¿Qué es la seguridad de DevOps?

La seguridad de DevOps (o DevSecOps) es un enfoque de desarrollo en el que los procesos de seguridad se priorizan y ejecutan durante cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).
DevSecOps distribuye y comparte las responsabilidades de seguridad entre los distintos equipos de desarrollo, operaciones y seguridad implicados.
La necesidad de reforzar la seguridad de DevOps se debe a la omnipresencia de ciberamenazas activas que se han convertido en parte de la situación actual. El robo y el sabotaje no son elementos nuevos del comportamiento humano; solo se ha actualizado el tipo de materiales robados y las metodologías utilizadas para llevarlos a cabo. Los piratas modernos buscan cachés de datos lucrativos en lugar de tesoros de oro y utilizan el robo electrónico para llevar a cabo sus delitos.
Estos delincuentes se han vuelto tan expertos en explotar las vulnerabilidades de ciberseguridad dentro de los sistemas de software, en todos los niveles y etapas de desarrollo, que las organizaciones con visión de futuro ahora están adoptando formas de fortalecer y mejorar su postura de seguridad en cada fase del desarrollo. DevSecOps apoya plenamente esta misión de contrarrestar desafíos de seguridad como filtraciones de datos y otras vulnerabilidades dondequiera que puedan estar presentes en el proceso de desarrollo.
El auge de DevSecOps marca un cambio en las actitudes corporativas sobre los problemas de seguridad. En un momento dado, muchas organizaciones consideraban la seguridad de DevOps como algo secundario. Se implementaron controles de seguridad junto con otros controles finales realizados al final del SDLC. Esto a menudo creaba situaciones en las que podían surgir silos y ocultarse vulnerabilidades, y las correcciones finales que había que hacer costaban incluso más de lo que habrían costado si se hubieran detectado y solucionado antes.
Esas viejas actitudes aún existen, pero para la mayoría, la seguridad de DevOps ha avanzado significativamente. DevSecOps reconoce plenamente la complejidad avanzada de los muchos tipos de amenazas que ahora enfrentan los equipos de desarrollo de software, y busca abordar los problemas de ciberseguridad durante una etapa o desarrollo anterior y distribuir la responsabilidad compartida de contrarrestar los riesgos de seguridad entre más o todos los miembros del equipo relacionado.
Este concepto de incorporar una mayor seguridad en un proyecto desde una etapa temprana se conoce como “desplazamiento a la izquierda”. El término supone que el espectador está mirando una línea de tiempo de producción de izquierda a derecha. Participar en pruebas de desplazamiento hacia la izquierda significa integrar pruebas más exhaustivas en el extremo izquierdo del gráfico, cerca del inicio de la actividad del proyecto.
Inculcar y garantizar la seguridad requiere una serie de partes móviles y diferentes prácticas que operan en la coordinación adecuada.
Considérelo como el defensor en la puerta, evitando la entrada de intrusos no deseados. El control de acceso rige cómo se otorgan los permisos a las entidades que buscan acceder a los recursos digitales. Lo hace a través de procesos de autenticación que confirman la identidad individual y otorgan acceso privilegiado a usuarios especialmente autorizados. La gestión de acceso desempeña un papel clave en las empresas que cumplen con requisitos normativos como HIPAA, que protege la confidencialidad de los datos médicos de los pacientes.
El negocio de definir cómo debe comportarse el software recae en las infraestructuras de DevSecOps que existen. Las infraestructuras proporcionan información relacionada con las mejores prácticas, procesos relacionados y herramientas de seguridad. También explican cómo se integrará la seguridad en cada etapa del desarrollo y qué dependencias existen entre los diferentes componentes o sistemas de software. Esto ayuda a gestionar las vulnerabilidades y a proteger los entornos de producción.
En el proceso de ingeniería de sistemas de gestión de la configuración , se hace hincapié en garantizar que las características de un producto se mantengan constantes a lo largo de su ciclo de vida. No habría necesidad de gestionar la configuración si no fuera por la gran cantidad de cambios que un sistema de software tiene que absorber habitualmente. La gestión de la configuración garantiza que, a pesar de los cambios, el sistema funcione según lo previsto.
