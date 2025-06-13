¿Qué son las redes Linux?

8 minutos
Las redes Linux son el sistema de herramientas y configuraciones que permiten a los sistemas Linux comunicarse con otros dispositivos informáticos e intercambiar información en las redes.
A través de un conjunto de protocolos y herramientas, como interfaces de red, enrutadores, sistemas de nombres de dominio (DNS) y cortafuegos, Linux proporciona una infraestructura de red flexible y segura que muchas empresas confían para sus aplicaciones de actividad principal.
La creación de redes es fundamental para todo tipo de comunicación digital, ya que permite el intercambio de recursos y tecnología a través de las redes que sustentan las tecnologías transformadoras, como la computación en la nube, la virtualización, las redes sociales y más.
Como el sistema operativo (SO) de código abierto más popular del mundo, Linux desempeña un papel clave en la forma en que se configuran, gestionan y protegen estas redes, conexiones de red y dispositivos de red.
Linux es un sistema operativo (SO) de código abierto basado en Unix, uno de los sistemas operativos originales para dispositivos informáticos, desarrollado en la década de 1960. Desde su invención en 1991, Linux se ha convertido en uno de los sistemas operativos más utilizados, ofreciendo una alternativa gratuita a plataformas propietarias como Microsoft Windows y macOS de Apple. Hoy en día, Linux se ejecuta en muchos PC, servidores, teléfonos móviles y una amplia gama de otros dispositivos.
Las redes de Linux dependen en gran medida del kernel de Linux, un programa informático que permite al usuario controlar el hardware y el software de un sistema para que funcione de manera eficaz. Todos los sistemas Linux utilizan el kernel para comunicarse y recibir comandos de Linux de los usuarios.
La conexión en red es el método de conectar dispositivos informáticos, como PC, dispositivos móviles, enrutadores o aplicaciones, para que puedan intercambiar datos y compartir recursos. Los dispositivos conectados a través de una red, también conocidos como dispositivos en red, se basan en un conjunto de reglas conocidas como protocolos. Estos protocolos definen cómo se envían y reciben los datos a través de conexiones físicas e inalámbricas.
Antes de que se inventaran las redes informáticas, los ordenadores y los dispositivos informáticos tenían que moverse físicamente para poder compartir información y recursos, un proceso difícil de manejar puesto que se trataba de dispositivos grandes y pesados. El Departamento de Defensa creó ARPANET, la primera red informática, a finales de los años 60 para facilitar el intercambio de información y recursos.
Hoy en día, las redes informáticas sustentan algunas de las tecnologías más transformadoras del mundo, incluyendo Internet, búsquedas, redes sociales y más.
Las redes Linux se basan en cuatro conceptos clave para funcionar:
Juntos, estos conceptos esbozan cómo pueden establecerse las redes, dónde pueden ubicarse los dispositivos y cómo pueden compartir información. Eche un vistazo más de cerca a cada uno.
La configuración de red de Linux es la gestión de los aspectos relacionados con la red, como las interfaces de red, el enrutamiento y el DNS, que son críticos para la funcionalidad de la red. En una configuración de red Linux, la interfaz de red describe cómo se conecta un dispositivo a una red Linux (física o virtual). El enrutamiento y las tablas de enrutamiento se refieren a la ruta que la información, también conocida como tráfico de red, puede tomar a través de la red.
Para habilitar la configuración de red, Linux admite varios protocolos, reglas que rigen cómo se puede compartir el tráfico de red entre dispositivos, como TCP/IP, DHCP, ICMP, IPv4, IPv6 y UDP. También incluye herramientas para la resolución de problemas. Las herramientas de línea de comandos como netstat, ifconfig, traceroute y tcpdump son interfaces basadas en texto que permiten a los usuarios interactuar directamente con la red a través del sistema operativo.
Los sistemas de nombres de dominio (DNS) convierten nombres de dominio específicos (por ejemplo, direcciones web) en direcciones de Internet Protocol (IP), lo que permite a los dispositivos de una red acceder a ellos. El direccionamiento IP desempeña un papel crítico en la configuración de la red porque las direcciones IP suelen ser series complejas de números que son más difíciles de memorizar para los usuarios que los nombres de dominio.
Por último, los cortafuegos son sistemas que se instalan durante la configuración de la red y que supervisan todo el tráfico entrante y saliente de una red, manteniéndola segura.
La administración de red de Linux es un conjunto de herramientas y prácticas para monitorizar el tráfico, los servicios y la conectividad de la red. Estas herramientas y prácticas pueden variar desde el establecimiento de una interfaz de red simple. También se extienden a la instalación y configuración de infraestructuras de red complejas para un entorno de nube moderno.
El monitoreo de red es un aspecto clave de la gestión de red de Linux. Implica herramientas para el seguimiento de la actividad de la red y la identificación y resolución de problemas que podrían afectar a su rendimiento. Un ejemplo es netstat, una herramienta Linux de línea de comandos que proporciona información sobre la funcionalidad de las conexiones de red Linux, el enrutamiento y el rendimiento de las interfaces.
Las capacidades y tecnologías han mejorado y, por ello, la gestión de redes Linux depende cada vez más de la automatización. Hoy en día, los sistemas gestionan automáticamente muchas tareas, como la configuración de interfaces de red, la monitorización del tráfico y la comprobación de los estados del sistema, agilizando y simplificando los procesos críticos.
