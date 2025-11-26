¿Qué es la planificación y análisis ampliados (xP&A)?

La planificación y análisis ampliados (xP&A) se refiere al proceso de ampliar la planificación y análisis financiero (FP&A) tradicional para mejorar las capacidades de una organización y establecer una mejor colaboración entre equipos.
La xP&A conecta la planificación financiera con todas las demás funciones comerciales dentro de una organización como una forma de optimizar los equipos y eliminar los silos de datos. El enfoque de xP&A conecta los datos financieros y no financieros en una única vista en tiempo real, lo que permite una toma de decisiones estratégicas más precisas tanto para la planificación estratégica como para la planificación operativa. Algunos ejemplos de otros ámbitos de planificación empresarial a los que se puede extender la xP&A son los recursos humanos, las ventas, la cadena de suministro y el marketing.
Al emplear soluciones de FP&A avanzadas que incorporan inteligencia artificial (IA) y automatización, los equipos de finanzas pueden formar una visión holística de una organización y reunir todas las funciones en un solo lugar.
La planificación y análisis financiero (FP&A) es la función financiera fundamental, y la xP&A es una evolución de esas funciones básicas de FP&A.
Conceptualmente, la FP&A existe desde finales de la década de 1980, mientras que la xP&A se introdujo recientemente como la última iteración del proceso. La xP&A utiliza la IA para realizar forecasting avanzado, presupuestación y visualización de datos.
El término fue popularizado por Gartner en el informe Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions de 2020 y desde entonces ganó popularidad.
El concepto de planificación integrada es una de las tres principales prioridades para las organizaciones, según el reciente informe del IDC AI-Powered Integrated Planning: Increase Speed, Productivity and Confidence with Scalable and Flexible Planning.
Sin embargo, el IDC también descubrió que solo el 40 % de las organizaciones sintieron que podrían aplicar analytics al forecasting. La mayoría de las organizaciones solo terminaron en un 30 % de introducir la IA en los procesos de negocio, por lo que claramente es un área en la todavía están encontrando el camino que mejor se adapta a ellas.
El informe de IDC sobre planificación integrada impulsada por IA considera que el entorno actual es un “delicado equilibrio” entre agilidad y optimización. Existe una creciente presión sobre las organizaciones y los directores financieros (CFO) para poner a prueba los recursos y, al mismo tiempo, ser más eficientes en todos los procesos.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Si bien los procesos y características exactos de la xP&A de una organización diferirán según sus necesidades, hay varias características que una organización debe considerar al buscar una solución.
Los equipos financieros no deberían tener que realizar una recopilación de datos manual basada en Excel o un análisis de hojas de cálculo que consume mucho tiempo. Una solución de xP&A debe automatizar la importación, consolidación y conciliación de datos, haciendo que los datos sean accesibles y reduciendo el error humano.
Las soluciones de xP&A deben tener paneles de autoservicio y visualizaciones integradas para que los equipos puedan ver los datos por sí mismos y evitar depender del soporte de TI. La interfaz de la solución de xP&A también debe ser simple, intuitiva y moderna para que todos los empleados puedan usar las nuevas herramientas con una capacitación mínima necesaria.
Las condiciones del mercado pueden cambiar inesperadamente y las organizaciones deben tener planes para múltiples escenarios.
Una solución de xP&A debe tener un modelado dinámico de escenarios, que compare diferentes situaciones hipotéticas del negocio y pueda realizar forecasting de forma continua. La solución debería impulsar una mayor precisión del forecasting y la planificación de la cadena de suministro.
Además, la xP&A debe crear un análisis hipotético detallado para evaluar los posibles cambios en los costos, los ingresos y la inversión para que la organización actúe de manera proactiva y mitigue las interrupciones.
Es importante seguir la eficacia de un equipo financiero frente a los objetivos empresariales. Las soluciones de xP&A permiten a los empleados y gerentes realizar evaluaciones completas extrayendo datos de diferentes unidades de negocio. Esta vista multifuncional muestra cómo las diferentes áreas afectan el rendimiento general y si la organización está logrando la alineación.
Con todos los datos, métricas e insights en un solo lugar, las organizaciones pueden tomar decisiones estratégicas y ágiles para un mayor rendimiento empresarial.
Una solución moderna de xP&A contará con capacidades de IA y machine learning (ML) que pueden revolucionar la integración de datos y la planeación empresarial. Las soluciones impulsadas por IA deben incluir consultas en lenguaje natural para tareas simplificadas. También deberían contar con detección automática de anomalías para detectar anticipadamente picos de gastos o variaciones presupuestarias.
Por separado, las soluciones deben tener un forecasting impulsado por IA que se refina continuamente en función de la entrada en tiempo real y las tendencias históricas.
Una solución de xP&A sólida debe reunir todos los datos financieros y operativos de múltiples sistemas en una única plataforma. Algunos ejemplos de diferentes sistemas que podrían integrarse incluyen la planificación de recursos empresariales (ERP), la gestión de relaciones con los clientes (CRM) y la gestión del capital humano (HCM).
Esto ayuda a garantizar que todos vean los mismos datos y no se produzcan conflictos entre las cifras. La solución de xP&A también debe automatizar la sincronización de datos, eliminando la necesidad de conciliación manual.
A medida que las organizaciones evolucionan, sus soluciones de xP&A deben evolucionar con ellas: la escalabilidad es esencial. Una solución moderna de xP&A debe tener un análisis multidimensional, que proporcione insights profundos en todas las unidades de negocio.
