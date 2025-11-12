¿Qué es la gestión integrada de las instalaciones (IFM)?

Cuando se habla de percepciones de las instalaciones, las empresas (y el personal que las dirige) a veces reducen la planificación de las instalaciones a conversaciones sobre posibles proyectos técnicos. Sin embargo, la realidad demuestra que la operación de las instalaciones es considerablemente más compleja que la simple construcción de estructuras.

En realidad, se trata de una forma multifacética de gestión de activos que suele utilizar herramientas como un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) para gestionar todas las acciones relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones. El mantenimiento de las instalaciones implica gestionar, reparar y mantener los activos de una instalaciones para mantener las operaciones eficientes, seguras y confiables.

Un sistema computarizado de gestión de mantenimiento es un software que centraliza los datos de mantenimiento y agiliza las operaciones de mantenimiento. Ayuda a ofrecer una solución integrada basada en datos en tiempo real que respalda los esfuerzos de automatización. Se puede utilizar con otros tipos de software de gestión de las instalaciones, lo que lo convierte en una parte fundamental de un enfoque integral de las operaciones.

Uno de los objetivos principales de un CMMS es rastrear todos los servicios a través de un sistema para que los servicios individuales no se aíslen y se pierdan en la confusión. Sin la centralización de la IFM y CMMS, los gerentes de las instalaciones se verían obligados a contratar servicios a través de múltiples proveedores. También tendrían que lidiar con diferentes horarios de entrega de servicios.