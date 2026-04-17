재무 애널리틱스란 무엇인가요?

조직은 미래가 전개되는 양상을 파악하면서 기존의 재무 예측 및 재무 데이터 분석 방식을 넘어서는 접근 방식을 채택하고 있습니다. AI와 디지털 혁신 이니셔티브가 빠르게 확산되는 가운데, 열린 자세를 유지하는 재무팀은 비즈니스 민첩성과 수익성 향상에 기여합니다.

재무 애널리틱스는 이러한 변화에 부합하는 접근 방식으로, 실시간 분석과 재무 데이터의 해석을 가능하게 합니다. 재무 계획 및 분석(FP&A) 팀은 머신 러닝(ML) 알고리즘과 같은 첨단 기술을 활용해 변화를 예측하고 재무 계획 의사 결정을 지원하는 예측 분석을 생성하고 있습니다.

재무 애널리틱스 역량이 부족한 조직은 현금 흐름 관리 부실, 제한적인 위험 관리 전략, 성장 기회 상실 등 다양한 위험에 직면할 수 있습니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)가 재무 부문 고위 리더의 재무 성숙도를 평가한 연구에 따르면, 높은 수준의 성숙도를 갖춘 재무 조직은 극히 일부에 불과한 것으로 나타났습니다. 조사 대상 리더 중 전략적 영향력과 디지털 민첩성이라는 재무 성과의 두 가지 핵심 요소를 모두 갖춘 비율은 12%에 불과했습니다.

재무 애널리틱스와 같은 현대적인 접근 방식을 도입하면 재무 보고 기능의 운영 방식을 혁신하여 이러한 격차를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 보다 고도화된 재무 모델링과 분석 툴을 활용하는 방향으로 전환하면 조직은 상당한 이점을 얻을 수 있습니다.

또한 이 보고서는 전략적 영향력과 디지털 민첩성이 뛰어난 조직은 전략 실행 효과가 37% 높고 자금 조달 의사 결정 속도는 19% 더 빠른 것으로 나타났다고 밝혔습니다.

한편 최고재무책임자(CFO)는 비용 절감과 재무 투명성 제고라는 두 가지 목표를 동시에 달성해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이러한 과제는 혁신, 규율, 그리고 부서 간 협업이 모두 요구되기 때문에 CFO와 기업 재무팀이 균형 있게 추진하기 쉽지 않습니다. 재무 애널리틱스는 조직에 혁신적인 변화를 가져올 수 있으며, CFO의 역할을 전략적 비즈니스 성과를 이끄는 핵심 동력으로 전환하는 데 도움이 됩니다.