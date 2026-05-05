La incorporación automatizada de clientes utiliza software e IA para manejar las tareas repetitivas necesarias para dar la bienvenida a nuevos clientes y configurarlos. En lugar de depender del esfuerzo manual para procesos como entrada de datos, comunicaciones de rutina, recopilación de documentos, programación y comprobaciones de cumplimiento, las organizaciones utilizan IA y herramientas de automatización para gestionar estos pasos de manera sistemática. En entornos B2B, la incorporación automatizada de clientes a veces se denomina incorporación automatizada de consumidores.
Al integrar la IA y la automatización inteligente en el proceso de incorporación de clientes, las organizaciones:
Estas herramientas también pueden agilizar la primera interacción que un cliente tiene con una empresa, estableciendo una primera impresión para la experiencia más amplia del cliente. Al equilibrar las tecnologías de automatización rápida y los encuentros de alto contacto con representantes humanos de atención al cliente, las organizaciones crean procesos más eficaces que equilibran la velocidad con la autenticidad.
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Los procesos manuales de incorporación requerían un esfuerzo laborioso por parte de los representantes de atención al cliente. Esto es particularmente cierto en entornos B2B, que pueden incluir largas verificaciones de cumplimiento, tiempo dedicado a tutoriales o configuración de acceso a sistemas. Las automatizaciones simples, como la automatización robótica de procesos (RPA), ayudaron a mitigar algunas de estas tensiones.
El auge de tecnologías más avanzadas, como la automatización inteligente facilitada por IA y la IA agéntica, ha aumentado la complejidad de las automatizaciones en la incorporación de clientes. Hoy en día, muchas herramientas de automatización se integran en el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), y la IA agéntica permite a las empresas descargar procesos complejos con una intervención humana limitada. Las sofisticadas herramientas analíticas ayudan a las organizaciones a aprovechar y procesar los datos de los clientes para optimizar continuamente el ciclo de vida de la incorporación e impulsar la retención temprana de los clientes.
Según una investigación del IBM Institute of Business Value, el 47 % de los ejecutivos de atención al cliente ya informa que automatiza parcialmente sus procesos de incorporación de nuevos usuarios. Es probable que esta adopción de la automatización en el proceso de incorporación de clientes se acelere.
Recientemente, Gartner pronosticó que los agentes y asistentes impulsados por IA estarían entre las soluciones de IA más valiosas para la atención al cliente. También señaló que el soporte automatizado de las operaciones, incluido el aseguramiento de la calidad y la optimización de tareas de back office, parecía más probable que transformara el campo en los próximos años.
La incorporación manual puede ser un proceso lento y arduo. Históricamente, los miembros del equipo podían buscar el envío de documentos o retrasar el envío de información crítica. Cuando esas acciones son interdependientes, los retrasos se acumulan rápidamente.
La automatización en el trabajo manual de rutina elimina la posibilidad de tales brechas. Cuando un cliente completa un paso, el siguiente se activa inmediatamente. Esto reduce el tiempo necesario para completar todo el proceso de incorporación y se escala fácilmente sin aumentar el personal.
Al ser el primer punto de contacto con una empresa, el periodo de incorporación marca la pauta para la nueva relación con el cliente. Un proceso fragmentado o confuso pone en riesgo esa relación.
La automatización permite un proceso coherente y oportuno. Con la automatización de los flujos de trabajo de incorporación, los clientes reciben comunicaciones relevantes y proactivas, ayudando a generar confianza. Y con flujos de trabajo personalizados para personas o cuentas específicas, cada cliente recibe información relevante para su situación específica, lo que mejora la satisfacción inicial del cliente y reduce la rotación temprana.
Los procesos de incorporación requieren que los representantes de atención al cliente realicen varias tareas manuales repetitivas que, si no se hacen de manera correcta y rápida, podrían dañar las relaciones críticas con los clientes. Los ejemplos incluyen ingresar datos incorrectos en un CRM o enviar un documento al cliente equivocado. La automatización reduce el potencial de estos errores al entregar los datos directamente, lo que resulta en menos errores y procesos más confiables.
Para industrias como los servicios financieros y la atención médica, la incorporación requiere requisitos normativos significativos. Los pasos faltantes o incompletos pueden exponer a las empresas a responsabilidades legales o sanciones. La automatización impone el cumplimiento como parte estructurada del flujo de trabajo de incorporación, ayudando a garantizar que los estándares de cumplimiento se satisfagan en su totalidad antes de que el cliente pueda avanzar al siguiente paso. Además, se pueden crear automáticamente pruebas de auditoría digitales, proporcionando un registro confiable de cada acción.
