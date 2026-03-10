La ciberseguridad es un concurso de persistencia. Los adversarios investigan sin descanso, los defensores responden y los ataques inevitablemente resurgen, a menudo con mayor velocidad y sofisticación gracias a las tecnologías avanzadas.
A finales del año pasado, los expertos en seguridad de IBM compartieron sus predicciones con IBM Think, pronosticando algunas de las ciberamenazas y soluciones que ya están en tendencia en 2026, incluidos nuevos riesgos de inteligencia artificial (IA), nuevos desafíos para la gestión de identidades y más.
Ahora, en el recién publicado X-Force Threat Intelligence Index 2026, el equipo de X-Force de IBM identificó más patrones en cómo los adversarios están adaptando y ejecutando sus ataques en una era centrada en la IA y los datos. Hablamos con IBM y expertos de la industria sobre los hallazgos del informe.
En los últimos cinco años, las principales filtraciones de la cadena de suministro y de terceros aumentaron considerablemente, y los incidentes se cuadruplicaron, según el informe. Esto refleja un cambio en el comportamiento de los atacantes: en lugar de atravesar las defensas de una sola organización, los adversarios se dirigen cada vez más a sistemas interconectados e integraciones confiables, como proveedores, dependencias de código abierto, integraciones de identidad, flujos de trabajo de CI/CD e interfaces en la nube.
Este patrón también se alinea con los hallazgos de otros investigadores, incluido el informe “Breaking Trust” del Atlantic Council, que documentó debilidades sistémicas en las cadenas de suministro de software globales y los riesgos en cascada creados por componentes inseguros y relaciones de confianza.
En una entrevista con IBM Think, Nick Bradley, gerente del equipo de malware de X-Force Threat Intelligence de IBM, explicó por qué los ataques a la cadena de suministro son efectivos para los adversarios.
“Los atacantes han descubierto que no necesitan atravesar su puerta principal cuidadosamente vigilada cuando pueden entrar directamente por la puerta trasera de su proveedor con credenciales válidas”, dijo Bradley.
El software moderno, continuó, “se basa en extensas redes de dependencias, servicios en la nube y API, [y] la dura verdad es que hemos construido sistemas altamente interconectados sin tener en cuenta completamente cómo esta conectividad crea vulnerabilidades de seguridad”.
“Los atacantes han descubierto que no necesitan atravesar su puerta principal cuidadosamente vigilada cuando pueden entrar directamente por la puerta trasera de su proveedor con credenciales válidas”.
Nick Bradley, director del equipo de malware de IBM X-Force Threat Intelligence
El Dr. Gregory Falco, investigador de la Cornell University sobre seguridad de la cadena de suministro aeroespacial y de semiconductores, señaló que, en términos generales, las organizaciones tienen dos opciones. Algunas organizaciones están respondiendo “integrando todo verticalmente” y controlando cada componente de principio a fin. Otras aceptan que “el ecosistema seguirá siendo desordenado y se centrará en estar listo para detectar y defender a medida que surjan problemas”, dijo.
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Además del aumento de los ataques a la cadena de suministro, IBM X-Force observó un incremento interanual del 44 % en la explotación de aplicaciones dirigidas al público. Según el informe, las aplicaciones dirigidas al público suelen ser explotadas debido a vulnerabilidades y errores de despliegue o configuración; este riesgo se amplificaba por ataques a la cadena de suministro dirigidos a ecosistemas de desarrollo e infraestructuras de confianza.
Los incidentes recientes que involucran plataformas como Salesloft y Drift, donde los atacantes aprovecharon tokens Drift OAuth comprometidos para acceder a entornos Salesforce, ilustran cómo el “compromiso de un tercero de confianza puede permitir el acceso indirecto a los entornos de los clientes de maneras para las que las organizaciones no se habían preparado completamente”, dijo Christopher Caridi, analista de amenazas cibernéticas del equipo de análisis de amenazas estratégicas de X-Force, a IBM Think.
“Nos estamos moviendo hacia un mundo de sistemas no confiables”, dijo Bruce Schneier, especialista en ciberseguridad y políticas públicas de la Harvard Kennedy School. (Schneier también fue director de tecnología de Resilient Systems, adquirida por IBM en 2016 y creadora de IBM X-Force—ed.) Las soluciones son escasas, advirtió, e incluso las que comúnmente se sugieren, como una mayor transparencia, solo funcionan en condiciones ideales. La transparencia “ayuda, suponiendo que se tenga una base de clientes que sea lo suficientemente sofisticada como para entender lo que están viendo”, dijo. Pero señaló que muchas organizaciones aún carecen de la visibilidad y la experiencia necesarias para convertir ese insight en una defensa significativa.
A menudo se considera que los actores de amenazas utilizan técnicas y tácticas muy sofisticadas para penetrar las defensas de una organización. Pero de las casi 40 000 vulnerabilidades que el equipo de X-Force rastreó en 2025, el 56 % podría explotarse sin ningún tipo de autenticación.
