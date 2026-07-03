Un andamio rodea una gran estructura industrial con vigas blancas, plataformas y una columna cilíndrica dentro de una instalación
Gestión de activos

¿Qué es una lista de comprobación para el mantenimiento de un edificio?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado el 3 de julio de 2026

Definición de lista de control de mantenimiento de edificios

Una lista de verificación de mantenimiento de edificios es un esquema estructurado de todas las tareas necesarias de inspección, servicio y mantenimiento. El proceso de lista de verificación puede garantizar que todas las estructuras físicas, equipamiento y sistemas de un edificio se mantengan y reciban una atención consistente.

Una empresa organizará el mantenimiento del edificio por temporada, frecuencia del edificio y sistema. Gestión de las instalaciones, administración de propiedades y equipos inmobiliarios, dependiendo de las industrias, monitorean la lista de verificación. Cuidar y mantener un edificio para que sea seguro, limpio y operativo es crucial para las operaciones comerciales.

Una lista de verificación sirve como el núcleo de un programa de mantenimiento preventivo e impulsa la eficiencia general de las operaciones del negocio. Las operaciones modernas están combinando listas de verificación con sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS) y herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) para automatizar la programación y el seguimiento de la finalización.

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Por qué es importante el mantenimiento de edificios

El mantenimiento de edificios es fundamental para un negocio porque puede garantizar el estado y la seguridad de los ocupantes, proteger el valor de la propiedad y extender la longevidad de los activos. El mantenimiento rutinario de los edificios, como reemplazar las alarmas contra incendios o limpiar las canaletas, puede extender la vida útil del equipamiento costoso y limitar la exposición de responsabilidad civil.

Por separado, el mantenimiento de edificios, respaldado por listas de verificación de mantenimiento preventivo, puede ayudar a reducir costos y la necesidad de reparaciones de emergencia o una revisión total del sistema. Un enfoque de gestión del mantenimiento proactivo y programado puede preservar las estructuras, aumentar la eficiencia energética y realizar el mantenimiento preventivo de los edificios antes de que se produzcan daños.

Cuando los sistemas de un edificio, ya sea una oficina, una escuela o una fábrica, funcionan de manera óptima, pueden aumentar la eficiencia utilizando menos energía. Las instalaciones bien mantenidas también suelen ser mucho más seguras, evitando riesgos de seguridad como daños por agua, detectores de humo obsoletos y bombillas defectuosas.

El mantenimiento de edificios es la columna vertebral de las operaciones empresariales. Los edificios mal mantenidos señalan una debilidad que puede alejar a los inversionistas o compradores potenciales y arruinar la experiencia de los ocupantes actuales.

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Tipos de mantenimiento de edificios

Existen múltiples tipos de mantenimiento de edificios que una organización puede emplear. El mantenimiento se categoriza en estrategias específicas basadas en cuándo y por qué se realiza el trabajo:

  • Mantenimiento preventivo: el mantenimiento preventivo incluye tareas e inspecciones que se realizan regularmente para extender la vida útil de los activos y evitar fallas en el equipamiento, como limpiar filtros HVAC cada tres meses para mejorar la calidad del aire. Una lista de verificación de mantenimiento preventivo puede ser muy beneficiosa cuando se combina con una solución de mantenimiento impulsada por IA.
  • Mantenimiento correctivo: las tareas de mantenimiento correctivo se realizan en respuesta a un mal funcionamiento o avería del activo, como una tubería obstruida o una ventana rota.
  • Mantenimiento predictivo: el mantenimiento predictivo emplea tecnología avanzada para recopilar datos de los activos en tiempo real y determinar con precisión cuándo se necesita mantenimiento, como por ejemplo, reemplazar un panel eléctrico. El enfoque difiere del mantenimiento preventivo, que no tiene las capacidades avanzadas para predecir la condición futura de un activo.
  • Mantenimiento de rutina: el mantenimiento de rutina incluye tareas que se realizan de manera continua para mantener un edificio limpio y funcional, como vaciar los contenedores de basura o reemplazar las bombillas.
  • Mantenimiento diferido: el mantenimiento diferido se refiere a las tareas que se retrasan intencionalmente debido a la falta de fondos, piezas o mano de obra. Estas reparaciones se agregan a una lista de espera hasta que haya recursos disponibles.

Los responsables de instalaciones suelen categorizar una lista de control de mantenimiento de edificios por frecuencia o sistema de instalación. La estacionalidad también entra en juego y puede dictar listas de verificación de mantenimiento.

Dependiendo de la lista de verificación, una organización puede usar una combinación de tipos de mantenimiento de edificios. Por ejemplo, una lista de verificación de mantenimiento de edificios comerciales diferirá de una lista de verificación de edificios de inquilinos debido a la naturaleza de la instalación.

Listas de control de mantenimiento de edificios por frecuencia

Los gerentes de las instalaciones suelen organizar una lista de verificación por frecuencia, con tareas diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales.