Como Yashoda Bhavnai, directora de IA de Box, dijo recientemente al podcast AI in Action de IBM, su empresa ha desarrollado una suite de herramientas de automatización para extraer metadatos de documentos de cumplimiento, tanto reduciendo el error humano como acelerando significativamente el proceso. “Fue una obviedad usar IA para un par de soluciones... para hacer esto casi automático”, dijo, “Y reduce la carga humana de tener que leer un documento de 100 páginas solo para saber si cumple con las normas”.
La automatización centraliza el proceso de incorporación y genera insights aplicables en la práctica en cada paso. Los paneles en tiempo real pueden mostrar los estados de todas las incorporaciones activas y marcar las tareas vencidas. Con el tiempo, los datos se convierten en un activo estratégico.
Al unificar los datos en todos los flujos de trabajo de incorporación, una organización puede aprovechar los beneficios de la minería de procesos para optimizar aún más el proceso de incorporación. Al utilizar la IA para analizar los registros de eventos en el software CRM y otros sistemas, las organizaciones revelan cuellos de botella y oportunidades para reelaborar los procesos. Como descubrió el IBM Institute for Business Value, la minería de procesos puede suponer hasta un aumento del 72 % en la eficiencia operativa y un aumento del 63 % en la satisfacción del cliente en departamentos y funciones.
Las herramientas digitales de incorporación de clientes agilizan los procesos de incorporación desde el momento en que un prospecto se convierte en cliente, capturando los datos correctos del cliente de forma limpia e inmediata. La automatización inicial de la captura de datos reemplaza los procesos manuales desordenados, como los hilos de correo electrónico y los formularios en papel, creando un proceso digital estructurado desde el punto de registro.
Los formularios de plantillas digitales están diseñados para recopilar todo lo que una empresa necesita para configurar un cliente correctamente, incluidas las preferencias de servicio y los datos de contacto. Una vez enviada, la información del cliente se puede enrutar automáticamente a un CRM u otra herramienta de gestión de proyectos, lo que proporciona visibilidad entre los equipos. Con una base de datos sólida y limpia, los equipos de atención al cliente evitan errores y aseguran mejor que cada equipo posea una fuente única y precisa de información.
Las experiencias de incorporación genéricas pueden frustrar a los clientes con diferentes necesidades. Las grandes empresas tienen necesidades muy diferentes de las pequeñas empresas, incluso si están comenzando con los mismos productos o herramientas.
La incorporación personalizada utiliza los datos recopilados en la entrada para crear un flujo de trabajo personalizado que se ajuste al perfil de un cliente específico. Esta personalización puede adoptar varias formas: podría dictar el tono de comunicación, la profundidad de la capacitación ofrecida o qué miembros del equipo están asignados a un cliente.
Mediante el aumento con IA, estas variables pueden ajustarse rápidamente según lo que sea más probable para que un cliente tenga éxito. Al hacerlo, se reduce la confusión y la información innecesaria, y se fomenta una mayor interacción temprana del cliente. La IA también puede actuar como un agente de atención al cliente disponible las 24 horas del día, ofreciendo ayuda útil e inmediata.
La comunicación constante y oportuna durante el proceso de incorporación impulsa la confianza del cliente en el proceso. Los procesos automatizados de incorporación ayudan a garantizar que los clientes reciban los mensajes adecuados en el momento oportuno.
En este proceso, los mensajes y los flujos de trabajo de soporte se activan mediante acciones específicas y se ajustan a las necesidades y preferencias del cliente. Esto puede significar mensajes de recordatorio cuando un cliente no ha completado una acción requerida, un correo electrónico de bienvenida personalizado en el momento en que se confirma el registro o una guía paso a paso al comienzo de cada fase de incorporación. Además de mantener tanto a los miembros del equipo como a los clientes enfocados, las comunicaciones automatizadas reducen las llamadas de soporte y aceleran las tasas de finalización.
El proceso de incorporación requiere documentación significativa en casi cada paso: contratos, acuerdos de servicio, formularios de cumplimiento normativo y términos de uso. Aunque es necesario, este proceso de documentación puede ser lento y difícil de gestionar manualmente.
Con la gestión automatizada de documentos, las organizaciones pueden realizar un seguimiento de los documentos y archivar acuerdos de forma rápida y eficiente. Mediante estos procesos, los sistemas automatizados generan los documentos correctos para cada cliente en función de su perfil y los envían directamente a un cliente a través de una plataforma de firma digital.
