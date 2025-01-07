¿Qué es la configuración de red?

Comprende todos los componentes físicos y virtuales de hardware y software de una red y los protocolos que dictan cómo se mueven los datos entre ellos.

La configuración eficaz de la red es crucial para optimizar el flujo de tráfico, y mejorar la seguridad de la red y la estabilidad general de la red. Dada la complejidad de los entornos híbridos y multinube geográficamente distribuidos actuales, el uso de herramientas de gestión de configuración de red es la mejor manera de automatizar las tareas de configuración y mantenimiento de dispositivos.

Las herramientas de configuración de red proporcionan a los desarrolladores características automatizadas de seguimiento de datos y generación de informes en tiempo real para que los administradores puedan identificar rápidamente cambios de configuración problemáticos y posibles riesgos de seguridad. Facilitan los cambios masivos (como la actualización de contraseñas cuando los dispositivos están comprometidos), permiten a los equipos revertir rápidamente la configuración de red a una configuración anterior y ayudan a las empresas a relanzar los dispositivos de red después de fallas.

Con las características automatizadas de configuración de red, las empresas pueden optimizar el mantenimiento y la reparación de dispositivos de red físicos y virtuales, reduciendo las interrupciones de la red para los usuarios y optimizando las funciones de red para los administradores.