Tareas diarias de mantenimiento

  • Inspeccione la entrada y las zonas comunes
  • Asegúrese de que las puertas y cerraduras funcionen correctamente
  • Verifique la iluminación y asegúrese de que todas las bombillas estén funcionando correctamente
  • Confirme que los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) están operativos
  • Verifique la operación y la limpieza del ascensor
  • Inspeccione los baños para detectar plomería, suministros y señales de necesidades de control de plagas
  • Verifique que las salidas de emergencia estén despejadas
  • Compruebe el sistema de seguridad

Tareas semanales de mantenimiento

  • Verifique los herrajes, las bisagras y los pasamanos de las puertas
  • Haga un barrido minucioso de los terrenos exteriores
  • Pruebe las alarmas de incendio y sistemas de rociadores
  • Inspeccione las tuberías en busca de fugas
  • Inspeccione las rejillas de ventilación y los filtros de HVAC en busca de obstrucciones
  • Evalúe la iluminación exterior
  • Pula muebles y accesorios
  • Recorte árboles, arbustos y corte el césped

Tareas mensuales de mantenimiento

  • Inspeccione paredes y techos en busca de reparaciones o daños en paneles de yeso
  • Reemplace los filtros HVAC
  • Revise los extintores de incendios
  • Inspeccione canaletas, desagües del tejado y bajantes para detectar obstrucciones o problemas de drenaje
  • Pruebe sistemas automáticos (grifos de baño o descargadores)
  • Lave alfombras y tapetes con champú
  • Limpie las lámparas y reemplace las bombillas
  • Desinfecte los botes de basura y los contenedores de reciclaje

Tareas trimestrales de mantenimiento

  • Realice una prueba en todos los sistemas eléctricos, incluidos enchufes y dispositivos
  • Verifique las características de emergencia del elevador e inspeccione todos los cables para identificar daños o corrosión.
  • Limpie el sistema de ventilación del baño
  • Verifique y reemplace los filtros de aire HVAC
  • Verifique que la señalización del estacionamiento sea visible
  • Pruebe todas las alarmas de incendio, sistemas de protección contra incendios y sistemas de supresión de incendios
  • Inspeccione el calentador de agua y la caldera
  • Verifique el sellado exterior, el sellador y las burletes.

Anual

  • Realice un servicio e inspección completos del sistema HVAC
  • Inspeccione la estructura, la envolvente del edificio y el techo
  • Selle, cubra y vuelva a pintar el estacionamiento
  • Realice un recorrido detallado del edificio
  • Pruebe los sistemas y generadores de energía de respaldo
  • Revise todo el paisajismo para verificar la salud de las plantas y el suelo
  • Limpie y mantenga todos los electrodomésticos
  • Inspeccione todas las cerraduras y sistemas de entrada y realice las actualizaciones necesarias

Listas de control de mantenimiento de edificios por sistema

Algunas operaciones comerciales pueden asignar el trabajo por oficio o sistema de construcción específico, incluidas las siguientes categorías:

  • HVAC
  • Plomería
  • Electricidad e iluminación
  • Tejado y exterior
  • Incendios y seguridad
  • Elevador y transporte vertical
  • Paisajismo y suelo

HVAC

  • Cambiar los filtros de aire
  • Inspeccione los conductos en busca de fugas o acumulaciones
  • Pruebe la calibración del termostato
  • Mantenga las bobinas de refrigeración
  • Inspeccione los extractores de aire
  • Verifique los niveles de refrigerante anualmente

Fontanería

  • Inspeccione todos los accesorios y sistemas de plomería en busca de fugas
  • Pruebe la presión del agua
  • Verifique la operación de la bomba de sumidero
  • Inspeccione el calentador de agua para detectar corrosión
  • Enjuague los desagües de las puertas
  • Pruebe los dispositivos de prevención de reflujo

Electricidad e iluminación

  • Pruebe todas las salidas del interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI)
  • Inspeccione los paneles eléctricos en busca de signos de calor o corrosión
  • Reemplace las bombillas interiores y exteriores quemadas
  • Pruebe la iluminación de emergencia y la iluminación de salida
  • Inspeccione el cableado en las salas de máquinas

Tejado y exterior

  • Inspeccione la membrana del techo y el tapajuntas
  • Limpie desagües y canaletas
  • Compruebe si hay acumulaciones de hielo en los meses de invierno
  • Inspeccione las paredes exteriores en busca de grietas o intrusiones de agua
  • Revise el calafateo alrededor de las ventanas y puertas

Incendios y seguridad

  • Prueba las alarmas de incendio mensualmente
  • Inspeccione extintores de incendios
  • Pruebe los cabezales de los aspersores
  • Verifique que los letreros de salida de emergencia estén iluminados y que la señalización no esté obstruida
  • Revise la fecha de certificación del sistema de extinción de incendios

Elevador y transporte vertical

  • Inspeccione diariamente la limpieza de la cabina, las escaleras y la iluminación
  • Pruebe el sistema de llamadas de emergencia
  • Revise la vigencia del certificado de inspección
  • Programe un servicio anual integral