Las redes Linux, sistemas conectados que ejecutan el sistema operativo Linux, utilizan varias herramientas y tecnologías para proteger a los usuarios y los sistemas de intrusiones no autorizadas. Eche un vistazo a algunas de las más eficaces.
La virtualización es una tecnología que permite compartir múltiples recursos informáticos desde una única máquina física. La virtualización de redes Linux ayuda a virtualizar los recursos de red que suelen depender del hardware, como los enrutadores y los conmutadores, para que puedan asignarse y utilizarse de manera más eficiente.
Para respaldar este proceso, las redes Linux crean una capa de abstracción entre las aplicaciones y el hardware, lo que simplifica la gestión del hardware a través de la aplicación. Las capas de abstracción son críticas para hacer las aplicaciones más portátiles y flexibles en un entorno virtualizado.
Las redes Linux se adaptan bien a la virtualización debido a su naturaleza de código abierto. También utilizan máquinas virtuales basadas en kernel (KVM), un módulo de virtualización integrado en el kernel de Linux que le permite funcionar como un hipervisor.
Un hipervisor es un software que permite que numerosas instancias de máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo, se ejecuten simultáneamente en un servidor físico. En los sistemas que no son Linux, los hipervisores asignan activamente varios recursos informáticos a las máquinas virtuales, mientras que en los sistemas Linux, KVM gestiona esta asignación de recursos.
Las redes Linux son ampliamente utilizadas por algunas de las empresas con más éxito del mundo para conectar y habilitar las aplicaciones y procesos de su actividad principal. Estos son algunos de los beneficios más populares de Linux.
La naturaleza de código abierto de Linux lo convierte en una solución rentable, especialmente a nivel empresarial. Una comunidad mundial de desarrolladores supervisa activamente las redes Linux, solucionando de forma constante los problemas a medida que surgen, sin los típicos gastos de licencia que exigen otras redes propietarias.
Otro beneficio de confiar en un sistema operativo de código abierto como Linux son sus sólidas capacidades de seguridad. La comunidad Linux está llena de expertos en ciberseguridad, que revisan todas las distribuciones de Linux con el fin de proteger las redes Linux de los últimos ataques. Estos esfuerzos ayudan a garantizar defensas sólidas contra las amenazas emergentes.
Las redes Linux se consideran altamente fiables, especialmente cuando ejecutan cargas de trabajo complejas como las aplicaciones financieras que realizan operaciones de alta frecuencia. Las capacidades de las redes Linux las convierten en una solución ideal para este tipo de aplicaciones por su alto rendimiento y su gran estabilidad.
El sistema operativo Linux y las redes Linux son altamente personalizables, lo que brinda a los usuarios la flexibilidad de adaptar su infraestructura de red a sus necesidades individuales. Las herramientas de red de Linux permiten a los usuarios modificar el código fuente, personalizar los entornos informáticos e integrar una amplia gama de características y plataformas.
El sistema operativo y el soporte de redes Linux están basados en la comunidad y son gratuitos. La comunidad global de desarrolladores y expertos que utilizan sistemas Linux ofrece una amplia gama de recursos, incluidos foros y tutoriales que brindan a los usuarios muchas opciones para resolver problemas.
Debido a su naturaleza abierta, flexibilidad y características de seguridad, empresas de todos los tamaños y de una amplia gama de industrias dependen de Linux para sus necesidades de redes más complejas. A continuación se presentan algunos de los casos de uso de redes Linux más populares a nivel empresarial.
El sistema operativo Linux y las redes Linux se utilizan ampliamente para alojar millones de sitios web empresariales y centros de datos. Estos sistemas admiten funciones de actividades principales como el comercio electrónico, ventas de software como servicio (SaaS) y mucho más.
Linux proporciona un entorno estable y seguro para ejecutar servidores web y de aplicaciones que admiten muchas aplicaciones empresariales que consumen muchos recursos. Según un informe del año pasado de Enterprise Apps, Linux alimenta más del 96 % del millón de servidores web más importantes del mundo.1
El sistema operativo Linux subyace a la mayoría de las instancias de computación en la nube, el acceso bajo demanda a recursos informáticos que se ha convertido en la base de la mayoría de los entornos de TI de nivel empresarial. Las plataformas en la nube más populares del mundo, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud y Google Drive, funcionan con Linux y redes Linux.
Muchas empresas avanzadas que operan hoy en día confían en las redes Linux y su robusta suite de características de seguridad para proteger sus redes de ataques cibernéticos complejos.
Las redes Linux tienen algunos de los cortafuegos mejor diseñados del mundo, con herramientas especializadas como iptables y nftables que son exclusivas de los entornos Linux.
Las redes Linux están optimizadas para aplicaciones en contenedores, unidades de software que agrupan la biblioteca de código y las dependencias de una aplicación para que la aplicación pueda ejecutarse en varios entornos. Hoy en día, los contenedores dominan el mercado de las aplicaciones modernas, con un valor de mercado global de 5850 millones de dólares. Se espera que este valor crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 33 % en los próximos 5 años.2
Las redes Linux admiten muchos entornos DevOps modernos que dependen de la contenerización para garantizar que el código que envían se prueba completamente en todos los entornos aplicables.
