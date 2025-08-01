¿Qué son las pruebas de extremo a extremo (E2E)?

8 minutos
Las pruebas de extremo a extremo (E2E) son una metodología de pruebas de software que valida todo el flujo de trabajo de una aplicación de principio a fin.
Las pruebas E2E confirman que los componentes integrados (como el front-end, el back-end, las bases de datos y los servicios de terceros) funcionan juntos sin problemas. También se esfuerza por incorporar escenarios de usuarios del mundo real.
En la actualidad existe una amplia gama de tipos de pruebas de software. Puede probar áreas específicas de toda una aplicación, centrar en el aspecto concreto que le interese, incluso hasta probar la unidad en su nivel incremental más pequeño. Tal vez quiera comprobar lo bien que el programa realiza varias funciones específicas o cómo encajan entre sí sus distintos componentes. En este caso, harías bien en explorar pruebas funcionales o pruebas de integración.
Pero digamos que su objetivo es obtener la imagen más completa del funcionamiento de una aplicación informática. Desea ver la aplicación en acción, de principio a fin, y ver qué tan eficientemente maneja sus subsistemas y dependencias asociadas .
Más allá de esos pasos, supongamos que también desea obtener una idea general de lo bien que funciona la interfaz de usuario (IU). Por lo tanto, cualquier enfoque de prueba de IU que elija debe abordar el rendimiento de la aplicación desde la perspectiva del usuario.
Las pruebas E2E proporcionan el tipo de infraestructura que ofrece una visión de principio a fin del comportamiento de la aplicación y un medio para evaluar la calidad de la experiencia del usuario.
Debido a que las pruebas E2E son lo suficientemente ambiciosas como para replantear todo el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones, no es sorprendente descubrir que las pruebas E2E requieren más compromiso, recursos y tiempo.
Las pruebas E2E difieren considerablemente de una estrategia de pruebas de “caja negra”, donde la operación se reduce a una evaluación de “aprobación/rechazo”. Esta estrategia significa que sólo averiguamos si la aplicación funciona según lo facturado. Por esta razón, E2E no es la opción ideal para todos los propósitos. Suele ser un proceso de pruebas que requiere mucho tiempo y que se emplea mejor en situaciones en las que los probadores necesitan realmente una evaluación de cada fase del rendimiento de la aplicación.
El proceso de prueba E2E se basa en estos pasos:
El proceso comienza con los evaluadores que dedican un tiempo a pensar cómo los usuarios reales operarán la aplicación. Parte de esta etapa es considerar cuáles serán las interacciones de usuario más importantes de la aplicación y cómo se enrutarán los flujos de trabajo dentro de la aplicación.
Los diferentes escenarios de prueba deben reflejar una variedad razonable de escenarios del mundo real y viajes de los usuarios, y los probadores deben documentar estos escenarios y trazar los diversos pasos involucrados en cada uno.
Los evaluadores también necesitan un sistema de gestión de pruebas para que los casos de prueba puedan mantenerse de manera organizada y fácilmente accesible. Las suites de prueba cumplen esta función, agrupando los casos de prueba según los recorridos del usuario, ciertas características o módulos y componentes.
Esta etapa se refiere al entorno de prueba, y es otro paso que requiere cierta premeditación. Idealmente, los probadores deberían desarrollar un entorno de estadificación que se asemeje fuertemente al entorno de producción.
Los evaluadores llenan este entorno de ensayo con los componentes individuales que normalmente se integrarían en el proceso de desarrollo de software, como interfaces de programación de aplicaciones (API), bases de datos y otros componentes necesarios. Y, en el caso de que no se pueda acceder a los datos de rendimiento reales, los evaluadores podrían optar por emplear datos sintéticos en su lugar.
El siguiente aspecto del diseño de pruebas E2E es seleccionar las herramientas de prueba adecuadas, específicamente los marcos necesarios y las herramientas de automatización. Las herramientas de automatización resultan esenciales para ejecutar pruebas E2E porque agilizan el proceso de pruebas y las ejecutan más rápido. Cuando los evaluadores evalúan todo el rendimiento de una aplicación, ese ahorro de tiempo ayuda a la eficiencia.
Las herramientas exactas que utilizan los evaluadores dependen del tipo de aplicación. Los evaluadores que equipan aplicaciones web suelen elegir herramientas como Cypress o Selenium. Los evaluadores que trabajan con aplicaciones móviles optan por herramientas como Appium.