En lugar de asumir ciegamente que el software de la empresa es seguro, la gestión de vulnerabilidades asume que podría no serlo, y podría estar sujeto a cualquier cantidad de responsabilidades de seguridad. Es un enfoque muy proactivo, basado primero en identificar posibles vulnerabilidades mediante el escaneo de la base de código y luego emplear la corrección para arreglar esas vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas por delincuentes cibernéticos.
La gestión de secretos es otra disciplina relacionada que aborda la necesidad urgente y continua de información segura. Tal como parece, la gestión de secretos ayuda a los usuarios a almacenar y gestionar datos confidenciales como contraseñas, claves de cifrado (códigos secretos para proteger los datos) y claves API que autorizan aplicaciones cuando interactúan con una interfaz de programación de aplicaciones (API).
Los entornos en la nube suelen ser repositorios de datos muy complejos, por lo que necesitan la protección adicional que ofrece DevSecOps. Las aplicaciones nativas de la nube deben funcionar rápidamente, y DevSecOps ayuda asegurándose de que funcionen sin problemas, incluso con sus ciclos de desarrollo rápidos. La seguridad de DevOps también protege las cargas de trabajo de configuraciones erróneas y otras amenazas cibernéticas.
Es fácil decir que una empresa está dedicando esfuerzos adicionales a mantener medidas de seguridad eficaces. Sin embargo, para que una organización alcance plenamente sus objetivos de seguridad, deberá adoptar las mejores prácticas de seguridad además de procesos eficaces de DevOps. Estos son algunos de los conceptos clave que contribuyen al éxito de DevSecOps.
La antigua visión de la seguridad sostenía que es solo otra tarea asignada que deben manejar los equipos de DevOps. Sin embargo, la visión contemporánea postula que la seguridad es un proyecto conjunto que llevan a cabo los equipos de operaciones de TI, los equipos de seguridad y los equipos de desarrollo. La clave para que este esfuerzo grupal funcione es la comunicación efectiva entre los equipos, de modo que las expectativas se puedan gestionar con éxito y se obtengan los resultados deseados.
Garantizar que se cumplan todos los requisitos de seguridad puede ser una tarea desalentadora. Además de los talentos estratégicos de los expertos en seguridad, los equipos tienen acceso a herramientas de seguridad avanzadas. Además, DevSecOps aprovecha ampliamente el efecto simplificador de la automatización y las herramientas poderosas de automatización para liberar flujos de trabajo y hacer que las pruebas de seguridad se realicen de forma más eficiente.
Desarrollar una postura de seguridad más sólida no se logra sin mucho esfuerzo adicional. Exige que se implementen políticas de seguridad reforzadas en cada momento posible. Esto incluye las primeras etapas del proyecto, como el análisis del código (para detectar posibles errores en el código fuente), pasando por todo el proceso de desarrollo, hasta las etapas posteriores, como las revisiones del código por parte de otros desarrolladores y las pruebas de seguridad.
Entre los mayores beneficios que ofrece DevSecOps está la forma en que agrega velocidad y seguridad a los lanzamientos de software que publica una empresa. Al implementar un pipeline de entrega constante (CD), las aplicaciones y otras versiones de software que una empresa introduce en el mercado exhibirán un código seguro y será más probable que satisfagan los requisitos de seguridad necesarios.
El enfoque de CD para el pipeline de DevOps también se basa en el principio rector de que el importante trabajo de seguridad nunca se detiene realmente, y tampoco la educación que lo rodea. Recuerde: los hackers nunca dejan de trabajar para mejorar su metodología, por lo que siempre hay nuevas técnicas que deben detectarse y controles de seguridad emergentes que deben implementarse.
Hay bastante especialización presente entre varios esquemas de pruebas de DevSecOps, como puede ver en estos ejemplos:
La metodología de DevSecOps es versátil y se puede aplicar a una variedad de propósitos de programación:
