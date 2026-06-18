Probablemente era inevitable que la vibe coding provocara una cascada de cambios complejos en las prácticas de programación y el desarrollo de software. A medida que el código generado por IA continúa constituyendo una mayor parte de los códigos base del mundo real, uno de los cambios más importantes fue un cambio importante en la cantidad de riesgos de ciberseguridad y en la naturaleza de esos riesgos.

En resumen, vibe coding consiste en crear productos únicamente con herramientas de IA e instrucciones en lenguaje natural. Debe entenderse como distinto de la programación con agentes o la ingeniería agéntica, que implican un uso más deliberado de herramientas de AI Coding por parte de un programador experimentado. El término fue acuñado en un tuit de Andrej Karpathy, un reconocido desarrollador y veterano de la IA, en el que describía un estilo desenfadado de AI Coding que se basa completamente en la incitación del modelos de lenguaje extensos (LLM, por sus siglas en inglés), permitiendo que el usuario “deje llevarse por la sensación” y “olvide que el código incluso existe”.

Lo describió como un enfoque divertido para los "proyectos de fin de semana desechables", pero la proliferación de una poderosa AI Coding ha abierto la puerta a la vibe coding en el lugar de trabajo, incluso en el software de producción que maneja datos confidenciales. A finales de 2025, las investigaciones de la industria indican que el código generado por IA ahora representa el 22 % de todo el código fusionado.1 En GitHub, los informes estiman que 46 % de todo el código escrito fue generado por Copilot.2

Esto ha creado una gran expansión de vulnerabilidades y problemas de seguridad más allá de lo que podría explicarse por el aumento natural en el volumen y la velocidad del nuevo código que permiten los asistentes de programación. Un análisis de bases de código del mundo real encontró que mientras los equipos asistidos por IA enviaban código 4 veces más rápido, también enviaban 10 veces más fallas de seguridad.3

Abandonar la vibe coding por completo sacrificaría ganancias significativas de productividad derivadas de la automatización y una mayor participación, pero está claro que las prácticas de programación segura deben evolucionar en respuesta. Los controles de seguridad tradicionales están diseñados para abordar la forma en que suelen cometer errores los desarrolladores, más específicamente, los desarrolladores humanos capacitados. Las organizaciones ahora necesitan una postura de seguridad actualizada y herramientas de seguridad actualizadas, adaptadas a la nueva realidad impulsada por agentes de IA y programadores novatos de vibe coding.