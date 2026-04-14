컴플라이언스를 주기적으로 수행되는 점검으로 보는 것이 아니라, 운영 컴플라이언스는 조직의 운영 방식 전반에 내재된 지속적인 프로세스입니다. 운영 컴플라이언스는 기업이 일상적으로 컴플라이언스 의무를 충족하고 있는지를 판단하는 의사결정, 통제 및 절차를 관리합니다.
기업 위험 관리 전략의 핵심 요소인 운영 컴플라이언스는 조직이 벌금을 피하고, 보안 위협으로부터 보호하며, 고객, 이해관계자 및 규제 기관이 기대하는 비즈니스 무결성과 책임성을 유지하도록 돕습니다.
금융 서비스 및 의료와 같이 규제가 엄격한 산업에서는 컴플라이언스가 일상 운영의 필수 요소입니다. 예를 들어, 이러한 분야의 조직은 금융 서비스 현대화법(GLBA) 또는 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)과 같은 엄격한 규정을 준수해야 합니다.
운영 컴플라이언스는 규제가 강한 산업에만 국한되지 않습니다. 실제로 대부분의 산업은 일상적인 비즈니스 운영의 일환으로 운영 컴플라이언스 요구사항을 충족해야 합니다. 소매 기업은 고객 결제 데이터를 보호해야 하며, 제조업체는 안전 기준을 충족해야 하고, 기술 기업은 사용자 개인정보를 관리해야 합니다.
조직 전반에서 인공지능(AI)이 확산됨에 따라 운영 컴플라이언스의 역할은 점점 더 중요해지고 있습니다. 기업은 AI 모델과 시스템이 지속적으로 변화하는 규제와 내부 거버넌스 정책에 부합하도록 해야 합니다.
Stratistics 보고서에 따르면 MRC는 글로벌 AI 거버넌스 및 컴플라이언스 시장이 2026년에 25억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 전망합니다. 또한 이 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.8%로 성장하여 2034년에는 82억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.1
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운영 컴플라이언스는 조직의 전반적인 컴플라이언스 및 위험 관리 프로그램에서 핵심적인 구성 요소입니다. 또한 데이터 보호 및 데이터 컴플라이언스에서 핵심적인 역할을 하며, 조직이 운영 전반에서 정보를 수집, 저장 및 처리하는 방식에 영향을 미칩니다.
운영 컴플라이언스는 작업장 안전과 환경 지속가능성 규제부터 세금, 데이터 개인정보 보호 및 산업별 표준에 이르기까지 비즈니스 운영의 거의 모든 영역에 영향을 미칩니다. 조직은 또한 다양한 지역에서 고객 데이터의 수집 및 사용 방식을 규정하는 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 California Consumer Privacy Act(CCPA)와 같은 요구사항도 충족해야 합니다.
컴플라이언스를 준수하지 않을 경우 규제 처벌, 비즈니스 중단, 평판 훼손 및 데이터 유출로 이어질 수 있습니다. IBM의 2025 데이터 유출 비용 보고서에 따르면, 전 세계 데이터 유출의 평균 비용은 444만 달러(USD)에 달합니다.
강력한 운영 컴플라이언스 체계는 운영 복원력과 사이버 복원력도 지원합니다. 운영 전반에 컴플라이언스 통제가 이미 내재된 조직은 규제 변화, 사이버 공격 또는 시스템 장애와 같은 상황에서도 비즈니스를 지속적으로 운영할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
AI 컴플라이언스는 이제 다양한 산업 전반에서 조직에 필수 요구사항이 되었습니다. 이는 AI가 더 많은 데이터를 생성하고, 새로운 규제 요구사항을 만들어내며, 기존 컴플라이언스 체계가 대응하도록 설계된 속도보다 빠르게 발전하고 있다는 점을 고려하면 자연스러운 결과입니다.
유럽연합 인공지능법(EU AI 법)에 따라 이러한 요구사항을 충족하지 못한 기업은 최대 3,500만 유로 또는 전 세계 연간 매출의 7%에 해당하는 벌금을 부과받을 수 있습니다.2 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)는 조직이 AI 컴플라이언스를 관리하고 AI 위험 관리를 보다 일관되게 수행할 수 있도록 지침을 개발하고 있습니다.
조직이 운영하는 시장이 많아질수록 이러한 요구사항의 복잡성도 증가합니다. 데이터 거주 규정, 지역 노동법, 지역별 규제 프레임워크 및 운영 주권 관련 고려사항도 운영 컴플라이언스의 중요한 요소입니다.
운영 컴플라이언스와 규제 컴플라이언스는 밀접하게 관련되어 있지만 동일한 개념은 아닙니다. 두 개념 모두 더 넓은 거버넌스, 위험 및 컴플라이언스(GRC) 전략의 핵심 구성 요소입니다.
규제 컴플라이언스는 HIPAA나 EU AI 법과 같이 조직에 적용되는 규제 기관이 정한 특정 법률과 규정을 준수하는 것을 의미합니다. 반면 운영 컴플라이언스는 더 넓은 개념으로, 조직이 이러한 요구사항을 일상 운영, 내부 정책 및 비즈니스 프로세스에 어떻게 내재화하는지를 포함합니다.
즉, 규제 컴플라이언스는 무엇이 규칙인지 정의합니다. 운영 컴플라이언스는 조직이 이러한 규칙이 매일 준수되도록 보장하는 방식입니다.