Paisajismo y jardines

  • Corte y recorte los bordes de los terrenos según lo programado
  • Inspeccione el sistema de riego
  • Limpie los escombros de las pasarelas y áreas de estacionamiento
  • Recorte los árboles y arbustos que estén cerca del edificio
  • Inspeccione el pavimento en busca de grietas o riesgos de tropiezos

Listas de control de mantenimiento de edificios por temporada

Los cambios de estación pueden dictar las tareas de mantenimiento de los edificios y las empresas podrían considerar mantener una lista de verificación separada para primavera, verano, otoño e invierno. Preparar los sistemas antes de condiciones climáticas extremas ayuda a proteger los edificios de daños a largo plazo y garantiza la integridad estructural.

Primavera

  • Cambie el sistema HVAC del modo de calefacción al modo de refrigeración
  • Inicie y pruebe el sistema de riego
  • Inspeccione el techo después del invierno
  • Haga un lavado a presión del exterior del edificio y pasillos
  • Mantenga las unidades de aire acondicionado (AC) y las bobinas limpias
  • Inspeccione la iluminación exterior para detectar daños invernales
  • Limpie los desagües pluviales

Verano

  • Supervise los daños en el techo durante las lluvias intensas
  • Inspeccione la superficie y las franjas del estacionamiento
  • Confirme el rendimiento del sistema de refrigeración en condiciones de uso máximo
  • Verifique si hay problemas de erosión o escorrentía en el terreno
  • Inspeccione los materiales estructurales exteriores para detectar podredumbre u óxido

Otoño

  • Mantenga la calefacción y caldera antes de la temporada de calefacción
  • Prepare las líneas de riego para el invierno
  • Limpie las canaletas de hojas caídas
  • Inspeccione el aislamiento de las tuberías
  • Marque la entrada para quitanieves
  • Confirme el plan de emergencia invernal y de remoción de nieve
  • Selle las grietas del estacionamiento antes de que las temperaturas caigan por debajo de cero

Invierno

  • Inspeccione el techo y las canaletas para detectar acumulaciones de hielo
  • Vigile el interior para detectar signos de congelación de las tuberías
  • Pruebe todos los enchufes GFCI y la operación del sistema de calefacción
  • Inspeccione techos y suelos para detectar daños por agua
  • Confirme que los servicios de remoción de nieve y hielo estén activos

Cómo construir una lista de verificación de mantenimiento de edificios

El primer paso es determinar cómo la empresa quiere abordar sus listas de verificación. El siguiente paso es armar la lista de verificación, que requiere la participación de la organización, la colaboración multifuncional y un sistema para realizar el seguimiento de todas las tareas en un solo lugar.

  1. Evalúe las necesidades del sistema de construcción: cada edificio es diferente. Una empresa necesita evaluar el edificio y los activos para determinar los requisitos únicos y cómo abordar el mantenimiento en general. Tome nota del tamaño del edificio, la antigüedad, los límites de ocupación y los requisitos normativos que podrían aplicarse a ciertos tipos de edificios, como instalaciones educativas o edificios de parques públicos.
  2. Categorice tareas: las empresas necesitarán organizar sus tareas de mantenimiento en función del sistema, la frecuencia y la temporada. Dependiendo del edificio y los activos, puede haber un mayor énfasis en un enfoque sobre el otro. La organización de las tareas de mantenimiento por los tres tipos puede garantizar una cobertura integral, optimizar las órdenes de trabajo e impulsar la toma de decisiones estratégicas.
  3. Describa cada tarea con claridad: cada tarea de la lista de verificación debe estar definida con claridad. Proporcione detalles e instrucciones específicas, advertencias de seguridad y materiales requeridos para que todo el personal de mantenimiento del edificio actual y nuevo pueda intervenir. La ambigüedad puede ralentizar los programas de mantenimiento y la eficiencia general del equipo.
  4. Asigne responsabilidad: los gerentes de mantenimiento de edificios deben delegar la lista de verificación a personas o equipos. Decida si son necesarios equipos de mantenimiento estacionales específicos y aclare quién es responsable de cada tarea. Este paso es clave para establecer la responsabilidad en todo el equipo.
  5. Use una plantilla para la creación de listas de verificación: rl proceso de creación de listas de verificación es tedioso. Use una plantilla prediseñada para cada lista de verificación, que incluye una hoja de registro y aprobaciones. Documentar estos detalles ayuda a agilizar las operaciones de mantenimiento y puede garantizar la coherencia.
  6. Considere soluciones impulsadas por IA: las operaciones empresariales que trabajan en entornos complejos deberían considerar encontrar una solución de mantenimiento predictivo impulsada por IA. Cargue los datos de la lista de verificación en tiempo real y obtenga una visión clara del historial, las prioridades y el rendimiento de los activos. Un CMMS es una herramienta que hace que las listas de verificación de mantenimiento sean escalables utilizando datos de finalización para refinar el programa a lo largo del tiempo.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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