Service desk de IA: características clave, beneficios y cómo funciona

Un service desk de IA es un sistema que utiliza inteligencia artificial para recibir, comprender, enrutar y resolver solicitudes de servicio en toda una organización. Automatiza las tareas de soporte rutinarias, como la clasificación de solicitudes, el autoservicio y la ejecución del flujo de trabajo, al tiempo que garantiza que los problemas más complejos lleguen a los equipos humanos adecuados.
El sistema a menudo funciona como el primer punto de contacto para los usuarios que necesitan asistencia con problemas técnicos, acceso a la cuenta o preguntas generales. Las solicitudes se pueden enviar a través de chat, correo electrónico o portales de servicio.
Los chatbots o agentes virtuales impulsados por IA utilizan el procesamiento de lenguaje natural (PLN) para comprender la intención del usuario, incluso cuando las solicitudes se formulan de diferentes maneras. El sistema interpreta y clasifica las solicitudes y, a continuación, las resuelve o las deriva al agente humano adecuado. El machine learning le permite mejorar con el tiempo.
Los service desks de IA a menudo se confunden con los help desks de IA, pero no son lo mismo. La diferencia es sutil, pero importante:
El service desk de IA respalda las operaciones de TI como parte de una gestión de servicios de TI (ITSM) más amplia, lo que ayuda a ofrecer experiencias de usuario internas y externas más coherentes. Este enfoque mejora tanto la experiencia del empleado como la experiencia del cliente.
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Los service desks de IA cambian la forma en que el trabajo centrado en el servicio se mueve a través de una organización y la rapidez con la que se resuelven los problemas. Los modelos tradicionales de soporte se basan en la clasificación manual, la toma de decisiones humana y las herramientas fragmentadas.
Un service desk de IA introduce un sistema más estructurado y automatizado que puede recibir solicitudes, interpretarlas y moverlas a través de los procesos correctos con una fricción mínima. Este cambio afecta la forma en que los equipos operan día a día y hace que la prestación de servicios sea más continua e impulsada por el sistema en lugar de reactiva y gestionarse caso por caso.
Con un service desk de IA, los equipos de soporte humano se mueven del trabajo administrativo y se dirigen a tareas más especializadas y de mayor valor. La IA se encarga de tareas como la recepción, la clasificación y el enrutamiento, lo que mejora los tiempos de respuesta. Las solicitudes se dirigen a las personas adecuadas con el contexto adecuado, lo que permite a las organizaciones gestionar las operaciones de servicio de manera más eficiente a medida que crecen. Este enrutamiento más inteligente libera a los equipos para que se centren en resolver problemas más complejos que requieren el juicio humano.
Los service desks de IA remodelan y simplifican la forma en que los servicios se entregan a los usuarios conectando sistemas, fuentes de conocimiento y canales de comunicación en un flujo de trabajo unificado. Al usar IA avanzada y herramientas integradas de IA, pueden lograr aumentar los volúmenes de solicitudes de servicio de una manera más estandarizada. El servicio ya no depende de un solo equipo o herramienta, sino que forma parte de un sistema coordinado que mejora la visibilidad de las solicitudes y ayuda a garantizar soluciones coherentes y confiables.
Un service desk de IA sigue un flujo estructurado que refleja la gestión de servicios tradicional, pero reemplaza muchos pasos manuales con acciones impulsadas por IA. El sistema interpreta las solicitudes, decide qué debe suceder a continuación y realiza esas acciones a través de herramientas y flujos de trabajo conectados. Los pasos de un proceso típico de service desk de IA incluyen:
Los usuarios envían solicitudes a través de canales como chat, correo electrónico, portales o plataformas de mensajería. El sistema captura la solicitud y la prepara para su análisis.
El procesamiento de lenguaje natural analiza la solicitud para comprender qué necesita el usuario. Esta capacidad suele formar parte de la IA conversacional, que permite a los sistemas comprender el lenguaje humano y responder de forma natural. El sistema categoriza el problema, identifica su prioridad y determina el tipo de servicio requerido.