La solución también debe poder crecer perfectamente a medida que la organización ingresa a nuevos mercados o enfrenta reestructuraciones en las operaciones.
Las organizaciones tienen mucho que considerar al pasar a la planificación y análisis ampliados (xP&A), y es importante dedicar tiempo a la planificación y ejecución estratégicas. Estos son siete pasos básicos que las organizaciones pueden tomar al considerar esta transformación.
La planificación y análisis ampliados (xP&A) ofrece una amplia gama de beneficios a una organización que van mucho más allá del equipo financiero. Los procesos de planificación cierran la brecha entre la planificación financiera y operativa, conectando a los líderes del negocio y potenciando las decisiones basadas en datos.
Las soluciones de xP&A consolidan los datos en una única plataforma. Este método permite tomar decisiones informadas y hacer un análisis de datos más profundo y completo. Un conjunto coherente de datos minimiza la imprecisión y las discrepancias. La solución de xP&A ayuda a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia y ser proactivas en lugar de reactivas.
La xP&A moderna utiliza análisis predictivos y modelos para hacer pronósticos más precisos que, en última instancia, pueden mejorar la agilidad empresarial general y la planificación de la fuerza laboral. Las organizaciones pueden ser más eficientes en la toma de decisiones e impactar directamente en los resultados mediante la automatización de lo que antes era un proceso manual.
Un enfoque de xP&A permite la planificación continua e impulsa la colaboración constante. Gracias a la planificación continua automatizada, todas las unidades de negocio de una organización pueden mantenerse al día y estar alineadas a medida que cambian los mercados o se producen acontecimientos. La naturaleza multifuncional de un enfoque de xP&A mantiene a las organizaciones en el control y con una visión clara del negocio.
El enfoque de xP&A y su colaboración multifuncional permiten una mayor visibilidad del estado financiero de la organización. Los líderes y stakeholders pueden identificar áreas donde se necesita mejorar o partes de la organización que están funcionando bien. La visibilidad en tiempo real ayuda a posicionar a la organización para un crecimiento sostenible y un mayor éxito.
Landmark Retail, uno de los mayores minoristas omnicanal de Oriente Medio y el Norte de África (MENA), India y el Sudeste Asiático (SEA), buscó una solución de planificación y análisis financiero tras un crecimiento masivo. La empresa recurrió a IBM Planning Analytics, que pudo realizar una prueba de concepto en un periodo de solo 8 a 10 semanas.
“Los procesos de presupuestación y consolidación sufrieron una transformación notable, lo que resultó en una reducción del 75 % en el tiempo dedicado por los empleados”, según Gopal Chandak, líder de FP&A en Landmark [organización matriz de Landmark Retail]. “Mejoraron la gobernanza y la transparencia en diferentes marcas y países, lo que permitió un enfoque más nítido en el análisis estratégico de negocios para impulsar el crecimiento y la innovación”.
Por otra parte, para garantizar la aceptación de IBM Planning Analytics por parte de la empresa, esta puso en marcha iniciativas de gestión del cambio y mantuvo una comunicación abierta durante todo el proceso. Desde su implementación en 2013, Landmark Retail se amplió significativamente para incluir áreas como la presupuestación central y la presupuestación de almacén.
Las organizaciones se enfrentan a condiciones de mercado impredecibles, como los costos y la inflación, pero pueden prepararse para eventos fuera de su control adoptando estrategias de xP&A.
Las soluciones modernas de FP&A ofrecen cada vez más tecnología avanzada integrada en su software. Estas integraciones se están convirtiendo en la norma y están mejorando la precisión del forecasting y extrayendo insights valiosos.
Es probable que una estrategia de xP&A basada en la nube sea el próximo paso importante porque es altamente escalable y fomenta un entorno colaborativo dentro de una organización. Con una única fuente de información para todo un negocio, los líderes pueden actuar rápidamente y tener un propósito en su toma de decisiones.
Otro avance tecnológico que se está haciendo más popular en la xP&A son los análisis predictivos. Esta herramienta ayuda a las organizaciones a ir más allá del análisis de datos históricos y les permite anticipar las tendencias del mercado y lo que podría suceder en un escenario específico.
Existe un énfasis creciente en las prácticas de sustentabilidad y en los profesionales que utilizan métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Las organizaciones se enfrentan a más presión para tener prácticas financieras socialmente responsables, y la integración de métricas ESG es una forma de rastrear si están cumpliendo con sus objetivos ambientales.
El aumento del uso de datos está aumentando la preocupación por los datos para las organizaciones. Habrá un mayor énfasis en las políticas de privacidad de datos y los requisitos normativos para proteger la información confidencial. Es probable que las plataformas de xP&A también prioricen las características de seguridad y las capacidades de cumplimiento.
Descubre cómo la forecasting impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los insights de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
Explora cómo los CFO y los líderes financieros pueden aprovechar al máximo la IA generativa, incluyendo cómo prepararla, dónde aplicarla y qué se requiere para que la IA sea una adición valiosa.
Examine cómo las soluciones impulsadas por IA están remodelando el rol del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Obtenga una planificación empresarial integrada infundida con IA con la libertad de desplegar en el entorno que mejor respalde sus objetivos.
Transforme las finanzas con IBM AI for Finance, impulsado por automatización inteligente y insights predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, rápidas y resilientes.
Reimagine las finanzas con IBM Consulting: combina experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera estratégica más eficiente.
Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar el forecasting, optimizar los procesos y elevar el rendimiento financiero.