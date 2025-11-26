¿Qué es la planificación y análisis ampliados (xP&A)?

La planificación y análisis financiero (FP&A) es la función financiera fundamental, y la xP&A es una evolución de esas funciones básicas de FP&A.

Conceptualmente, la FP&A existe desde finales de la década de 1980, mientras que la xP&A se introdujo recientemente como la última iteración del proceso. La xP&A utiliza la IA para realizar forecasting avanzado, presupuestación y visualización de datos.

El término fue popularizado por Gartner en el informe Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions de 2020 y desde entonces ganó popularidad.

El concepto de planificación integrada es una de las tres principales prioridades para las organizaciones, según el reciente informe del IDC AI-Powered Integrated Planning: Increase Speed, Productivity and Confidence with Scalable and Flexible Planning.

Sin embargo, el IDC también descubrió que solo el 40 % de las organizaciones sintieron que podrían aplicar analytics al forecasting. La mayoría de las organizaciones solo terminaron en un 30 % de introducir la IA en los procesos de negocio, por lo que claramente es un área en la todavía están encontrando el camino que mejor se adapta a ellas.

El informe de IDC sobre planificación integrada impulsada por IA considera que el entorno actual es un “delicado equilibrio” entre agilidad y optimización. Existe una creciente presión sobre las organizaciones y los directores financieros (CFO) para poner a prueba los recursos y, al mismo tiempo, ser más eficientes en todos los procesos.