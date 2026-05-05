Los procesos manuales de incorporación requerían un esfuerzo laborioso por parte de los representantes de atención al cliente. Esto es particularmente cierto en entornos B2B, que pueden incluir largas verificaciones de cumplimiento, tiempo dedicado a tutoriales o configuración de acceso a sistemas. Las automatizaciones simples, como la automatización robótica de procesos (RPA), ayudaron a mitigar algunas de estas tensiones.

El auge de tecnologías más avanzadas, como la automatización inteligente facilitada por IA y la IA agéntica, ha aumentado la complejidad de las automatizaciones en la incorporación de clientes. Hoy en día, muchas herramientas de automatización se integran en el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), y la IA agéntica permite a las empresas descargar procesos complejos con una intervención humana limitada. Las sofisticadas herramientas analíticas ayudan a las organizaciones a aprovechar y procesar los datos de los clientes para optimizar continuamente el ciclo de vida de la incorporación e impulsar la retención temprana de los clientes.

Según una investigación del IBM Institute of Business Value, el 47 % de los ejecutivos de atención al cliente ya informa que automatiza parcialmente sus procesos de incorporación de nuevos usuarios. Es probable que esta adopción de la automatización en el proceso de incorporación de clientes se acelere.

Recientemente, Gartner pronosticó que los agentes y asistentes impulsados por IA estarían entre las soluciones de IA más valiosas para la atención al cliente. También señaló que el soporte automatizado de las operaciones, incluido el aseguramiento de la calidad y la optimización de tareas de back office, parecía más probable que transformara el campo en los próximos años.