En el caso de problemas comunes, la IA puede ofrecer respuestas al instante o guiar a los usuarios hacia una solución mediante el uso de contenido de ayuda o flujos de trabajo predefinidos. En sistemas más avanzados, la IA generativa puede crear respuestas dinámicamente, generando respuestas personalizadas o instrucciones basadas en el contexto.
Si la solicitud requiere la intervención de una persona, el sistema la deriva al equipo o agente correspondiente. El contexto, el historial y las acciones sugeridas se incluyen para reducir las idas y venidas. Este nivel de concientización permite una resolución más rápida de los tickets y una resolución general de los problemas.
El service desk puede desencadenar acciones en otros sistemas, como restablecer contraseñas, proporcionar acceso o actualizar registros. Los agentes de IA (sistemas que pueden actuar en nombre de los usuarios) gestionan cada vez más estos flujos de trabajo.
Las formas más avanzadas de IA agéntica permiten a estos agentes determinar los siguientes pasos, ejecutar tareas de varios pasos y adaptarse en función de los resultados sin necesidad de una entrada humana constante. Gartner predice que, para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirá IA agéntica, frente a menos del 1 % en 2024.1
A medida que el sistema procesa más solicitudes, aprende de los resultados y las interacciones de los usuarios. Esta inteligencia mejora la precisión en la clasificación, las recomendaciones y la automatización a lo largo del tiempo.
Los service desk de IA incluyen características diseñadas para reducir el esfuerzo manual y, al mismo tiempo, mejorar la precisión, la coherencia y la velocidad en todos los flujos de trabajo de servicio. En conjunto, estas características hacen que la prestación de servicios sea más estructurada y eficiente.
Los service desks de IA se utilizan en diferentes departamentos e industrias para gestionar una amplia gama de necesidades de servicio. Los ejemplos que se muestran a continuación ilustran cómo se integran en flujos de trabajo reales y facilitan las operaciones cotidianas.
Los empleados de departamentos como finanzas, recursos humanos o marketing a menudo necesitan acceso a datos y herramientas. En un service desk tradicional, este proceso a menudo requiere revisión y seguimiento manuales, lo que puede ralentizar el trabajo.
Un service desk de IA puede gestionar los flujos de trabajo de aprobación y conceder acceso automáticamente una vez que se cumplen las condiciones. Por ejemplo, un empleado de finanzas que solicita acceso a una herramienta de informes puede obtener la aprobación de un gerente, luego de lo cual el sistema le otorga acceso inmediato.
Para los equipos de atención al cliente en industrias como la venta minorista, el comercio electrónico o las telecomunicaciones, manejar grandes volúmenes de consultas es un desafío diario. Un service desk de IA permite a los clientes hacer preguntas, rastrear pedidos o resolver problemas comunes a través del chat impulsado por IA. El sistema puede responder preguntas al instante o guiar a los usuarios paso a paso. Por ejemplo, un cliente que pregunta sobre un envío retrasado puede recibir actualizaciones de estado en tiempo real sin necesidad de un agente humano.
Para los equipos de recursos humanos y TI, la incorporación y la desvinculación de empleados implican múltiples tareas repetitivas en diferentes sistemas. Los service desk tradicionales suelen basarse en tickets independientes y en una coordinación manual.
Un service desk de IA reduce los retrasos y ayuda a garantizar la coherencia al automatizar la creación de cuentas, el acceso al software y los permisos cuando se agrega un nuevo empleado al sistema. Por ejemplo, una vez que un gerente envía una solicitud, el sistema puede proporcionar correo electrónico, herramientas de colaboración y acceso interno al sistema sin seguimiento manual.
