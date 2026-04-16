MFT frente a SFTP

Las organizaciones intercambian grandes cantidades de datos, que abarcan una amplia gama de fuentes, como sistemas internos, socios externos, almacenamiento en la nube y entornos híbridos. Este factor hace que el movimiento de archivos seguro y confiable sea esencial.



A medida que crecen las necesidades empresariales, los equipos de TI deben hacer frente a la automatización, los grandes volúmenes de datos y las integraciones que van mucho más allá del simple intercambio de archivos. También acceden a los datos más usuarios, socios, dispositivos y sistemas que nunca, lo que aumenta la importancia de controles de acceso de usuarios claramente definidos y medidas de seguridad confiables. Igual de críticos son los crecientes requisitos de seguridad impulsados por la regulación, las expectativas de los clientes y la gestión de riesgos. El cifrado de datos en tránsito, la autenticación de los usuarios y el mantenimiento de pistas de auditoría se han convertido en expectativas básicas para muchos entornos empresariales.



Las plataformas de transferencia gestionada de archivos se basan en protocolos seguros de transferencia de archivos y agregan funciones de supervisión, aplicación de políticas y gobernanza, además de mayores capacidades de automatización que facilitan la auditoría, la programación, la orquestación y los flujos de trabajo de transferencia de archivos. En conjunto, estas tecnologías brindan a los equipos de TI una mayor visibilidad y control sobre el intercambio de archivos, mientras que cumplen con los requisitos de seguridad y normativos y reducen la complejidad operativa que implica gestionar transferencias de archivos a escala.