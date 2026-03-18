공급망 분석: 사례, 적용 분야 및 활용 사례

공급망은 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 이 모든 데이터를 통합하면 조직은 운영 전반을 더 명확하게 파악하고 어디에 변화가 필요한지 알 수 있습니다.

실제로 공급망 분석은 팀이 공급망 전반에서 어떤 일이 일어나고 있는지, 왜 그런 일이 발생했는지, 앞으로 무엇이 일어날 수 있는지를 이해하도록 돕습니다. 이러한 접근 방식은 문제가 발생한 뒤 대응하는 것이 아니라, 미리 계획을 세울 수 있게 합니다. 예를 들어 분석을 통해 수요 패턴을 파악하고, 배송 지연을 드러내며, 공급자 위험을 식별하거나 재고 수준이 과도하거나 부족한 지점을 확인할 수 있습니다.

이와 같은 기본 접근 방식은 대부분의 공급망 의사 결정에 적용되며, 데이터 분석을 통해 성과를 측정하고 문제나 비효율의 원인을 분석하며 미래 상황을 예측하고 최적의 대응 방안을 결정합니다.

데이터는 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 창고 및 운송 시스템, 사물인터넷(IoT) 센서, 판매 기록, 공급자 보고서, 외부 시장 데이터 등 다양한 출처에서 생성됩니다. 이러한 데이터를 통합하면 조직은 일상적인 운영을 개선하는 동시에 공급망 네트워크의 장기적인 변화에도 대비할 수 있습니다.

공급망 분석의 주요 활용 사례는 다음과 같습니다.