심각한 컴플라이언스 실패는 회복하는 데 수년이 걸릴 수 있으며, 그 여파는 종종 공개적으로 드러납니다.
운영 컴플라이언스는 1년에 한 번 수행하는 감사가 아닙니다. 조직은 컴플라이언스 모니터링 시스템과 툴을 사용하여 IT 인프라와 비즈니스 프로세스 전반에서의 준수 여부를 지속적으로 추적합니다. 이러한 방식은 잠재적인 문제가 처벌이나 운영 중단으로 이어지기 전에 이를 사전에 포착하는 데 도움을 줍니다.
직원은 자신의 의무를 충분히 인지하고 컴플라이언스를 준수하지 않을 경우의 결과를 이해해야 합니다. 정기적인 교육은 조직 전반에 걸쳐 강력한 컴플라이언스 문화를 구축하고, 보다 폭넓은 컴플라이언스 운영을 지원합니다.
조직의 모든 수준에서 컴플라이언스 책임의 명확한 소유권을 설정하면 프로그램이 일관되게 운영됩니다. 정의된 역할과 책임 구조가 없으면 컴플라이언스상의 공백이 인지되지 않거나 해결되지 않은 채로 남을 수 있습니다. 조직은 프로그램 성과를 측정하기 위해 감사 통과율, 사고 대응 시간, 교육 이수율과 같은 주요 지표도 추적해야 합니다.
운영 컴플라이언스 프로그램의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 강력한 운영 컴플라이언스 프로그램은 기업 비즈니스 전략의 핵심 요소로, 조직이 위험을 줄이고 효율성을 높이며 신뢰를 구축하고 전반적인 비즈니스 안정성과 성장을 지원하는 데 기여합니다.
효과적인 운영 컴플라이언스 프로그램을 구축하려면 조직은 명확한 목표와 이니셔티브를 포함한 컴플라이언스 프레임워크와 전략이 필요합니다.
먼저 조직이 준수해야 하는 규제, 산업 표준 및 내부 정책을 체계적으로 정리하세요.
컴플라이언스 위험 평가는 가장 큰 위험 노출 지점을 식별하고 리소스 배분을 안내합니다. 많은 조직에서는 NIST 사이버보안 프레임워크(NIST CSF)와 같은 프레임워크를 포함하며, 이는 사이버 보안 및 컴플라이언스 위험을 관리하기 위한 널리 채택된 지침을 제공합니다.
조직 전반에 걸쳐 운영 컴플라이언스에 대한 명확한 책임을 부여하세요.
컴플라이언스 관리 시스템(CMS)은 조직 전반에서 의무를 추적하고 위험을 관리하며 책임성을 유지하기 위한 체계를 제공합니다. 이 시스템에는 조직이 컴플라이언스 프로그램을 효과적으로 관리하는 데 필요한 정책, 절차, 통제 및 기타 소프트웨어 툴이 포함됩니다.
컴플라이언스 요구사항을 모든 팀이 일상적으로 따르고 준수할 수 있는 절차로 구체화하세요.
이는 컴플라이언스와 합법적 행동의 기준을 설정합니다. 또한 표준화된 워크플로는 불일치를 줄이고 컴플라이언스 감사 시 준수 여부를 입증하기 쉽게 만듭니다.
수작업 프로세스와 스프레드시트에 의존하던 시대는 지났습니다. 이제 기업은 컴플라이언스 상태를 지속적으로 가시화할 수 있는 툴을 도입할 수 있습니다.
자동화는 정기적인 모니터링과 보고를 간소화합니다. 이 기능은 컴플라이언스 팀이 수작업 데이터 수집이 아니라 위험 관리에 집중할 수 있도록 합니다. 많은 조직은 컴플라이언스 데이터의 패턴을 식별하고 잠재적 문제를 조기에 발견하기 위해 AI 분석 툴을 도입하고 있습니다.
IBM, SAP, Microsoft와 같은 공급자의 컴플라이언스 소프트웨어는 일반적으로 더 넓은 GRC 프로그램의 일부로 활용됩니다. 또한 컴플라이언스 팀이 자신의 의무를 실시간으로 확인할 수 있도록 하는 대시보드와 보고 툴을 포함합니다.
현재 요구사항을 반영하고 규제 변화에 따라 업데이트되는 교육 프로그램을 구축합니다.
효과적인 교육은 공식적인 컴플라이언스 책임을 가진 인력뿐만 아니라 모든 부서의 직원에게 확산되는 강력한 컴플라이언스 문화를 형성합니다. 또한 협업 기반의 컴플라이언스 접근 방식은 부서 간 사일로를 해소하고 조직 전반에서 보다 강력하고 일관된 결과를 이끌어냅니다.
규제는 변화하고 새로운 위험이 등장합니다. 정기적인 내부 감사와 함께 컴플라이언스 정책, 모니터링 프로그램 및 교육에 대한 검토는 지속적인 컴플라이언스를 지원하고 프로그램을 최신 상태로 유지하며 효과적으로 만듭니다.
이러한 지속적인 프로세스는 지속적인 개선과 혁신을 가능하게 합니다.
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1 AI Governance And Compliance Market, Stratistics MRC, 2026년
2 Enforcements/fines in the European Union, DLA Piper, 2026년 2월 11일