendo competitivos. Los sistemas heredados tradicionales a menudo carecen de la flexibilidad, escalabilidad y agilidad necesarias para apoyar la integración de finanzas embebidas, IA generativa y finanzas abiertas. Al transformar los sistemas centrales, los bancos pueden crear una base sólida que permita la integración perfecta de nuevas tecnologías, facilita ecosistemas eficientes basados en API y mejora la experiencia del cliente.
La multinube híbrida desempeña un papel crucial para facilitar el cambio. Permite a los bancos aprovechar la escalabilidad y la flexibilidad de los servicios en la nube mientras mantienen el control sobre los datos confidenciales a través de la nube privada y la infraestructura on premises. Al adoptar un enfoque híbrido multicloud, los bancos pueden transformar sus sistemas centrales, aprovechar las capacidades de IA y machine learning, garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo de los datos e integrarse perfectamente con servicios y API de terceros. La nube híbrida proporciona la agilidad y la escalabilidad necesarias para respaldar el despliegue rápido de nuevos servicios digitales, al tiempo que ofrece el control y la personalización que requieren las instituciones financieras.
Sin embargo, la transformación de los sistemas centrales y la transición a una infraestructura de nube híbrida no es una solución única para todos. Cada banco tiene requisitos únicos, paisajes tecnológicos existentes y objetivos estratégicos. Es crucial alinear la hoja de ruta de tecnología de las soluciones fintech con la estrategia general del banco, incluyendo la estrategia digital. Esta alineación garantiza una ventaja competitiva, sustentabilidad y una convergencia perfecta entre las dos hojas de ruta. La colaboración entre bancos, proveedores de tecnología financiera e IBM puede facilitar esta alineación y ayudar a los bancos a navegar por las complejidades de la transformación digital.
La industria de servicios financieros está experimentando una profunda transformación impulsada por la IA, la innovación digital y el cambio hacia los servicios financieros digitales. Las finanzas integradas, la IA generativa, el auge de las aplicaciones y las finanzas abiertas están reconfigurando las experiencias del cliente y creando nuevas oportunidades para las instituciones financieras. Para aprovechar al máximo estas tendencias transformadoras, los bancos deben transformar sus sistemas centrales y adoptar una infraestructura híbrida multicloud. Esta transformación no solo permite una integración perfecta de nuevas tecnologías, sino que también mejora la eficiencia operativa, la agilidad y la seguridad de los datos. A medida que los bancos se embarcan en este viaje, la alineación estratégica entre la hoja de ruta tecnológica y la estrategia bancaria general es primordial.
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de ciencia de datos y machine learning.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos dispares a usarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, lo que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, estimular la reinvención empresarial y potenciar el crecimiento con la IA agéntica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga a trabajar la IA en su negocio con la experiencia en IA líder del sector y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.