컴플라이언스를 주기적으로 수행되는 점검으로 보는 것이 아니라, 운영 컴플라이언스는 조직의 운영 방식 전반에 내재된 지속적인 프로세스입니다. 운영 컴플라이언스는 기업이 일상적으로 컴플라이언스 의무를 충족하고 있는지를 판단하는 의사결정, 통제 및 절차를 관리합니다.

기업 위험 관리 전략의 핵심 요소인 운영 컴플라이언스는 조직이 벌금을 피하고, 보안 위협으로부터 보호하며, 고객, 이해관계자 및 규제 기관이 기대하는 비즈니스 무결성과 책임성을 유지하도록 돕습니다.

금융 서비스 및 의료와 같이 규제가 엄격한 산업에서는 컴플라이언스가 일상 운영의 필수 요소입니다. 예를 들어, 이러한 분야의 조직은 금융 서비스 현대화법(GLBA) 또는 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)과 같은 엄격한 규정을 준수해야 합니다.

운영 컴플라이언스는 규제가 강한 산업에만 국한되지 않습니다. 실제로 대부분의 산업은 일상적인 비즈니스 운영의 일환으로 운영 컴플라이언스 요구사항을 충족해야 합니다. 소매 기업은 고객 결제 데이터를 보호해야 하며, 제조업체는 안전 기준을 충족해야 하고, 기술 기업은 사용자 개인정보를 관리해야 합니다.

조직 전반에서 인공지능(AI)이 확산됨에 따라 운영 컴플라이언스의 역할은 점점 더 중요해지고 있습니다. 기업은 AI 모델과 시스템이 지속적으로 변화하는 규제와 내부 거버넌스 정책에 부합하도록 해야 합니다.

Stratistics 보고서에 따르면 MRC는 글로벌 AI 거버넌스 및 컴플라이언스 시장이 2026년에 25억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 전망합니다. 또한 이 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.8%로 성장하여 2034년에는 82억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.1