¿Qué es el mantenimiento diferido?

Las empresas utilizan el mantenimiento diferido para gestionar sus recursos estratégicamente y priorizar las necesidades de mantenimiento.

Además del mantenimiento diferido, las organizaciones a menudo dependen de otros tipos de mantenimiento, como el mantenimiento mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo y el mantenimiento programado, como parte de un plan de mantenimiento general.

Aunque estos tres tipos de mantenimiento básicos son efectivos, las limitaciones de recursos pueden hacer necesario posponer algunas reparaciones hasta más adelante, y ahí es donde entra el mantenimiento diferido. En un programa eficaz de mantenimiento diferido, los gerentes del sitio y los equipos de mantenimiento evalúan sus prioridades operativas y deciden qué problemas de mantenimiento deben recibir atención inmediata y cuáles pueden retrasarse.

Si bien el mantenimiento diferido puede ayudar a los equipos a mantener el rendimiento de los activos críticos, posponer las reparaciones durante demasiado tiempo puede generar un backlog de mantenimiento diferido. Además, puede provocar eventuales fallas del sistema, una vida útil más corta de los activos y riesgos de seguridad. Según un estudio reciente, los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos se enfrentaron el año pasado a un backlog de 105 mil millones de dólares en costos de mantenimiento diferido para reparaciones necesarias en carreteras y puentes.1