Los sistemas de automatización también monitorean el estado de finalización, lo que ayuda a garantizar que nada se pase por alto. Cuando se firma un documento, la copia se almacena automáticamente en el lugar correcto y se activa el siguiente paso del flujo de trabajo. Para las empresas con requisitos de documentos complejos, la automatización también gestiona la secuenciación, asegurándose de que los documentos se soliciten en el orden correcto.
Aunque las preferencias individuales de incorporación pueden variar, a menudo los nuevos clientes requieren un conjunto predecible de tareas internas: asignar un gerente de cuenta, configurar canales de comunicación y un entorno de servicio, y programar puntos de control de revisión. La automatización de tareas puede crear una estructura de proyecto automáticamente una vez que se confirma un cliente. Esto podría significar generar información para incluirla en una herramienta de gestión de proyectos, asignar tareas a los miembros relevantes del equipo o crear cronogramas internos de incorporación.
Las interminables cadenas de correo electrónico que negocian los calendarios de reuniones y los planes de pago pueden retrasar el inicio de un proceso de incorporación significativo. La automatización agiliza ambos procesos.
La automatización de la programación permite a los clientes reservar llamadas de inicio y sesiones de capacitación directamente en la disponibilidad de un equipo; las tareas de seguimiento pueden crearse según el tipo de llamada. Para los pagos, la automatización puede manejar la generación de facturas, enviar enlaces de pago o hacer un seguimiento de las facturas impagas. En conjunto, estas automatizaciones eliminan dos de las causas más comunes de retrasos en las primeras etapas de la relación con el cliente.
La automatización genera datos valiosos que permiten a las organizaciones mejorar continuamente. Los pasos en el flujo de trabajo automatizado de incorporación generan datos estructurados basados en cada tarea. Los analytics automatizados consolidan esos datos en paneles e informes, lo que brinda a los equipos de atención al cliente una visión en tiempo real e histórica del rendimiento de la incorporación.
Mediante analytics automatizados, las organizaciones pueden realizar un seguimiento de métricas clave, como el tiempo promedio de incorporación o las tasas de abandono en etapas específicas. Esta visibilidad permite realizar intervenciones inmediatas y ofrece oportunidades para lograr mejoras a largo plazo. Y con el tiempo, estos datos pueden fomentar una cultura de mejora continua.
Los diferentes tipos de clientes requieren diferentes procesos de incorporación, y muchas de las tecnologías inteligentes actuales facilitan la prestación de enfoques personalizados. Podría ser útil utilizar analytics impulsados por IA para segmentar grupos de clientes potenciales por tipo, tamaño o caso de uso antes de crear flujos de trabajo diferenciados para cada uno. Es probable que los clientes de pequeñas empresas y los clientes empresariales tengan necesidades y plazos diferentes. En general, es una buena práctica personalizar las automatizaciones para atender bien a cada segmento.
Antes de diseñar flujos de trabajo automatizados, las organizaciones necesitan saber dónde se encuentran y dónde la automatización puede producir el mayor valor. Al crear nuevos flujos de trabajo, es útil mapear los flujos de trabajo existentes y documentar los pasos de incorporación actuales de principio a fin. Esto ayuda a identificar cuellos de botella y redundancias, así como a alinearse con los procesos ideales. El mapeo también da tiempo a los stakeholders clave para explicar los nuevos procesos a los empleados, así como para definir claramente la propiedad sobre los nuevos sistemas automatizados.
La automatización alcanza su máximo potencial cuando se integra en todos los sistemas. En lugar de simplemente automatizar un proceso o plataforma, las organizaciones deben infundir tecnologías inteligentes en todos los equipos. Si los CRM, las plataformas de gestión de proyectos, las herramientas de firma de documentos y los sistemas de facturación no comparten datos fácilmente, las entregas manuales perjudicarán el proceso en general. Priorice las herramientas que permitan un flujo de datos más fácil y bidireccional para evitar la creación de silos innecesarios.
El objetivo de la automatización nunca debe ser eliminar por completo a las personas del proceso de incorporación, sino más bien complementar y potenciar a los equipos de éxito del cliente. Las automatizaciones deben construirse con desencadenantes claros de escalamiento y criterios específicos para la participación humana; por ejemplo, cuando se trata de clientes de alto valor, cuentas complejas o clientes en riesgo. Los flujos de trabajo también deben diseñarse para una transferencia rápida y fácil, en la que los miembros del equipo reciban todos los datos relevantes de inmediato. Las mejores experiencias de incorporación combinan la eficiencia de la automatización con las habilidades de pensamiento crítico y la empatía inherentes a los empleados humanos.
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