Nos acercamos a la etapa en la que los evaluadores formulan los scripts de prueba que describen diferentes escenarios de uso en lo que respecta a todos los componentes relacionados, como el frontend, el backend, las bases de datos y las API.
Cuando se ejecutan pruebas E2E, los evaluadores evalúan el comportamiento de la aplicación a medida que avanza un flujo de trabajo, comprobando que se mantenga la integridad de los datos durante la ejecución de la prueba. Si los evaluadores optan por no utilizar scripts de prueba, deben realizar pruebas manuales para escenarios de prueba.
Los métodos de prueba son tan útiles como lo que revelan, y durante esta etapa es el momento de evaluar cuidadosamente los datos de prueba que han generado. Los evaluadores comparan los resultados de las pruebas y sus métricas asociadas con los resultados esperados para ver qué se puede aprender de la cobertura de las pruebas y qué deficiencias o errores aún existen actualmente dentro del código.
Los evaluadores ahora se ponen a trabajar para solucionar cualquier problema que se haya descubierto durante las pruebas. Los evaluadores estudian los mensajes de error y los registros de rendimiento para ver dónde se originan las fallas. Cuando los evaluadores han depurado con éxito los problemas de la aplicación, las pruebas se vuelven a ejecutar para ver si los problemas se han solucionado y si el rendimiento se ha optimizado a través del proceso de prueba.
En esta etapa los evaluadores ejecutan funciones normales de garantía de calidad (QA), con el objetivo de establecer una calidad de datos perfecta.
El último paso de las pruebas E2E consiste en aprovechar el poder de la Automatización para comprobar que las pruebas automatizadas se integran adecuadamente como una actividad que se realiza con regularidad. Eso significa agregar la automatización de pruebas desde una herramienta como el marco Playwright de código abierto en la canalización de integración continua y entrega continua (CI/CD) para que las pruebas necesarias se ejecuten de forma regular y rutinaria.
Los evaluadores que utilizan el pipeline de CI/CD pueden detectar problemas de rendimiento antes en el proceso de desarrollo de software, cuando pueden mitigarlos rápida y fácilmente.
¿Quiere perfeccionar sus prácticas de pruebas de extremo a extremo? Considere estos consejos.
Los recorridos de los usuarios a menudo difieren significativamente y, si bien es importante incluir tantos de ellos en sus pruebas como sea posible, es probable que deba priorizar sus pruebas. Este enfoque debe concentrarse en probar primero sus recorridos de usuario más importantes.
La forma en que defina "importante" variará un poco. Sin embargo, en general, estamos hablando aquí de esas pruebas que se realizan con frecuencia regular debido a su importancia constante y continua para una organización, como el inicio de sesión en el sitio, por ejemplo.
La otra parte de este paso es dividir los flujos de trabajo en pasos manejables para facilitar las pruebas.
Los selectores son patrones que llaman a los elementos reactivos dentro del Modelo de objetos de documento (DOM) de un sitio web. Los selectores sirven como direcciones que ayudan a las infraestructuras de pruebas a localizar elementos de la pantalla como entradas, elementos de texto y botones.
Del mismo modo, es mejor usar atributos "data-*" u otros identificadores estables. Deben evitarse los selectores frágiles, como los nombres de clase. Además, una estructura DOM puede pasar por diferentes iteraciones, por lo que probablemente sea mejor usarla con cuidado.
¿Qué se necesita para hacer un buen examen? El éxito puede adoptar diversas formas, pero los mejores ejemplos de pruebas suelen compartir algunos atributos. Para empezar, los probadores deben poder recurrir a la misma prueba siempre que sea necesario, por lo que se considera conveniente cerciorar de que las pruebas sean repetibles.
De manera similar, las pruebas deben poder ejecutar libremente y sin ver afectadas por influencias externas, como problemas de disponibilidad de terceros y de sincronización de la red. Estos problemas pueden producir resultados poco fiables.
Sin una gestión eficaz para controlar la ampliación del alcance, es fácil que las pruebas E2E se vuelvan demasiado grandes. Cuando eso ocurre, las pruebas pueden atascar y resultar difíciles de ejecutar. Por lo tanto, el rendimiento de las pruebas se ve afectado en consecuencia.
Por eso, cuando sea posible, tiene sentido descargar algunas de las tareas de procesamiento más pesadas. Principalmente, esto significa actividades de verificación lógica, que los evaluadores pueden realizar como parte de las pruebas unitarias y las pruebas de integración. Este método permite que las pruebas E2E sigan dedicadas a validar las tendencias de comportamiento de los usuarios y sincronizar los sistemas de software.