Los equipos de instalaciones y los gerentes de operaciones del lugar de trabajo deben manejar una amplia gama de solicitudes para mantener los entornos de oficina. Un service desk de IA permite a los empleados reportar problemas como equipamiento averiado o solicitar recursos de oficina. Por ejemplo, una solicitud de reparación de escritorio se puede registrar, categorizar y enrutar al equipo de las instalaciones con todos los detalles necesarios.
Para los equipos de TI responsables del rendimiento y el tiempo de actividad del sistema, la detección y respuesta rápidas a los problemas son críticas. Los service desks tradicionales pueden tratar problemas como interrupciones del sistema, fallas de inicio de sesión o aplicaciones lentas como tickets separados, lo que puede retrasar la identificación de incidentes más grandes. Con un service desk de IA, los empleados informan estos problemas a través del chat o un portal.
El service desk impulsado por IA puede reconocer el problema, sugerir arreglos o agrupar informes similares en un solo incidente. Estos procesos suelen estar vinculados a la gestión de activos de TI para realizar un seguimiento de los sistemas y el equipamiento, y a la gestión de cambios para controlar las actualizaciones y reducir los riesgos. Por ejemplo, si varios usuarios informan de problemas para acceder al correo electrónico, el sistema puede identificarlo como una interrupción generalizada y alertar al equipo de TI.
La información precisa es esencial para los empleados o clientes que necesitan respuestas. Los usuarios pueden utilizar un service desk de IA para buscar ayuda o hacer preguntas en lenguaje natural. El sistema extrae respuestas relevantes de una base de conocimientos y las presenta en contexto. Por ejemplo, un empleado que pregunta cómo conectarse a una VPN puede recibir instrucciones paso a paso adaptadas a su dispositivo. En los casos más avanzados, el sistema puede resumir documentación compleja en pasos sencillos y aplicables en la práctica.
Para los equipos de seguridad y los responsables de cumplimiento, la supervisión y la respuesta ante los riesgos constituyen una prioridad constante. Los enfoques tradicionales se basan en el monitoreo manual o la presentación de informes retrasados.
Los service desks de IA permiten una detección y respuesta más rápidas, ya que ayudan a identificar actividades inusuales y a gestionar las solicitudes relacionadas con el cumplimiento. Por ejemplo, los repetidos intentos fallidos de inicio de sesión en varias cuentas pueden activar alertas y dirigir el problema a un equipo de seguridad para que lo investigue.
Los service desks de IA influyen en la forma en que operan las organizaciones al mejorar el flujo de servicio, la toma de decisiones y la escalabilidad. Los beneficios que dan forma a los procesos de negocio y al trabajo diario, no solo al rendimiento, incluyen:
Un service desk de IA es un sistema que utiliza inteligencia artificial para recibir, comprender, enrutar y resolver solicitudes de servicio en toda una organización. Automatiza tareas como la admisión, la clasificación y los flujos de trabajo para mejorar la eficiencia, la coherencia y la velocidad.
Un service desk de IA gestiona una gama más amplia de operaciones de servicio, incluidos flujos de trabajo y procesos internos. Un help desk de IA se centra más en responder preguntas y solucionar problemas, a menudo como una capa de soporte frontal.
Reduce el esfuerzo manual, acelera el manejo de solicitudes y mejora la precisión. También ayuda a gestionar grandes volúmenes de solicitudes, reduce los retrasos en el enrutamiento y la resolución, y crea una prestación de servicios más coherente entre los equipos.
Los equipos de TI, los departamentos de recursos humanos, los equipos de atención al cliente y los grupos de operaciones utilizan los service desks de IA. Apoyan a los empleados y clientes mediante la administración de solicitudes, la automatización de los flujos de trabajo y la mejora de la prestación general de servicios.
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1 “Top strategic technology trends for 2025: Agentic AI”, Gartner, octubre de 2024.
2 “AI-led answers, empathy-led service”, estudio de caso de IBM, ©Copyright IBM Corporation 2024.