“Esto pone de manifiesto la frecuencia con la que los adversarios encuentran vulnerabilidades que no dependen de las credenciales de usuario, de la elusión de la autenticación multifactor ni de ninguna interacción del usuario”, declaró Austin Zeizel, consultor de X-Force Threat Intelligence, a IBM Think. Agregó que muchas organizaciones no priorizan las vulnerabilidades que son más fáciles de explotar en el mundo real. La implicación es difícil de ignorar; existen amenazas sofisticadas, pero muchas organizaciones están perdiendo frente a adversarios que simplemente se aprovechan de brechas simples y prevenibles.
Esta tendencia también refuerza el debate sobre la identidad frente a la aplicación de parches: si las organizaciones deben priorizar el endurecimiento de los controles de identidad o la corrección de las vulnerabilidades explotables primero.
“Los CISO deben tratar los parches de vulnerabilidad y el endurecimiento de la identidad como prioridades paralelas”, dijo Caridi. Las fallas no autenticadas, continuó, exigen una corrección rápida para “reducir el riesgo de acceso inicial”, mientras que los controles de identidad ayudan a “limitar el impacto cuando se produce la explotación”.
El creciente uso de chatbots y agentes de IA en las operaciones empresariales crea una nueva superficie de ataque para el malware infostealer. A medida que estas herramientas se integran cada vez más en los flujos de trabajo organizacionales, los sistemas comprometidos como agentes de IA que contienen credenciales de chatbot almacenadas se convierten en un riesgo emergente.
En 2025, los investigadores de X-Force encontraron más de 300 000 credenciales de ChatGPT a la venta en la dark web. Recientemente, OpenClaw, una plataforma de agentes de IA de código abierto y ejecutados localmente, ganó notoriedad como una pesadilla de seguridad. “¿Son los agentes el usuario interno más útil? Por supuesto que sí”, bromeó Dave McGinnis, vicepresidente y socio sénior de gestión de amenazas en IBM, en un reciente episodio de Security Intelligence en el que se hablaba de OpenClaw.
Dado que los agentes requieren acceso a los datos para funcionar de manera efectiva, las organizaciones se enfrentan a un difícil acto de equilibrio, señaló McGinnis. Se pide a los equipos de seguridad que permitan a los empleados aprovechar los beneficios de las herramientas de IA, al tiempo que garantizan que esas capacidades se desplieguen de forma segura. Lograr ese equilibrio, enfatizó, es uno de los desafíos más abrumadores que enfrentan los líderes de seguridad en la actualidad.
“Los CISO deben tratar la corrección de vulnerabilidades y el fortalecimiento de la identidad como prioridades paralelas”.
Christopher Caridi, analista de amenazas cibernéticas de IBM X-Force
Caridi se hizo eco de la opinión de McGinnis y agregó que, si bien las propias plataformas de IA pueden convertirse en objetivos directos, el mayor riesgo reside en el aumento del volumen y la sofisticación del robo de credenciales, facilitada por el phishing asistido por IA y el malware infostealer.
Las organizaciones que “tienen menos experiencia en incidentes basados en credenciales”, señaló, son aquellas que “imponen sistemáticamente MFA resistente al phishing y aplican prácticas sólidas de gestión de identidades, como acceso condicional, acceso con menos privilegios y monitoreo continuo del comportamiento de autenticación”.
Por primera vez en seis años, Norteamérica se convirtió en la región más atacada, representando el 29 % de todos los casos de respuesta a incidentes de X-Force en 2025, frente al 24 % en 2024. Asia Pacífico, que lideró en años anteriores, cayó del 34 % al 27 %, lo que marca una redistribución regional sustancial del enfoque de los atacantes.
Ryan Anschutz, líder de respuesta a incidentes de X-Force en Norteamérica, declaró a IBM Think que tres factores podrían explicar por qué los atacantes priorizaron a las organizaciones norteamericanas:
“...los atacantes simplemente no necesitan días cero, solo credenciales válidas y un poco de paciencia”.
Ryan Anschutz, líder de respuesta a incidentes de X-Force en Norteamérica
“Siempre digo que los atacantes tienden a seguir el camino de menor resistencia”, agregó Anschutz, “sin dejar de obtener un alto rendimiento de sus esfuerzos. Norteamérica se adapta a ambos, ofreciendo escala y rentabilidad para el atacante”.
En todas las regiones y tipos de ataque, un tema permanece constante: muchos incidentes de seguridad se derivaron de fallas en la higiene básica de la ciberseguridad. Incluso a medida que los equipos de seguridad adoptan herramientas más automatizadas e impulsadas por IA, estas brechas fundamentales continúan creando oportunidades para los atacantes. ¿Por qué persisten estas fallas? Zeizel lo atribuyó a la falla en “implementar controles fundacionales de manera congruente a escala”.
Señaló que los entornos modernos suelen ser “demasiado complejos para la supervisión manual, la dispersión de identidades aumenta el impacto de errores simples y las herramientas de seguridad a menudo se despliegan sin una gestión adecuada o una gobernanza continua”.
Zeizel enfatizó que mantener una sólida higiene de ciberseguridad depende de varios enfoques centrales, incluidos los siguientes:
En conjunto, estos enfoques muestran por qué la higiene de la ciberseguridad sigue siendo la primera línea de defensa. Como dijo Falco, incluso las protecciones impulsadas por IA más avanzadas ofrecen poco beneficio “si solo estamos dejando abierta la puerta principal”.
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