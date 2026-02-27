Al igual que los logs y rastreos de OpenTelemetry, las métricas de OTel proporcionan señales de telemetría estandarizadas que usan un modelo de datos y un protocolo de transmisión comunes e independientes del idioma —OpenTelemtetry Protocol (OTLP), para ser exactos— para ingerir datos de diferentes fuentes, sistemas y formatos y enviarlos a los backends de observabilidad.

Las métricas de OTel dependen de la instrumentación OpenTelemetry para recopilar datos de series temporales —como el uso de CPU y memoria, el rendimiento, las tasas de error, el número de solicitudes y los tiempos de respuesta— de aplicaciones y componentes de infraestructura mientras se ejecutan. Después de que los desarrolladores instrumenten el código para registrar las métricas necesarias, OTel permite que esas métricas se agreguen y exporten a cualquier herramienta (o a todas) de observabilidad de backend para almacenamiento, consulta y visualización, sin cambiar la instrumentación.

Las métricas suelen ser las primeras señales de telemetría que revelan un problema del sistema. En el marco OTel, están integrados con logs (registros inmutables de eventos discretos del sistema) y rastreos (el recorrido de extremo a extremo de una solicitud de datos) que se basan en los mismos conceptos y metadatos.

Estas dinámicas permiten a los desarrolladores y a los ingenieros de confiabilidad del sitio (SRE) utilizar métricas como un sistema de alerta temprana de alto nivel. Pueden seguir la ruta completa de una falla (incluidas las métricas para cada servicio con el que interactuó el componente fallido) en una vista coherente y pueden cambiar rápidamente a rastreos y logs para el análisis de causa principal.

En la práctica, eso significa que los equipos de TI pueden pasar de “este endpoint es lento” a “estas solicitudes y dependencias específicas son el problema” con solo unos pocos clics.

Además, los protocolos de estandarización de OTel facilitan la correlación automatizada de señales entre proveedores de observabilidad, lo que brinda a las empresas la flexibilidad de cambiar las herramientas de observabilidad cada vez que elijan o utilicen varias herramientas simultáneamente.