La ciberseguridad es un concurso de persistencia. Los adversarios investigan sin descanso, los defensores responden y los ataques inevitablemente resurgen, a menudo con mayor velocidad y sofisticación gracias a las tecnologías avanzadas.

A finales del año pasado, los expertos en seguridad de IBM compartieron sus predicciones con IBM Think, pronosticando algunas de las ciberamenazas y soluciones que ya están en tendencia en 2026, incluidos nuevos riesgos de inteligencia artificial (IA), nuevos desafíos para la gestión de identidades y más.

Ahora, en el recién publicado X-Force Threat Intelligence Index 2026, el equipo de X-Force de IBM identificó más patrones en cómo los adversarios están adaptando y ejecutando sus ataques en una era centrada en la IA y los datos. Hablamos con IBM y expertos de la industria sobre los hallazgos del informe.