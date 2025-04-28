¿Qué es la seguridad de DevOps?

DevSecOps distribuye y comparte las responsabilidades de seguridad entre los distintos equipos de desarrollo, operaciones y seguridad implicados.

La necesidad de reforzar la seguridad de DevOps se debe a la omnipresencia de ciberamenazas activas que se han convertido en parte de la situación actual. El robo y el sabotaje no son elementos nuevos del comportamiento humano; solo se ha actualizado el tipo de materiales robados y las metodologías utilizadas para llevarlos a cabo. Los piratas modernos buscan cachés de datos lucrativos en lugar de tesoros de oro y utilizan el robo electrónico para llevar a cabo sus delitos.

Estos delincuentes se han vuelto tan expertos en explotar las vulnerabilidades de ciberseguridad dentro de los sistemas de software, en todos los niveles y etapas de desarrollo, que las organizaciones con visión de futuro ahora están adoptando formas de fortalecer y mejorar su postura de seguridad en cada fase del desarrollo. DevSecOps apoya plenamente esta misión de contrarrestar desafíos de seguridad como filtraciones de datos y otras vulnerabilidades dondequiera que puedan estar presentes en el proceso de desarrollo.

El auge de DevSecOps marca un cambio en las actitudes corporativas sobre los problemas de seguridad. En un momento dado, muchas organizaciones consideraban la seguridad de DevOps como algo secundario. Se implementaron controles de seguridad junto con otros controles finales realizados al final del SDLC. Esto a menudo creaba situaciones en las que podían surgir silos y ocultarse vulnerabilidades, y las correcciones finales que había que hacer costaban incluso más de lo que habrían costado si se hubieran detectado y solucionado antes.

Esas viejas actitudes aún existen, pero para la mayoría, la seguridad de DevOps ha avanzado significativamente. DevSecOps reconoce plenamente la complejidad avanzada de los muchos tipos de amenazas que ahora enfrentan los equipos de desarrollo de software, y busca abordar los problemas de ciberseguridad durante una etapa o desarrollo anterior y distribuir la responsabilidad compartida de contrarrestar los riesgos de seguridad entre más o todos los miembros del equipo relacionado.

Este concepto de incorporar una mayor seguridad en un proyecto desde una etapa temprana se conoce como “desplazamiento a la izquierda”. El término supone que el espectador está mirando una línea de tiempo de producción de izquierda a derecha. Participar en pruebas de desplazamiento hacia la izquierda significa integrar pruebas más exhaustivas en el extremo izquierdo del gráfico, cerca del inicio de la actividad del proyecto.