Probablemente lo mejor que un probador puede hacer para fomentar pruebas eficientes e integrales es liberar la vasta potencia de procesamiento que representa la automatización de pruebas. Esa es la manera clave de asegurar que las pruebas se realicen con la frecuencia adecuada.
También es el medio principal para limitar la presencia constante de errores humanos en las pruebas, además de automatizar las tareas de pruebas repetitivas. Cuando se trabaja con aplicaciones de navegador cruzado y aplicaciones móviles, muchos probadores optan por servicios de prueba en la nube.
Crear y mantener entornos de prueba es una parte crucial de las pruebas de sistemas. Los probadores deben optimizar el entorno de pruebas y hacerlo lo más ágil posible para permitir una configuración rápida y pruebas inmediatas.
También es fundamental que los entornos de prueba ofrezcan un aislamiento profundo para proteger los resultados de las pruebas de interferencias indebidas de fuentes externas.
Las pruebas E2E funcionan mejor cuando todas las partes afiliadas están a bordo. Así es como los probadores pueden usar resultados de pruebas de alta calidad que resultan especialmente valiosos durante las revisiones del código. En particular, los equipos de DevOps y los equipos de control de calidad necesitan mantener una estrecha comunicación y colaboración para ayudar a garantizar una calidad óptima del software.
También es importante educar a los equipos de control de calidad para que tengan una comprensión clara de los requisitos comerciales de la organización y no los comprometan inadvertidamente durante las revisiones.
Finalmente, alerte a todos los stakeholders relevantes sobre los desarrollos del proyecto.
Las API son de importancia crítica para ejecutar aplicaciones porque permiten que los diversos componentes involucrados dentro de una aplicación se comuniquen entre sí.
Las pruebas de API se centran en la funcionalidad de la API y pueden eliminar cualquier problema basado en la lógica antes de que los evaluadores evalúen la funcionalidad de la interfaz de usuario (IU).
Cuando ejecuta varias pruebas, debe usar la capacidad de su sistema para realizar múltiples tareas ejecutando pruebas en paralelo. Este método es especialmente cierto para las configuraciones de pruebas basadas en la nube, pero es una buena guía en todos losámbitos.
Cuando ejecuta pruebas en paralelo, reduce la cantidad de tiempo necesario para la ejecución de la prueba, además de permitir una retroalimentación más rápida de esas pruebas.
Como ahora se nos recuerda constantemente, poco en el ámbito informático permanece igual por mucho tiempo. Las cosas cambian y las situaciones evolucionan, al igual que las aplicaciones. Debido a este cambio constante, el trabajo de los evaluadores nunca termina por completo.
Es inteligente revisar sus casos de prueba E2E periódicamente y ver si algo ha cambiado que pueda afectar negativamente su rendimiento analítico.
La inteligencia artificial (IA) está vigorizando y revolucionando casi todos los aspectos de la informática. Para las pruebas E2E, los principales beneficios de la IA son más o menos similares a las ventajas que la IA aporta a otras formas de pruebas de software. Básicamente, esa IA hace que las pruebas E2E se realicen más rápido, impulsa el proceso para que sea más eficiente y mantiene las aplicaciones mejor protegidas contra errores.
Más allá de estos aspectos, la IA está ayudando al proceso de prueba E2E generando casos de prueba basados en el comportamiento de la aplicación y los flujos de usuarios. Este enfoque incluye pruebas de autocorrección que pueden corregirse según el reconocimiento del sistema de los cambios en la interfaz de usuario (IU).
La IA puede monitorear las pruebas en aplicaciones en evolución y adaptar esas pruebas en función de los cambios notables que percibe. Y cuando llega el momento de ejecutar esas pruebas, la IA puede hacerlo a velocidades hiperrápidas. Además, puede identificar áreas que podrían requerir pruebas de seguimiento adicionales.
Para las organizaciones que desean evitar el elevado gasto que supone una infraestructura on premises, existen pruebas basadas en AI que pueden ejecutar en la nube. Para las compañías que se dedican a la publicación de software, la IA puede ayudarlos a realizar las pruebas de software necesarias con mayor rapidez, lo que permite lanzar productos más rápidamente.
Por último, en contraste con las nociones predominantes de que la IA “se hace cargo” de cualquier actividad empresarial, la IA está facilitando que los usuarios no técnicos participen en el proceso de prueba. Atrae a más personas al proceso a través de herramientas impulsadas por IA que requieren menos conocimientos asumidos por parte de los evaluadores.
